Tin tức Crypto: Tăng mạnh đầu tuần khi bối cảnh tâm lý trên phố Wall được cải thiện 📈

Thị trường tiền điện tử đang nỗ lực phục hồi trong phiên giao dịch thứ Hai, sau giai đoạn sụt giảm mạnh trước đó — khi Bitcoin (BTC) mất khoảng 20% so với mức đỉnh lịch sử, còn Ethereum (ETH) giảm về quanh 3.000 USD, từ mức gần 4.900 USD ghi nhận hồi mùa hè. Hôm nay, cả hai đồng tiền điện tử lớn nhất đều tăng giá cùng với các chỉ số chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh tâm lý thị trường cải thiện — tín hiệu có thể cho thấy dòng vốn ETF đang quay trở lại. Kỳ vọng về việc chính phủ Mỹ sớm mở cửa trở lại cũng góp phần thúc đẩy đà tăng, khi Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang tiến gần hơn tới thỏa thuận. Việc chính phủ tái mở cửa không chỉ tăng tính thanh khoản cho thị trường, mà còn có thể trở thành động lực mang tính cấu trúc cho xu hướng phục hồi của tiền điện tử.

Theo CryptoQuant, dữ liệu về quy mô lệnh giao dịch spot cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang quay trở lại thị trường Ethereum. Nếu ETH giữ được vùng hỗ trợ 3.000–3.400 USD, giá có thể bước vào giai đoạn tích lũy với biến động thấp. Trong khi đó, các ví Bitcoin lâu năm gần đây đã chuyển lượng dự trữ lớn lên sàn Binance, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7, phản ánh áp lực bán mạnh từ nhóm nhà đầu tư này. Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin cũng đã giảm khoảng 2,3 tỷ USD so với đỉnh, đánh dấu đợt rút vốn lớn nhất kể từ tháng 5/2025.

Từ tháng 10 đến nay, nhà đầu tư theo xu hướng dài hạn (LTHs) đã bán ra trở lại, nhưng lực cầu yếu hơn, khiến thị trường không thể hấp thụ hết nguồn cung ở vùng giá cao. Trong các giai đoạn tháng 1–3 và 11–12/2024, hoạt động bán ra của nhóm này được bù đắp bởi nhu cầu mua tăng mạnh — nhưng hiện tại thị trường rõ ràng đang trong giai đoạn điều chỉnh, thể hiện rõ qua dòng vốn on-chain. Theo chỉ báo Glassnode’s On-chain Cost Basis Distribution, có hai vùng giá quan trọng đang được hình thành:

110.000 USD – vùng tập trung nguồn cung lớn, nơi nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bán BTC.

102.000 USD – vùng bắt đầu xuất hiện tích lũy, dù còn khá yếu.

Diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc vào việc áp lực bán quanh 110.000 USD có tiếp tục mạnh hay lực cầu ở vùng 102.000–105.000 USD có được củng cố thêm hay không.

Nguồn: Glassnode

Các chỉ báo on-chain của CryptoQuant vẫn cho thấy dòng tích lũy vững chắc từ nhiều nhóm nhà đầu tư, bất chấp việc các địa chỉ nắm giữ lâu dài (long-term holders) đang bán ra mạnh và giá Bitcoin giảm trong thời gian gần đây.

Nguồn: CryptoQuant

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (khung thời gian D1)

Quan sát biểu đồ của hai đồng tiền điện tử lớn nhất, có thể thấy cả Bitcoin và Ethereum đều đang nỗ lực lấy lại đường trung bình động EMA 200 ngày (đường màu đỏ), trong đó Ethereum thể hiện đà phục hồi mạnh mẽ hơn, hiện giao dịch quanh mức trung bình quan trọng gần 3.600 USD. Chỉ báo RSI của cả hai cũng đang tăng dần về mốc 50, cho thấy áp lực bán đã giảm đáng kể và đà hồi phục đang hình thành.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

ETF đang bán ra (trong ngắn hạn)

Trong vài ngày gần đây, các quỹ ETF tiền điện tử ghi nhận dòng vốn rút ra, tuy nhiên xu hướng dài hạn vẫn ổn định — đặc biệt nếu chính phủ Mỹ mở cửa trở lại và thị trường chứng khoán phục hồi. ETF vẫn được xem là thước đo quan trọng về động lực mua trên thị trường crypto, được theo dõi sát sao bởi các quỹ phòng hộ (hedge funds) và tổ chức giao dịch lớn (dealers). Nếu dòng tiền từ nhóm này quay trở lại, đây có thể là tín hiệu quan trọng cho khả năng đảo chiều xu hướng trong thời gian tới.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research