Tin tức Crypto: Bitcoin sẽ tiếp tục xu hướng giảm? 🚨 Dòng tiền quay trở lại các quỹ ETF BTC

Theo dữ liệu của SoSoValue, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận hơn 996 triệu USD dòng vốn ròng hàng tuần, đánh dấu kết quả tốt nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 1. Quan trọng là, đây không phải là một sự gia tăng đột biến nhất thời. Nó đại diện cho tuần thứ ba liên tiếp có dòng tiền dương, nâng tổng mức dòng vốn vào trong giai đoạn này lên hơn 1,8 tỷ USD. Điều này đánh dấu một sự chuyển dịch rõ rệt so với quý đầu tiên yếu ớt, khi các thị trường ETF tiền điện tử phải đối mặt với dòng vốn chảy ra đáng kể và định giá tài sản sụt giảm. Bức tranh hiện tại đã được cải thiện đáng kể, mặc dù vẫn chưa đạt đến mức hưng phấn hoàn toàn của thị trường. Một mô tả chính xác hơn sẽ là sự quay trở lại thận trọng nhưng có thể nhìn thấy được của dòng vốn.

Bitcoin đã lùi bước từ mức gần 78.000 USD xuống chỉ còn dưới 75.000 USD khi bắt đầu tuần giao dịch mới, do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang và Tehran nhắc lại rằng Eo biển Hormuz thực tế vẫn bị đóng cửa. Đồng thời, dòng vốn đổ vào các quỹ Bitcoin ETF đã tăng tốc rõ rệt, với tuần qua đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất về nhu cầu tổ chức quay trở lại kể từ giữa tháng Giêng. Tuy nhiên, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng, không thể loại trừ khả năng một số hoạt động chốt lời từ nhóm nhà đầu tư này.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin ETFs regain momentum

Quy mô của dòng vốn vào gần đây cho thấy các tổ chức một lần nữa đang tăng cường mức độ tiếp xúc với BTC. Dòng vốn vào hàng tuần tiếp cận mức 1 tỷ USD không chỉ đại diện cho chỉ số mạnh nhất kể từ giữa tháng Giêng, mà còn xác nhận rằng tâm lý cải thiện không chỉ giới hạn trong một phiên giao dịch đơn lẻ hay một xung lực giá ngắn hạn.

Nhìn rộng hơn, tổng dòng vốn vào trên năm danh mục ETF tiền điện tử giao ngay chính đạt khoảng 1,37 tỷ USD, tăng gần 40% so với tuần trước. Điều này chỉ ra rằng vốn đang quay trở lại không chỉ với Bitcoin mà còn cả không gian tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

BlackRock dẫn đầu, nhưng các sản phẩm mới đang thu hút sự chú ý

BlackRock vẫn là người chơi thống trị. Quỹ IBIT của họ đã thu hút 906 triệu USD dòng vốn vào trong tuần, củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc Bitcoin ETF giao ngay. Đồng thời, quỹ MSBT mới ra mắt của Morgan Stanley đã ghi nhận 71 triệu USD dòng vốn vào trong tuần giao dịch đầy đủ đầu tiên sau khi ra mắt vào ngày 8 tháng 4.

Đây là một diễn biến đầy ý nghĩa, vì nó cho thấy nhu cầu không còn chỉ tập trung vào các sản phẩm lâu đời nhất mà đang dần mở rộng sang các công cụ mới hơn.

Sự phục hồi cũng không giới hạn ở Bitcoin. Các quỹ Ethereum ETF đã ghi nhận tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng Giêng, thu hút 275,8 triệu USD dòng vốn vào. Ngoài ra, vốn đã bắt đầu quay trở lại với các sản phẩm liên kết với altcoin được chọn lọc, cho thấy khẩu vị rủi ro đang tăng dần.

Ethereum ETFs: 275,8 triệu USD vốn vào

XRP ETFs: 55,39 triệu USD

Solana ETFs: 35,17 triệu USD

Chainlink ETFs: 5,30 triệu USD

Đáng chú ý, Solana đã đảo ngược ba tuần liên tiếp có dòng vốn chảy ra, trong khi các quỹ Chainlink ETF vẫn chưa ghi nhận một tuần nào có dòng vốn chảy ra ròng cho đến nay. Nếu chúng ta nhìn vào các quỹ ETF phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán, có thể thấy rõ ràng khẩu vị đối với Bitcoin ETF IBIT vẫn còn rất mạnh mẽ.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Sự phục hồi sau một quý đầu tiên yếu kém

Sự phục hồi hiện tại trông có vẻ đáng kể hơn khi đặt trong bối cảnh thị trường yếu kém gần đây. Sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng Giêng, tài sản của các quỹ Bitcoin ETF đã giảm mạnh — từ khoảng 128 tỷ USD xuống còn 83,4 tỷ USD vào cuối tháng Hai, tương đương mức giảm gần 35%. Tài sản của các quỹ Ethereum ETF thậm chí còn giảm mạnh hơn, mất khoảng 46% trong cùng giai đoạn.

Hiện tại, xu hướng đang bắt đầu đảo ngược. Làn sóng dòng vốn vào mới nhất đã đẩy tổng tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF trở lại trên 100 tỷ USD, một ngưỡng mang tính biểu tượng nhưng quan trọng. Nó gợi ý rằng thị trường không chỉ ổn định mà còn bắt đầu xây dựng lại sau những tổn thất trước đó.

