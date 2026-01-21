Tín hiệu giảm giá của cổ phiếu Nvidia? 🔎 Mô hình đầu vai đang hình thành

Nvidia (NVDA.US) là cái tên tiêu biểu nhất của làn sóng AI và hiện vẫn là công ty niêm yết lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, bất chấp kết quả kinh doanh tích cực từ đối tác then chốt TSMC (TSM.US), cổ phiếu Nvidia hiện đã giảm gần 20% so với đỉnh lịch sử tháng 10/2025, thời điểm nhà đầu tư sẵn sàng trả hơn 211 USD/cổ phiếu.

Định giá đã hạ nhiệt đáng kể. Nếu Nvidia thực hiện đúng dự báo lợi nhuận trong 12 tháng tới, mức định giá hiện tại của cổ phiếu đã xấp xỉ mặt bằng trung bình của Nasdaq 100. Dù vậy, bất chấp việc định giá trở nên “hấp dẫn” hơn, xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế, và áp lực chốt lời có dấu hiệu gia tăng.

Xét trên đồ thị kỹ thuật, bức tranh ngày càng trở nên bất lợi cho bên mua. Diễn biến giá đang dần hình thành mô hình vai–đầu–vai (Head & Shoulders) – một mô hình đảo chiều xu hướng kinh điển. Nếu kịch bản này hoàn tất, cổ phiếu nhiều khả năng sẽ lùi về vùng đường viền cổ (neckline) quanh 168 USD, tương ứng với các đáy cục bộ trong tháng 9 và tháng 12/2025.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc kiểm định đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ). Theo mục tiêu của mô hình, Nvidia có thể phá vỡ cả EMA200 lẫn neckline, qua đó làm suy yếu xu hướng tăng dài hạn. Trong kịch bản tiêu cực hơn, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo có thể nằm quanh 135 USD/cổ phiếu, được củng cố bởi vùng tích lũy trong giai đoạn cuối tháng 5 – đầu tháng 6 năm ngoái.

Tuy nhiên, kịch bản giảm sâu chưa phải là điều chắc chắn. Nếu giá quay trở lại và vượt lên trên mốc 186 USD/cổ phiếu (EMA 50 ngày), điều này có thể phát đi tín hiệu tái lập xu hướng tăng. Nvidia dự kiến sẽ công bố báo cáo lợi nhuận vào ngày 26/2, sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.

Nvidia shares (D1)



Nguồn: xStation5