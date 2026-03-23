Tin tức Crypto 🚩Bitcoin lại giảm. Liệu giá dầu tăng vọt có ảnh hưởng đến tiền điện tử?

Tiền điện tử đang giảm giá, với Bitcoin giảm xuống 68.000 USD vào thứ Hai trong bối cảnh tâm lý yếu trên thị trường cổ phiếu toàn cầu, đồng Đô la Mỹ mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh. Sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển sang thị trường năng lượng và cuộc khủng hoảng tại Strait of Hormuz. Đồng thời, chi phí khai thác Bitcoin tăng cao có thể dẫn đến áp lực bán gia tăng từ các “thợ đào”.

Rủi ro lạm phát gia tăng đang đẩy lợi suất tăng cao và trong ngắn hạn kích hoạt các cơ chế “phòng hộ” của thị trường trước khả năng các ngân hàng trung ương quay trở lại lập trường diều hâu - các tài sản rủi ro đang mất giá.

Giá dầu đang giao dịch gần 110 USD/thùng, và theo tuyên bố của Donald Trump, Iran có khoảng 14 giờ để “mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz” - nếu không, cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này có thể trở thành mục tiêu.

Tehran cho đến nay đã phản đối rõ ràng điều này và đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực, bao gồm cả hệ thống cung cấp nước - yếu tố then chốt đối với các quốc gia Ả Rập xung quanh.

Theo các nguồn tin bao gồm The Jerusalem Post, một chiến dịch trên bộ tại Iran dường như là cần thiết và có thể ban đầu nhắm vào các cơ sở hạt nhân tại Isfahan và Natanz, cũng như Khark Island - khu vực quan trọng đối với xuất khẩu dầu của Iran.

Tương quan của Bitcoin với S&P 500 ở mức thấp nhiều năm

Mức tương quan giữa Bitcoin và S&P 500 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Tuy nhiên, điều quan trọng là Bitcoin đã bắt đầu giảm trước khi thị trường chứng khoán điều chỉnh. Trong bối cảnh như vậy, nếu Bitcoin không quay trở lại xu hướng tăng, các nhịp phục hồi của thị trường cổ phiếu có nhiều khả năng chỉ là cơ hội chốt lời, thay vì báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng.

Nguồn: CryptoQuant

Bitcoin đang tiến gần vùng tích lũy?

Định giá on-chain của Bitcoin cho thấy giá đang tiến gần đến các mức được coi là “hấp dẫn” trong các thị trường gấu trước đây vào năm 2020 và 2022. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện tại do giá dầu tăng cao là một yếu tố mới đối với Bitcoin, và vẫn chưa rõ thị trường sẽ phản ứng như thế nào trong trung hạn hoặc liệu tình hình có sớm được giải quyết hay không. Có vẻ như đà giảm có thể chậm lại quanh vùng 45.000 USD nếu xuất hiện thêm một làn sóng bán tháo.

Nguồn: CryptoQuant, TradingView

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (khung D1)

Bitcoin đã điều chỉnh khoảng 10% từ đỉnh cục bộ và hiện đang giao dịch quanh 68.000 USD — nằm giữa vùng 60.000 USD (đáy cục bộ) và 75.000 USD (đỉnh cục bộ). Nếu mô hình của thị trường gấu năm 2022 lặp lại, chúng ta có thể chứng kiến một nhịp giảm mạnh nữa, có thể là nhịp cuối, đưa giá về khoảng 45.000 USD.

Nguồn: xStation5

Trong trường hợp của Ethereum, nhịp giảm thứ ba gần đây có thể kéo giá xuống khoảng 1.200 USD, tương đương với việc kiểm tra lại đáy năm 2022. Ngược lại, nếu giá vượt lên trên EMA200 (khoảng 2.900 USD), xu hướng có thể đảo chiều sang tăng.

Nguồn: xStation5