Địa chính trị vẫn là động lực chính

Sự phục hồi gần đây không chỉ được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật hay đặc thù của thị trường. Một phần nhu cầu quay trở lại dường như liên quan đến kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ – Iran. Tâm lý được cải thiện xung quanh rủi ro địa chính trị đã khuyến khích một số nhà đầu tư tổ chức tăng cường các vị thế mua (long exposure) thông qua Bitcoin ETF.

Tuy nhiên, tình hình vẫn còn mong manh. Bên cạnh các dấu hiệu về sự tham gia ngoại giao tiềm năng, các báo cáo về việc Mỹ bắt giữ một tàu Iran và căng thẳng tiếp diễn quanh Eo biển Hormuz làm nổi bật rủi ro leo thang trở lại. Kết quả là, trong khi tâm lý đã cải thiện, vẫn chưa có xác nhận rõ ràng rằng rủi ro địa chính trị đã hoàn toàn lùi xa. Bản thân Bitcoin đã lùi bước gần 3.000 USD từ các mức cao cục bộ gần đây.

Bitcoin giữ vững vị thế, nhưng sự thận trọng vẫn còn đó. Fed sẽ can thiệp?

Bất chấp các tín hiệu trái chiều, diễn biến giá Bitcoin vẫn tương đối ổn định. Trong một khoảnh khắc của thị trường, BTC đã có lúc di chuyển lên trên 77.000 USD, hỗ trợ tâm lý rủi ro rộng lớn hơn, bao gồm cả đà tăng của chứng khoán. Đồng thời, giá đã dao động gần mức 75.000 USD trong ngắn hạn, cho thấy thị trường vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận hoàn toàn một xu hướng tăng giá bền vững.

Điều này phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp: vốn đang quay trở lại, nhưng một cách thận trọng. Dòng tiền đang cải thiện, nhưng các nhà đầu tư vẫn rất nhạy cảm với các diễn biến kinh tế vĩ mô và địa chính trị.

Trong trung hạn, yếu tố then chốt có thể không phải là địa chính trị mà là chính sách tiền tệ của Mỹ. Ngày càng có nhiều quan điểm cho rằng sự gia tốc bền vững của dòng vốn vào các quỹ ETF tiền điện tử sẽ đòi hỏi Fed phải cắt giảm lãi suất thêm nữa. Điều này, chứ không phải riêng các diễn biến địa chính trị, cuối cùng có thể quyết định liệu sự phục hồi hiện tại có phát triển thành một xu hướng tăng dài hạn hay không.

Nhu cầu tổ chức quay trở lại, nhưng có chọn lọc

Trạng thái hiện tại của thị trường Bitcoin rõ ràng là mạnh hơn so với cuối quý đầu tiên. Chúng ta đang thấy tuần thứ ba liên tiếp có dòng vốn ETF dương, tổng tài sản leo trở lại trên 100 tỷ USD và hoạt động mới trên khắp Ethereum cùng các altcoin được chọn lọc. Đây là những tín hiệu quan trọng mà thị trường đã chờ đợi.

Đồng thời, sự phục hồi này không tồn tại trong chân không. Các nhà đầu tư vẫn đối mặt với sự bất ổn địa chính trị, các câu hỏi xung quanh chính sách của Fed và rủi ro rằng tâm lý đang được cải thiện có thể đảo ngược nhanh chóng nếu các điều kiện xấu đi.

Kết luận rất thẳng thắn: các tổ chức đang tăng cường tiếp xúc với Bitcoin một lần nữa, nhưng theo cách có chọn lọc và thận trọng. Dữ liệu mới nhất rõ ràng là tích cực, nhưng những tuần tới sẽ quyết định liệu dòng vốn ETF đã bước vào một giai đoạn mới, bền vững — hay liệu đây chỉ đơn giản là một sự phục hồi sau một đợt điều chỉnh sâu.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin (D1)

Từ góc độ kỹ thuật, diễn biến giá của Bitcoin kể từ mùa thu năm 2025 cho thấy những điểm tương đồng đáng chú ý giữa xung lực giảm giá trước đó và hiện tại. Lần này, giá đã cố gắng bứt phá lên trên mức thoái lui Fibonacci 38,2%, nhưng kỳ nghỉ cuối tuần đã mang lại áp lực giảm điểm mới, đẩy BTC quay trở lại vùng 75.000 USD. Nếu một xung lực giảm giá mới xuất hiện từ các mức hiện tại, không thể loại trừ một chuyển động xuống dưới 60.000 USD. Ở phía trên, ngưỡng kháng cự chính vẫn nằm trong vùng 77.000 USD – 78.000 USD. Một sự bứt phá bền vững trên phạm vi này sẽ mở đường hướng tới 83.000 USD – 84.000 USD, nơi mức thoái lui Fibonacci 61,8% hội tụ với đường EMA 200 ngày.

Nguồn: xStation5

Nhìn vào đà giảm hiện tại, cũng có những điểm tương đồng với ba xung lực giảm giá lớn được quan sát trong thị trường gấu 2021 – 2022. Nếu lịch sử "lặp lại", thị trường vẫn có thể đối mặt với thêm một sóng bán tháo cuối cùng, mạnh mẽ từ các mức hiện tại.

Nguồn: xStation5