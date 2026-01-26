Tin đầu phiên Âu: Giá vàng vượt qua mốc lịch sử 5.000 USD/oz, Đồng USD giảm mạnh về vùng hỗ trợ quan trọng🚨

- Trên toàn thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật và đô la Canada đang là hai đồng tiền tốt nhất.
- Kim loại quý tiếp tục bứt phá. Vàng lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch trên mốc 5.000 USD/ounce, tăng gần 1,9% trong ngày.
- Bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn, +4,85%, vượt lên trên 107,5 USD/ounce
- Thị trường chứng khoán ghi nhận tâm lý trái chiều
- Trên toàn thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật và đô la Canada đang là hai đồng tiền tốt nhất.
- Kim loại quý tiếp tục bứt phá. Vàng lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch trên mốc 5.000 USD/ounce, tăng gần 1,9% trong ngày.
- Bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn, +4,85%, vượt lên trên 107,5 USD/ounce
- Thị trường chứng khoán ghi nhận tâm lý trái chiều
-
Chúng ta đang bước vào một tuần giao dịch mới trên các thị trường quốc tế.
-
Phiên mở cửa ngày thứ Hai diễn ra với mức độ biến động cao và rất đáng chú ý. Xu hướng “phi đô la hóa” - vốn đã thể hiện rõ trong tuần trước - tạm thời chững lại trong ngày hôm nay. Cặp tiền EUR/USD giảm 0,32% trong phiên và đang giao dịch quanh khu vực 1,1852. Trong khi đó, USD/JPY vẫn được giữ ổn định dưới mốc 154,500, một vùng kiểm soát quan trọng được xác định bởi đường EMA 100 ngày.
-
Trên toàn thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật và đô la Canada đang là hai đồng tiền tốt nhất. Ngược lại, đồng franc Thụy Sĩ và đô la Úc đang chịu áp lực giảm mạnh hơn. Sức mạnh của đồng yên đến từ các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi, người cảnh báo rằng chính phủ sẵn sàng hành động để đối phó với các chuyển động mang tính đầu cơ, trong bối cảnh đồng yên suy yếu và lợi suất trái phiếu tăng mạnh.
-
Kim loại quý tiếp tục bứt phá. Thị trường kim loại quý tiếp tục được dẫn dắt bởi đà tăng mạnh. Xu hướng tăng rõ rệt của những tuần gần đây vẫn đang được duy trì trong phiên hôm nay. Vàng lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch trên mốc 5.000 USD/ounce, tăng gần 1,9% trong ngày. Bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn, +4,85%, vượt lên trên 107,5 USD/ounce. Đà tăng “nóng” của kim loại quý là sự kết hợp của nhiều yếu tố: xu hướng phi đô la hóa, bất ổn địa chính trị và hoạt động đầu cơ mạnh trên thị trường phái sinh.
-
Năng lượng và chứng khoán. Xu hướng của NATGAS và OIL.WTI nhìn chung không thay đổi. Hợp đồng khí tự nhiên tăng thêm 5,44%, được hỗ trợ bởi thời tiết lạnh kéo dài và tuyết rơi tại Mỹ.
-
Thị trường chứng khoán ghi nhận tâm lý trái chiều. Hiện tại, hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ giảm từ 0,10% đến 0,30%. Trên thị trường cơ sở, phần lớn các chỉ số Trung Quốc đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh 1,83%. Thị trường Úc đóng cửa hôm nay do ngày nghỉ lễ.
-
Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn yếu, khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng Nhật Bản can thiệp thị trường và trước những tuyên bố cứng rắn mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến thuế quan. Ông Trump đe dọa áp thuế 100% lên Canada nếu nước này ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Hiệu suất hiện tại của thị trường. Nguồn: xStation
Tin đầu ngày (28.01.2026): Phố Wall và EUR/USD tăng điểm trước quyết định của Fed vào ngày mai 🗽
Giá khí đốt tự nhiên phục hồi 📈 Thời tiết khu vực Bờ Đông Hoa Kỳ được chú trọng
Fed thắt chặt chính sách? 🦅 Lạm phát và chính trị có thể khiến lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn 🔍
Tesla trước thềm báo cáo thu nhập: Kỳ vọng ở mức vừa phải và nền tảng yếu kém.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.