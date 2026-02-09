Tin tức Crypto: Bitcoin giảm xuống dưới 70.000 USD 📉Liệu tiền điện tử sẽ tiếp tục giảm?

Các đồng tiền điện tử đã phục hồi mạnh vào thứ Sáu tuần trước sau đợt bán tháo kỷ lục, khiến Bitcoin rơi xuống $60.000 và kích hoạt làn sóng thanh lý vị thế mua (long) lớn chưa từng có trên toàn thị trường altcoin. Trong cuối tuần, biến động giảm đáng kể sau nhịp tăng mạnh, và đến thứ Hai, Bitcoin lại quay đầu giảm xuống dưới $70.000. Ethereum đang cố gắng giữ vững trên mốc $2.000.

Dòng tiền vào các quỹ ETF vẫn rất hạn chế, trong khi hoạt động trên thị trường quyền chọn cho thấy nhu cầu phòng hộ đang tăng, điều này có thể hạn chế khả năng tăng mạnh của giá. Trong ngày thứ Sáu, các ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn $350 triệu, trong khi ETF Ethereum lại ghi nhận dòng tiền ra ròng hơn $20 triệu. Trong lịch sử, ở các giai đoạn thị trường giá xuống (bear market), Ethereum thường hoạt động kém hơn Bitcoin, và hiện tại có vẻ như Bitcoin đang thu hút sự quan tâm lớn hơn khi nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội “bắt đáy”.

Michael Saylor từ Strategy (MSTR.US) một lần nữa sử dụng mạng xã hội để phát tín hiệu rằng mọi thời điểm đều là thời điểm tốt để mua BTC. Tuy nhiên, thị trường đang tiếp cận mức độ liên quan đến Strategy một cách rất thận trọng: công ty đang nắm giữ khoảng 700.000 BTC và hiện đang chịu mức lỗ trung bình khoảng 10% trên vị thế này.

Thị trường cũng đang theo dõi sát tình hình tại sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc. Ngày 6/2, do một lỗi kỹ thuật, sàn đã chuyển nhầm 620.000 BTC cho người dùng trong khi dự trữ thực tế chỉ khoảng 175 BTC. Sự cố đã được khắc phục và gần như 100% số tiền đã được thu hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh cơ chế nào đã cho phép một kịch bản như vậy xảy ra.

Bitcoin và Ethereum (D1)

Giá Bitcoin hiện thấp hơn khoảng 43% so với đỉnh tháng 10, và trên khung thời gian ngày - dù đã phục hồi vào thứ Sáu - RSI vẫn đang giao dịch gần vùng quá bán.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

Rủi ro nợ của Strategy trong các năm tới

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Đến năm 2028, tổng khoản nợ đáo hạn của Strategy sẽ vào khoảng $1 tỷ, tăng lên khoảng $3 tỷ vào năm 2029. Về lý thuyết, công ty hiện có đủ tiền mặt để thanh toán các nghĩa vụ năm 2028 và khoảng 30% của khoản nợ năm 2029 - tuy nhiên, ngay cả khi giả định chi phí hoạt động hàng năm giảm mạnh, các nghĩa vụ này vẫn có thể làm suy yếu đáng kể thanh khoản của công ty. Đến năm 2030, công ty sẽ phải trả thêm $2,8 tỷ, và đến năm 2032 là thêm $800 triệu.

Nguồn: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P.