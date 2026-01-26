Bitcoin đang trượt dần về khu vực 87.000 USD trong phiên hôm nay, sau khi thị trường chứng kiến các đợt thanh lý trị giá hàng trăm triệu USD, trong khi các quỹ ETF ghi nhận dòng vốn rút ra lớn nhất theo tuần kể từ giữa tháng 11/2025 - tổng cộng 1,73 tỷ USD. Đây là một sự đảo chiều mạnh so với tuần kết thúc ngày 17/1, khi các quỹ tiền điện tử thu hút hơn 2,17 tỷ USD dòng vốn vào. Lần này, riêng Ethereum đã ghi nhận khoảng 630 triệu USD dòng vốn rút ra, mức rút vốn theo tuần lớn thứ hai trong lịch sử.

Cho đến hiện tại, ngoại lệ hiếm hoi là các ETF liên quan đến Solana (khoảng +17 triệu USD) và Chainlink (gần +4 triệu USD). Tâm lý “risk-off” đang chiếm ưu thế rõ rệt: quy mô và mức độ lan rộng của các dòng vốn rút ra cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau các cú sốc trước đó, trong khi bối cảnh vĩ mô tiếp tục gây sức ép lên toàn bộ thị trường. Theo CoinShares, phần lớn áp lực bán đến từ nhà đầu tư tại Mỹ. Tâm lý mong manh này đã kéo dài kể từ cú “flash crash” tháng 10/2025.

Các yếu tố chính dẫn tới đà giảm:

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed suy yếu: thị trường hiện chỉ định giá xác suất rất thấp cho một đợt cắt giảm (khoảng 3% theo công cụ CME FedWatch).

Thiếu một nhịp phục hồi bền vững sau đợt sụt giảm tháng 10, khiến các chiến lược giao dịch theo xu hướng và quản trị rủi ro vẫn duy trì trạng thái thận trọng.

Sự thất vọng với câu chuyện “phòng hộ trước sự mất giá tiền tệ”: bất chấp thâm hụt ngân sách lớn và nợ công gia tăng, tiền điện tử vẫn chưa thuyết phục được thị trường rằng nó có thể đóng vai trò là công cụ bảo vệ trước sự suy yếu của tiền pháp định, khiến một bộ phận nhà đầu tư giảm tỷ trọng trong ngắn hạn.

Thị trường hiện vẫn đang tìm kiếm một chất xúc tác - nhưng chưa tìm thấy. Nếu kỳ vọng vĩ mô không thay đổi, động lượng giá không được cải thiện, hoặc tiền điện tử không xây dựng lại được một câu chuyện đầu tư đủ mạnh, áp lực lên dòng vốn vào các quỹ có thể sẽ tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ bước vào một pha thị trường giá xuống sâu hơn.

Dòng vốn ETF

Quan sát dòng vốn các quỹ tiền điện tử trong 5 phiên gần nhất, có thể thấy dòng tiền vào ETH mang màu sắc tiêu cực rõ rệt, cho thấy hoạt động của các quỹ suy giảm và nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân đang yếu dần - không chỉ đối với Ethereum mà cả Bitcoin.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.



Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (khung D1)

Bitcoin hiện đã giảm hơn 30% so với đỉnh lịch sử, trong khi Ethereum giảm trên 50%. Chỉ báo RSI của BTC đang ở mức 41, vẫn còn khá xa so với vùng “quá bán” thường xuất hiện sau các đợt capitulation lớn. Ethereum cũng cho thấy cấu trúc tương tự - dù mức giảm rất sâu, chưa xuất hiện tín hiệu đầu hàng rõ ràng của thị trường.

Về mặt on-chain, các mốc tham chiếu quan trọng của Bitcoin hiện bao gồm: 96.500 USD - giá vốn của nhóm nhà đầu tư nắm giữ ngắn hạn, 87.500 USD - mức giá trung bình của nhóm nhà đầu tư đang hoạt động, 81.000 USD -True Market Mean, một mốc chu kỳ quan trọng, 56.000 USD - giá vốn trung bình của toàn bộ nguồn cung BTC.Về mặt lịch sử, Bitcoin chỉ giao dịch dưới mức giá vốn trung bình của toàn bộ nguồn cung trong các chu kỳ giảm mạnh, chẳng hạn như các chu kỳ năm 2020 và 2022. Điều này cho thấy, dù xu hướng hiện tại là tiêu cực, thị trường có thể vẫn chưa đi đến giai đoạn cuối cùng.

Nguồn: xStation5



Nguồn: xStation5