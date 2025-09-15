Tin tức Crypto: Bitcoin duy trì đà tăng trong bối cảnh dòng vốn ETF tăng 📈

Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống còn 4.500 USD.

Đồng USD suy yếu, nhưng điều này không hỗ trợ cho tiền điện tử trong phiên đầu tuần.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư.

Tâm lý thị trường tiền điện tử hiện rất nhạy cảm với biến động của các chỉ số chứng khoán.

Ở chiều tích cực, nếu thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng, giá vàng tiếp tục đi lên (song song với lợi suất trái phiếu giảm và việc Fed cắt giảm lãi suất), thì khả năng Bitcoin tiến tới mức cao kỷ lục mới trong năm nay là khá lớn. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ đã ở trạng thái quá mua, thị trường có thể điều chỉnh lại kỳ vọng trong khi chờ tín hiệu từ Fed và dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới. Những dữ liệu này vẫn có thể cho thấy khó khăn trên thị trường lao động không thể nhanh chóng được giải quyết bằng việc cắt giảm lãi suất, làm gia tăng rủi ro suy thoái — một kịch bản gần như chắc chắn sẽ gây áp lực tiêu cực lên cả Bitcoin lẫn phố Wall.

Dòng vốn ETF Bitcoin tăng tốc

Tuần trước ghi nhận sự tăng tốc rõ rệt của dòng vốn ròng vào các quỹ ETF Bitcoin, được thúc đẩy bởi sự lạc quan từ Phố Wall, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư, nhưng các mô hình lịch sử cho thấy không có gì đảm bảo quyết định này sẽ mang lại lợi nhuận ngắn hạn cho chứng khoán. Về lý thuyết, đà tăng của vàng sẽ hỗ trợ Bitcoin trong trung hạn, bởi giá BTC thường chậm hơn vàng khoảng 3 tháng.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Ngược lại, hôm thứ Sáu đã ghi nhận dòng vốn rút ròng khỏi các quỹ ETF Ethereum.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Biểu đồ Bitcoin & Ethereum (khung D1)

Bitcoin đang cố gắng giữ trên đường EMA50 (đường cam) quanh mức 114.500 USD. Nếu đà tăng giữ vững, khả năng vượt mốc 120.000 USD là có thể xảy ra. Ngược lại, nếu thủng EMA50, giá nhiều khả năng sẽ về kiểm tra vùng 108.000 USD và đường EMA200.



Nguồn: xStation5

Với Ethereum, triển vọng kỹ thuật đang khá phức tạp. Nếu áp lực bán tiếp tục tăng từ vùng hiện tại, giá có thể rơi về quanh 4.100 USD (vùng neckline), qua đó xác nhận mô hình vai–đầu–vai (H&S) giảm giá.

Nguồn: xStation5