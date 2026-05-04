📈 Tin tức Crypto: Bitcoin phục hồi, tiến sát mốc 80.000 USD

Xét trên biểu đồ, nhịp hồi hiện tại sau đợt giảm rõ ràng dài hơn nhịp trước đó và biên độ phần trăm cũng lớn hơn. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để đảm bảo xu hướng tăng sẽ quay trở lại. Vùng 82.000–83.000 USD, nơi đường EMA 200 (đường đỏ) nằm, có thể trở thành vùng kháng cự mang tính quyết định nếu giá vượt bền vững trên 80.000 USD. Ở giai đoạn hiện tại, đà hồi phục vẫn khá mong manh, trong khi chỉ báo RSI 14 ngày đã tăng lên trên 65.

Trong bối cảnh tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán toàn cầu, Bitcoin đã tăng vượt mốc 79.000 USD hôm nay và đang cố gắng phá vỡ bền vững ngưỡng kháng cự 80.000 USD. Mức này không chỉ mang ý nghĩa tâm lý “tròn số”, mà còn được xác định bởi chỉ báo on-chain True Market Mean và vị thế của các nhà tạo lập thị trường. Dòng vốn vào Bitcoin đã cải thiện nhờ nhu cầu từ tổ chức và dòng tiền ETF, tuy nhiên hoạt động phân phối vẫn đang diễn ra trong bối cảnh nhu cầu spot còn tương đối yếu.

Nguồn: xStation5

Sự chững lại gần đây của đà tăng quanh vùng giá vốn của nhà đầu tư ngắn hạn đã được xác nhận bởi dữ liệu on-chain. Khi giá tiến gần 80.000 USD, nhóm nhà đầu tư ngắn hạn bắt đầu chốt lời mạnh. SMA 24 giờ của lợi nhuận thực hiện (STH realized profit) tăng vọt lên khoảng 4 triệu USD mỗi giờ - cao gấp khoảng 4 lần so với mức cơ bản kể từ giữa tháng 4. Nhà đầu tư ngắn hạn tận dụng đợt tăng để bán ra, trong khi lực cầu không đủ mạnh để hấp thụ làn sóng chốt lời này. Câu hỏi đặt ra là: lần này có khác?

Nguồn: Glassnode

Sau khi biến động hàm ý giảm, chỉ báo 25 Delta Skew cho thấy nhu cầu phòng hộ đã thay đổi như thế nào trong suốt tháng 4. Xu hướng chung là phí quyền chọn bán (put premium) giảm, với skew kỳ hạn 1 tháng giảm từ khoảng 18% xuống 12%. Điều này phản ánh nhu cầu phòng hộ giảm giá đã suy yếu khi điều kiện thị trường ổn định hơn.

Ở kỳ hạn ngắn, skew 1 tuần biến động linh hoạt hơn, nhiều lần quay về mức trung tính 2 - 4%. Các chuyển động này mang tính chiến thuật, với các nhịp điều chỉnh được dùng để mua quyền chọn mua (call) và bán bảo hiểm giảm giá. Gần đây, khi giá tiến gần vùng kháng cự 80.000 USD, nhu cầu đối với quyền chọn bán снова tăng trở lại, đẩy skew lên khoảng 11–12% trên nhiều kỳ hạn. Thị trường vẫn duy trì phòng hộ phía giảm giá - phản ứng linh hoạt trong ngắn hạn nhưng vẫn thận trọng về trung hạn.

Trong bối cảnh biến động giảm và skew thấp hơn, thị trường ngày càng tập trung vào vị thế, với mốc 80.000 USD trở thành điểm xoay (pivot) quan trọng. Nhu cầu bền vững tại strike 80.000 USD trên cả kỳ hạn ngắn và trung hạn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đến kịch bản tăng giá, thay vì đặt cược vào việc bị từ chối tại kháng cự.

Các vùng gamma âm (short gamma) quan trọng nằm tại 76.000 USD phía dưới và 82.000 USD phía trên. Tại những vùng này, dòng tiền phòng hộ có thể khuếch đại biến động giá, đặc biệt trong môi trường thanh khoản thấp. Nếu phá vỡ mốc 80.000 USD, giá spot có thể tiến gần vùng 82.000 USD, nơi hiệu ứng short gamma có thể buộc các nhà tạo lập mua theo đà tăng, qua đó củng cố xu hướng. Dù tâm lý vẫn thận trọng, thị trường đang ngày càng dễ bị kéo lên mạnh nếu ngưỡng kháng cự bị phá vỡ.

