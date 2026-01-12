Tin tức Crypto: Bitcoin đang tăng tốc 📈 Mô hình tam giác hình thành trên biểu đồ giá Ethereum?

Tiền điện tử giao dịch trong tâm lý trái chiều, nhưng nhìn chung diễn biến giá vẫn để ngỏ khả năng tăng trở lại vào đầu năm 2026. Về mặt thống kê, tháng 1 thường tích cực đối với Bitcoin khoảng 50% các trường hợp, trong khi quý 1, giống như quý 4, cũng thường đem lại lợi nhuận. Đồng USD yếu đi hôm nay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo về việc Trump can thiệp vào tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Powell gọi cuộc điều tra hình sự liên quan đến công trình cải tạo trụ sở Fed và việc nhắm vào Chủ tịch Fed là một “vỏ bọc” nhằm ép Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Các chỉ số chứng khoán Mỹ trên Wall Street hầu như không phản ứng với tranh cãi này. Nếu có, sự dai dẳng của xung đột này có thể củng cố quan điểm rằng lãi suất Mỹ giảm về mức 1% chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bitcoin gần như không phản ứng với mua BTC lớn nhất của MicroStrategy (MSTR.US) kể từ tháng 7/2025. Công ty đã mua 13.627 BTC trị giá 1,2 tỷ USD (so với hơn 2 tỷ USD vào tháng 7/2025). Giá mua trung bình hiện khoảng 75.000 USD/BTC, và MicroStrategy nắm giữ tổng cộng 687.000 BTC.

Tom Lee của BitMine Immersion Technologies đề xuất cổ đông phê duyệt phát hành cổ phiếu lớn (hiện công ty có khoảng 500 triệu cổ phiếu, có thể tăng lên 50 tỷ sau đợt phát hành). Số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua Ethereum. Quyết định dự kiến vào ngày 15/1 tại cuộc họp cổ đông. Sự chấp thuận của cổ đông có thể hỗ trợ Ethereum.

Standard Chartered cắt giảm dự báo giá Ethereum cuối 2026 xuống 7.500 USD, tương ứng tăng khoảng 125% so với mức hiện tại. Ngân hàng dự báo 22.000 USD/ETH vào cuối 2028 và trên 40.000 USD vào cuối 2030 (tăng khoảng 13 lần từ mức ~3.000 USD hiện nay). Trước đó, dự báo của ngân hàng là 30.000 USD.

Dòng vốn rút ròng từ các sản phẩm Bitcoin đạt 681 triệu USD trong tuần đầu năm 2026, trong khi Ethereum thấy 68,6 triệu USD rút ròng. Dù có tín hiệu “dovish” từ Trump, thị trường vẫn thận trọng về quy mô cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Tuần trước, ngày rút vốn BTC lớn nhất là thứ Ba 486 triệu USD, tiếp theo là gần 400 triệu USD thứ Năm, và gần 250 triệu USD thứ Sáu. Đà thị trường vẫn chưa thuận lợi cho tiền điện tử.

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (D1)

Bitcoin giao dịch gần EMA50 (đường trung bình 50 ngày) trên khung ngày. Vào 27/10/2025 và 5/1/2026, đường EMA này đóng vai trò là mức kháng cự mạnh. Việc giảm xuống khoảng 89.000 USD có thể kích hoạt xung lực giảm mới, trong khi một đợt tăng lên 95.000 USD sẽ mở cửa cho tăng giá mạnh hơn, có thể được hỗ trợ bởi mua cưỡng bức từ các nhà tạo lập liên quan đến vị thế gamma (negative gamma).

Nguồn: xStation5

Ethereum giao dịch trong một tam giác đối xứng, mô hình này thường gợi ý sự tiếp tục của xu hướng chính (hiện đang giảm). Đồng thời, diễn biến giá đã in các đáy cao hơn. Việc giảm xuống dưới 3.000 USD có thể tái khởi áp lực giảm và kích hoạt xung lực giảm, trong khi tăng trên 3.300 USD sẽ tăng khả năng bứt phá lên từ tam giác. Cấu hình này cho thấy giai đoạn tích lũy và biến động thấp có thể dần đi đến hồi kết.

Nguồn: xStation5