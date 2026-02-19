Tin tổng hợp 🚩 Căng thẳng tại Trung Đông khiến nhà đầu tư e ngại

Thị trường chứng khoán toàn cầu đang giao dịch theo tâm lý phòng ngừa, khi nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Iran. Theo báo cáo, Mỹ đang tập trung lực lượng đáng kể ở Trung Đông, và bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể đẩy phí rủi ro địa chính trị lên giá dầu và làm bùng lên áp lực lạm phát toàn cầu. Sự kết hợp này có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất và trong kịch bản cực đoan, thậm chí hồi sinh kỳ vọng tăng lãi suất ở một số khu vực nhất định.

Brent crude (OIL): +1,6%, tiếp cận 71 USD/thùng

Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ: -0,3% đến -0,4% ngoài phiên

Vàng & bạc: mức tăng đang yếu dần

Bitcoin: giảm về ~66,5k USD

Châu Âu chịu áp lực: DAX -0,8%, CAC 40 -0,8%, FTSE 100 -0,6%

“Bức tranh” kết quả quý hiện vẫn không đồng đều, với một số ngành thể hiện sức bền ở công nghiệp và tài chính, trong khi vẫn còn áp lực ở nhóm hàng hóa và tiêu dùng:

Rio Tinto: lợi nhuận đi ngang do lợi nhuận từ quặng sắt giảm, cho thấy áp lực giá ở cấp độ từng phân khúc.

Repsol: kế hoạch trả cổ tức + mua lại cổ phiếu tổng cộng €1,9 tỷ trong 2026.

Centrica, Mondi: kết quả hoạt động điều chỉnh kém kỳ vọng.

Drax: ký hợp đồng 15 năm cho hệ thống lưu trữ năng lượng 200 MW, củng cố vị thế trong chuyển dịch năng lượng.

Công nghệ & công nghiệp

SAP: đề xuất cổ tức €2,50/cổ phiếu cho 2025.

BE Semiconductor: đơn hàng Q4 tốt hơn dự kiến.

Airbus: dự báo khoảng ~870 bàn giao máy bay trong 2026, thấp hơn kỳ vọng thị trường.

Schneider Electric: nhấn mạnh tiềm năng tiết kiệm điện năng nhờ AI, phù hợp với chủ đề hiệu quả năng lượng.

Nexans: EBITDA điều chỉnh cả năm thấp hơn kỳ vọng.

Tiêu dùng & dịch vụ

Pernod Ricard: doanh số thấp hơn kỳ vọng, cho thấy nhu cầu yếu đi.

Nestlé: hướng dẫn tăng trưởng doanh thu hữu cơ 3–4% cho 2026, tương đối phù hợp với dự báo.

Renault: đưa ra dự báo thận trọng giữa cạnh tranh gay gắt.

Air France-KLM: duy trì quan điểm lạc quan về nhu cầu đường dài, được hỗ trợ bởi nhu cầu hạng cao cấp.

Kinepolis, Nilfisk: kết quả cả năm gây thất vọng.

Tài chính & bất động sản

Aegon, BAM: vượt kỳ vọng về hiệu quả hoạt động.

Tikehau Capital: tổng tài sản quản lý (AUM) tăng lên €52,8 tỷ từ €49,6 tỷ so với cùng kỳ.

Zug Estates: lợi nhuận ròng tăng lên CHF 85,2 triệu từ CHF 58,7 triệu năm trước.

LSEG: chịu áp lực từ quỹ hoạt động Elliott đòi hỏi chương trình mua lại trị giá £5 tỷ và rà soát danh mục.

Diễn biến đánh giá của các nhà phân tích

Upgrades

DWS (UBS tăng hạng Buy, PT €70)

Vonovia (Morgan Stanley nâng lên Equal-weight, PT €30)

Aramis (Morgan Stanley nâng lên Overweight, PT €5)

Capgemini (Morgan Stanley nâng lên Equal-weight, PT €117)

Downgrades

BASF (Barclays giảm xuống Underweight, PT €40)

Freenet (UBS giảm xuống Sell, PT €28,50)

Schroders (UBS giảm xuống Neutral, PT 590p)

Initiations

i74Software: khởi tạo Buy bởi Berenberg (PT €44)

Cổ phiếu phòng thủ có trở lại ưu thế?

Chỉ số MSCI Europe Consumer Staples đã phá vỡ vùng giao dịch hai năm và đang hướng tới tháng có hiệu suất tương đối tốt nhất so với thị trường rộng kể từ giữa 2022. Động lực chính dường như là luân chuyển dòng tiền (flow-driven) hơn là sự thay đổi rõ rệt trong triển vọng cơ bản. Các yếu tố chính bao gồm:

Breakout: Momentum tương đối mạnh nhất kể từ tháng 6/2022

Luân chuyển dòng tiền: Phản ánh giảm tỷ trọng ở những cổ phiếu dễ bị tổn thương bởi rủi ro AI

Định giá: Ngành giao dịch phù hợp với thị trường rộng, không còn mức định giá cao truyền thống

Cơ bản: Xu hướng doanh thu và khối lượng vẫn chưa rõ ràng để bảo đảm tăng trưởng bền vững

Sell-side stance: Một số ngân hàng vẫn giữ quan điểm giảm tỷ trọng, do quyền lực giá yếu và thiếu động lực EPS rõ rệt

DE40 và EURUSD (khung thời gian D1)

Source: xStation5

Source: xStation5