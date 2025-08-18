Tin tức Crypto: Thị trường tiền điện tử "đỏ lửa", Ethereum mất 5%📉

Thị trường tiền điện tử mở cửa tuần mới với sắc đỏ, khi hoạt động chốt lời tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Ethereum chịu áp lực nặng nề nhất, giảm gần 10% so với mức đỉnh nhiều năm thiết lập tuần trước. ETH rơi xuống 4.250 USD, trong khi Bitcoin dao động quanh 115.000 USD. Giới đầu tư đang dõi theo kết quả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelenskyy, cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng (đặc biệt từ Mỹ) sẽ công bố trong tuần này. Hội nghị chuyên đề Jackson Hole sẽ khai mạc vào thứ Sáu.

Ngoài Ethereum, Algorand và Avalanche cũng giảm từ 5–7%, mặc dù hiện vẫn khó nói đến tình trạng hoảng loạn toàn thị trường.

Trong 24 giờ qua, gần 240 triệu USD vị thế mua (long) đã bị thanh lý, trên tổng khoảng 340 triệu USD

Dữ liệu on-chain từ CryptoQuant cho thấy hoạt động chốt lời mạnh mẽ từ các "cá voi" (địa chỉ nắm giữ trên 10.000 BTC), với lượng nạp BTC vào sàn tăng vọt.

Trong khi giá BTC giảm, open interest trên thị trường quyền chọn lại tăng, cho thấy sự quan tâm lớn hơn với các chiến lược “theo xu hướng” và việc hình thành các vị thế bán khống đáng kể.

Đối với chứng khoán Mỹ, các chỉ số mở cửa với áp lực giảm nhẹ. Trong ngắn hạn, rủi ro lớn nhất cho “thị trường bò” tiền điện tử có vẻ đến từ số liệu lạm phát cao hơn dự kiến và lập trường cứng rắn hơn từ Fed. Ngoài ra, việc không đạt được thỏa thuận nào giữa Ukraine và Nga cũng có thể được thị trường nhìn nhận là “yếu tố gây lạm phát” do các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga (dầu và khí đốt).

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (khung thời gian D1)

Giá BTC đã giảm xuống dưới EMA 50 ngày, tuy nhiên vẫn chưa chắc có thể phục hồi trở lại mức này trong ngày. Lịch sử cho thấy đường EMA50 (màu cam) rất quan trọng đối với động lượng giá: trong các thị trường bò, nó thường đóng vai trò hỗ trợ, giúp giá bật tăng trở lại.

Nguồn: xStation5

Các chỉ báo động lượng của Ethereum hiện đang ở trạng thái quá nóng. Nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh sâu hơn, ngưỡng 4.000 USD có thể là hỗ trợ quan trọng đầu tiên. Về phía kháng cự, vùng 4.800 USD—đỉnh của chu kỳ tăng 2021—vẫn là rào cản mạnh, được củng cố bởi áp lực bán gần đây.

Nguồn: xStation5

Dòng vốn ETF

Các quỹ Bitcoin ghi nhận gần 500 triệu USD dòng vốn chảy vào hôm thứ Sáu tuần trước. Ngược lại, các quỹ Ethereum chứng kiến dòng vốn rút ra hơn 50 triệu USD, cho thấy hoạt động chốt lời—nhiều khả năng từ một nhà đầu tư lớn duy nhất, bởi lực bán tập trung gần như hoàn toàn ở Fidelity Ethereum Fund.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.