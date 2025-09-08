Tin tức Crpyto: Bitcoin lấy lại nhịp tăng, Ethereum phục hồi sau khi dòng vốn rút khỏi ETF

Thị trường tiền điện tử mở đầu tuần mới với mức tăng nhẹ, Bitcoin (BTC) giao dịch trên 111.000 USD và Ethereum (ETH) quanh 4.300 USD. Sau các đợt giảm điểm của Phố Wall tuần trước, hợp đồng tương lai chỉ số đang hồi phục, trong khi đồng USD suy yếu. Vấn đề lớn nhất với thị trường crypto hiện nay là đợt bán tháo BTC từ ví cá voi – lượng BTC nắm giữ trung bình trên mỗi địa chỉ đã giảm xuống dưới 500 BTC, thấp nhất kể từ 2018.

BTC và ETH hiện vẫn thấp hơn khoảng 10% so với đỉnh lịch sử, còn tâm lý với altcoin khá trầm lắng. Sau khi BTC bật từ vùng 108.000 USD lên hơn 111.000 USD, thị trường đang chờ tín hiệu rõ ràng về xu hướng.

Riêng trong tháng 8, cá voi đã bán khoảng 115.000 BTC (tương đương 12,7 tỷ USD), mức thoát hàng lớn nhất kể từ 2022. Tuy nhiên, áp lực bán đang chậm lại: lượng BTC rút ròng giảm từ 95.000 BTC trong tuần kết thúc ngày 3/9 xuống còn 38.000 BTC trong giai đoạn 3–6/9.

Thị trường đang chờ số liệu CPI của Mỹ vào thứ Năm – nếu thấp hơn dự báo, đây có thể là chất xúc tác tăng giá mạnh cho crypto. Trong khi đó, cổ phiếu MicroStrategy (MSTR.US) tiếp tục bị loại khỏi chỉ số S&P 500 và giảm hơn 2,5% trong phiên tiền thị trường.

Nasdaq cũng đưa ra quy định mới với các công ty huy động vốn qua trái phiếu để mua crypto, yêu cầu phải có sự chấp thuận của cổ đông, khiến quy trình kéo dài hơn.

Độ khó đào Bitcoin đã lên mức kỷ lục mới trên 136 nghìn tỷ, ghi nhận lần tăng thứ 5 liên tiếp từ tháng 6. Doanh thu thợ đào đang ở mức yếu nhất kể từ tháng 6, gây áp lực lên lợi nhuận khai thác

Với ETH, chỉ báo LTH NUPL và chỉ số Coin Days Destroyed (đạt đỉnh 2 tháng) cho thấy nhà đầu tư đang chốt lời. Các ETF gắn với Ethereum ghi nhận 5 ngày rút vốn liên tiếp, phản ánh tâm lý thận trọng hơn với rủi ro và thị trường crypto nói chung.

Bitcoin và Ethereum (khung thời gian D1)

BTC vẫn dao động trong kênh giảm ngắn hạn. Nếu vượt 115.000 USD, giá có thể hướng đến đỉnh mới; ngược lại, thủng 107.000 USD có thể đưa giá về vùng 95.000–100.000 USD – nơi từng có phản ứng trước đó. Đáng chú ý, BTC vừa bật lại từ STH Realized Price quanh 109.000 USD, cho thấy nhà đầu tư ngắn hạn tạm có lãi chưa thực hiện. Nhưng rơi xuống dưới 108.000 USD có thể dẫn tới “bán tháo” từ nhóm này.

Nguồn: xStation5

Với ETH, nếu vượt 4.400 USD, giá có thể kiểm tra lại đỉnh lịch sử gần 5.000 USD.

Nguồn: xStation5

Ngoài ra, lượng cung tiền M2 toàn cầu đang tăng, yếu tố này thường hỗ trợ cho vàng và với độ trễ nhất định, cũng có lợi cho BTC.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Dòng vốn ETF suy yếu

Tình hình ở các quỹ ETF Bitcoin cho thấy có hiện tượng bán ra, dù khối lượng vẫn khá nhỏ. Hoạt động chung của nhóm này đã chậm lại và hiện chưa tạo ra tác động rõ rệt lên giá. Ngược lại, nếu xuất hiện dòng vốn ròng mạnh mẽ, Bitcoin hoàn toàn có thể được thúc đẩy lên mức đỉnh lịch sử mới. Hiện tại, nguồn cung từ cá voi vẫn chưa được “hấp thụ” đủ.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Với Ethereum, chung tôi đã ghi nhận 5 ngày liên tiếp dòng vốn rút ròng. Điều này không quá bất ngờ nếu xét đến quy mô tích lũy qua ETF trong vài tuần gần đây. Riêng ETF của BlackRock đã bán ra hơn 300 triệu USD ETH. Tuy vậy, đây không phải là chỉ báo giá đáng tin cậy — khoảng ngày 20/8 cũng từng diễn ra tình huống tương tự, sau đó lại xuất hiện dòng vốn ròng chảy vào. Tất cả cho thấy giai đoạn hạ nhiệt hiện tại là tự nhiên, không đồng nghĩa với việc vốn đang rút khỏi crypto một cách chiến lược.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst