Tin tức Crypto ⚡ Bitcoin chịu áp lực - Liệu có tiếp tục giảm?

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã hạ nhiệt vào đầu tuần, với đợt điều chỉnh tiếp tục mở rộng từ các vùng quan trọng cả về chỉ báo on-chain lẫn phân tích kỹ thuật. Vùng quanh mốc 80.000 USD một lần nữa chứng tỏ là ngưỡng tâm lý mà thị trường chưa thể vượt qua trong giai đoạn phục hồi này. Đáng chú ý, trong những ngày gần đây, chúng ta ghi nhận hoạt động phân phối Bitcoin gia tăng từ các địa chỉ lớn, bao gồm cả cá voi. Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc thị trường quay lại xu hướng giảm, nhưng nó làm dấy lên những nghi ngờ đáng kể về tính bền vững của đà phục hồi hiện tại. Bitcoin đã tăng gần 30% từ đáy tháng 2, qua đó thúc đẩy hoạt động chốt lời.

Bitcoin (khung thời gian H1)

Bitcoin đã điều chỉnh từ khoảng 79.000 USD xuống 76.000 USD, trong khi chỉ số RSI giảm xuống dưới mức 30, cho thấy tình trạng quá bán. Ngoài ra, chỉ báo MACD cũng đang suy yếu và hạ nhiệt.

Nguồn: xStation5

Bitcoin đã trải qua ba đợt giảm mạnh đáng kể, và dù mỗi “giai đoạn phục hồi” có đôi chút khác biệt, nhưng không thể loại trừ những điểm tương đồng với hai giai đoạn trước đó. Điều này có thể khiến giá tiếp tục giảm về vùng 50.000 USD.

Nguồn: xStation5

Xét theo các chu kỳ giảm giá lịch sử của Bitcoin, một đợt điều chỉnh về vùng “Realized Price” on-chain quanh mức 54.000 USD được xem là kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp thị trường bước vào xu hướng giảm. Nếu lấy ba chu kỳ bear market trước đây làm tham chiếu, giá Bitcoin thậm chí có thể giảm về khoảng 44.000 USD (delta price) - trong mỗi chu kỳ giảm trước đó, giá đều từng quay lại mức này. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc kịch bản tương tự sẽ lặp lại trong tương lai.

Nguồn: BGeometrics