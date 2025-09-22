Đọc thêm

Tin tức Crypto: Bitcoin và Ethereum lao dốc do nhu cầu chốt lời và phòng ngừa rủi ro📉

17:30 22 tháng 9, 2025

Tiền điện tử mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1,7 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 0,2% trong ngày, nhưng điều này không chuyển thành sự phục hồi của giá Bitcoin. Ngược lại, vàng đang tăng hơn 1% vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce — Bitcoin lại không theo được xu hướng đi lên đó.

Mặc dù không có nguyên nhân trực tiếp rõ ràng, nhưng có lẽ yếu tố chính được cho là do nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước những đợt suy giảm tiềm ẩn tăng cao, lấn át các vị thế mua lên, ngay cả trong bối cảnh Fed cắt giảm lãi suất và chứng khoán Phố Wall tăng mạnh. Đợt giảm giá tiền điện tử hôm nay cũng có thể là tín hiệu cảnh báo đối với thị trường cổ phiếu. Dữ liệu từ Deribit cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro quanh vùng 110.000 USD tăng mạnh do gamma âm từ phía các nhà tạo lập thị trường.

Bitcoin chịu áp lực

Giá Bitcoin một lần nữa quay trở lại vùng giá trung bình mà các nhà đầu tư ngắn hạn đã tham gia. Mức “cân bằng” then chốt của thị trường dường như nằm quanh 110.000 USD. Việc rơi xuống dưới ngưỡng này có thể kích hoạt thêm các đợt thanh lý từ nhà đầu tư ngắn hạn rút vốn khỏi BTC, đồng thời thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng.

Nguồn: BGeometrics

Dòng vốn ETF dần quay trở lại

Mặc dù các quỹ ETF tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào tích cực, nhưng cả Bitcoin và Ethereum đều chưa thể bứt phá lên các mức cao mới. Vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, sau quyết định của Fed, Ethereum đã hút hơn 130 triệu USD dòng vốn, trong khi Bitcoin thu hút hơn 300 triệu USD.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

Nguồn: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

Biểu đồ (Bitcoin, Ethereum, khung thời gian D1)

Bitcoin đã điều chỉnh về quanh 112.000 USD, với vùng hỗ trợ Fibonacci quan trọng nằm gần 111.000 USD. Điều này càng củng cố vùng 110.000 USD như một mốc then chốt quyết định động lượng tiếp theo. Nếu giá bật trở lại trên 115.000 USD, điều này có thể mang ý nghĩa quan trọng về mặt hành động giá.

Nguồn: xStation5

Trong khi đó, Ethereum một lần nữa kiểm tra lại vùng đáy cục bộ ngày 21/8, giảm xuống mức 4.100 USD/ETH.

Nguồn: xStation5

