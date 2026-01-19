Tin tức Crypto: Bitcoin giảm 2,5% khi tâm lý Phố Wall ảm đạm 📉

Thị trường tiền điện tử giảm điểm rõ rệt trong phiên thứ Hai, với Bitcoin lùi từ vùng khoảng 96.000 USD xuống 92.000 USD, song hành cùng sự suy yếu của các chỉ số chứng khoán lớn và những bất ổn liên quan đến căng thẳng thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Đây là một đợt giảm đòn bẩy nữa, cho đến nay vẫn tương đối khiêm tốn, nhưng không giúp tiền số lấy lại động lực để quay trở lại thị trường giá lên. Nếu không sớm có dòng vốn đáng kể chảy vào thị trường BTC, Bitcoin có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững trên mốc 90.000 USD.

Hiện tại, tâm lý vẫn thận trọng, và có vẻ nhà đầu tư sẽ chưa quay lại BTC với lực mua mạnh cho đến khi xu hướng trên Phố Wall trở nên thuyết phục hơn. Tài sản số đang ở vào thế khó, và nếu BTC không nhanh chóng quay lại vùng 100.000 USD, thị trường có thể bị chi phối bởi tâm lý chán nản và cảm giác rằng “nhiên liệu” để khởi động lại đà tăng đang dần cạn kiệt.

ETF thiếu sự quyết đoán

Các quỹ ETF đã tận dụng nhịp hồi gần đây để bán BTC ở vùng giá cao hơn quanh 95.000–96.000 USD. Đáng chú ý, đã có hai phiên bán ròng từ quỹ Fidelity. BlackRock trong thời gian dài vẫn ghi nhận dòng tiền vào chủ yếu là tích cực, nhưng quy mô vốn mới chảy vào thị trường có vẻ hạn chế và khó duy trì xu hướng tăng. Theo dữ liệu từ CoinGlass, các vị thế mua (long) bị thanh lý trên thị trường BTC đã vượt 525 triệu USD.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Trong 30 ngày qua, dòng vốn ròng vào Ethereum là âm rõ rệt, và phiên thứ Sáu chỉ ghi nhận chưa đến 4 triệu USD dòng vốn ròng dương. Khối lượng giao dịch ETF của ETH cũng giảm đáng kể so với mùa thu, củng cố thêm sự bất định quanh nhịp xu hướng tiếp theo. Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (khung H1, D1)

Quan sát hai đồng tiền điện tử lớn nhất: trên khung giờ (H1), Bitcoin hiện đang giữ được cấu trúc điều chỉnh 1:1 tiềm năng, mang lại hy vọng cho phe mua rằng mốc 92.000 USD có thể đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Trong khi đó, Ethereum đã điều chỉnh về cạnh dưới của kênh giá tăng, và xu hướng tăng vẫn được duy trì miễn là giá không rơi xuống dưới 3.200 USD.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

Bitcoin đã rơi trở lại dưới EMA50 (đường màu cam) và không thể duy trì trên đường trung bình này trong thời gian dài. Nếu giá vượt lại trên 93.600 USD trong hôm nay, điều đó có thể báo hiệu một cú đảo chiều nhanh của xu hướng giảm ngắn hạn. Giả định rằng căng thẳng thương mại Mỹ–châu Âu có thể “hạ nhiệt”, Bitcoin hoàn toàn có thể nhanh chóng xóa bỏ phản ứng hoảng loạn vừa qua.

Nguồn: xStation5

Ethereum gần đây gặp khó khăn khi bứt phá qua vùng kháng cự quan trọng là EMA200 trên khung ngày (D1). Hiện tại, khu vực quanh 3.400 USD dường như là ranh giới ngăn cách ETH với một thị trường giá lên rộng hơn. Hỗ trợ chính nằm ở vùng tâm lý 3.000 USD, trong khi để duy trì động lượng, người mua cần giữ giá trên EMA50 (khoảng 3.200 USD).

Nguồn: xStation5