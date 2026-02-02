Tin tức Crypto🚨 Bitcoin xác nhận chu kỳ giảm sau đợt giảm 40% kể từ mức đỉnh kỷ lục?

Tiền điện tử đang tụt xa so với kỳ vọng của nhà đầu tư kể từ đầu năm, và phe bán hiện dường như nắm lợi thế gần như liên tục so với lực cầu. Nhìn vào biểu đồ Bitcoin, bức tranh kỹ thuật không mấy tích cực, đặc biệt đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.

Bitcoin (khung thời gian D1)

Đúng là chỉ báo RSI đang cho thấy trạng thái quá bán gần mức kỷ lục, với RSI quanh 27, nhưng MACD lại phát tín hiệu suy yếu rõ rệt. Hơn nữa, khi so sánh phản ứng giá trong quá khứ - đặc biệt là chu kỳ tăng 2020–2021 - có thể thấy nhiều điểm tương đồng đáng chú ý. Do đó, không loại trừ khả năng đà giảm hiện tại sẽ tiếp diễn, kéo BTC về các vùng hỗ trợ on-chain quan trọng, trong đó đáng chú ý là quanh 50.000 USD (Realized Price). Hiện nay, các nhà đầu tư ngắn hạn đang ghi nhận mức lỗ trung bình gần 15%, với giá mua bình quân khoảng 90.000 USD, trong khi giá giao ngay đang thấp hơn gần 25% so với EMA 200 ngày (đường màu đỏ), vốn nằm quanh 99.000 USD.

Vì vậy, có thể khẳng định rằng đợt điều chỉnh hiện tại (giảm 40% từ đỉnh 126.000 USD) hoàn toàn có thể được xem là một thị trường gấu mang tính kỹ thuật của Bitcoin. Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin có thể giao dịch trong vùng 50.000–60.000 USD vào nửa cuối năm. Rủi ro lớn nhất đối với thị trường hiện nay vẫn là tình hình xoay quanh Strategy, công ty đã tích lũy hàng trăm nghìn BTC trong những năm gần đây (giá vốn trung bình khoảng 76.000 USD/BTC), cùng với áp lực bán từ các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, vốn lần đầu tiên kể từ khi ra mắt năm 2024 đang ghi nhận mức lỗ trung bình vài phần trăm. Chừng nào BTC còn giao dịch dưới 90.000 USD, lợi thế vẫn nghiêng về phe bán, và chu kỳ halving 4 năm dường như đang “hiện thực hóa” ngay trước mắt, với khả năng hình thành đáy thị trường gấu vào Q4/2026.

Nguồn: xStation5

Ethereum (khung thời gian D1)

Tình hình của Ethereum thậm chí còn “khắc nghiệt” hơn, khi mức điều chỉnh từ đỉnh hiện đã xấp xỉ 55%. Dù một nhịp hồi kỹ thuật là điều có thể xảy ra xét theo độ lớn của đợt giảm, nhưng một sự đảo chiều xu hướng bền vững vẫn khó xảy ra chừng nào Bitcoin còn chịu áp lực. Tương tự như Strategy đối với Bitcoin, Ethereum cũng có “Strategy” của riêng mình dưới dạng Bit Immersion Digital. Công ty do Tom Lee dẫn dắt hiện đang gánh hơn 5 tỷ USD lỗ chưa thực hiện trên lượng ETH nắm giữ. Mặc dù các yếu tố nền tảng dài hạn ủng hộ vai trò ngày càng quan trọng của Ethereum - đặc biệt trong siêu xu hướng token hóa - vẫn còn nguyên, dòng vốn vẫn thận trọng, và chưa có dấu hiệu cho thấy bên mua đủ mạnh để đẩy ETH vượt 3.000–3.300 USD trong ngắn hạn, nhất là khi Bitcoin tiếp tục gây bất ổn cho toàn thị trường.

Nguồn: xStation5

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy biến động cao bất thường thường báo hiệu sự chuyển pha quan trọng của thị trường. Trong lịch sử, chỉ báo z30 vượt +3 thường đi trước các biến động giá mạnh - cả bứt phá tăng lẫn giảm sâu nhanh chóng. Hiện tại, kịch bản giảm có vẻ chiếm ưu thế hơn, dù không thể loại trừ khả năng hồi phục, đặc biệt sau một đợt bán tháo lớn như vừa qua.

Nguồn: CryptoQuant

Nhiều yếu tố thanh khoản cũng cho thấy Bitcoin đang hoạt động trong một môi trường thị trường cực kỳ khó khăn. CryptoQuant chỉ ra rằng BTC đang chịu sức ép từ tình trạng thiếu thanh khoản kéo dài đã ảnh hưởng đến thị trường trong nhiều tháng. Hoạt động của nhà đầu tư (stablecoin) trên các sàn giao dịch hiện rất trầm lắng, cho thấy dòng tiền mới vẫn chưa quay trở lại.

Nguồn: CryptoQuant