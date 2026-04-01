Tóm tắt ngày: Thị trường bùng nổ 🚀 Nhà đầu tư định giá kịch bản kết thúc chiến tranh 🤝

🕌 Trung Đông - Tín hiệu hưng phấn từ Tehran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra tuyên bố vào thứ Ba, ngay lập tức khiến thị trường toàn cầu “bùng nổ”: Tehran tuyên bố sẵn sàng chấm dứt xung đột — nhưng chỉ đổi lại các đảm bảo an ninh chính thức nhằm bảo vệ quốc gia khỏi các cuộc tấn công trong tương lai. Nhà đầu tư coi đây là tín hiệu ngoại giao thực sự đầu tiên từ Iran và nhanh chóng tháo gỡ phần bù rủi ro địa chính trị. Chỉ số Dow Jones có lúc tăng hơn 1.100 điểm sau tin tức này.

Tổng thống Trump xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với New York Post rằng xung đột “sẽ không kéo dài lâu nữa” và tin rằng eo biển Hormuz sẽ được các quốc gia khác mở lại mà không cần Mỹ can thiệp quân sự thêm. Wall Street Journal cũng đưa tin ông Trump bày tỏ sẵn sàng chấm dứt chiến sự ngay cả khi eo biển vẫn bị đóng một phần. Thị trường đang xem đây là thêm một mảnh ghép cho kịch bản hạ nhiệt căng thẳng.

⚠️ Trung Đông - IRGC cảnh báo các tập đoàn công nghệ lớn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra cảnh báo mạnh, nêu tên 18 công ty công nghệ Mỹ — bao gồm Microsoft, Apple, Google, Intel và Boeing — là “mục tiêu quân sự hợp pháp”. IRGC cáo buộc trực tiếp ngành ICT và AI tham gia lập kế hoạch các chiến dịch chống lại Iran, đánh dấu một tuyên bố chưa từng có nhắm vào khu vực công nghệ dân sự. Các cuộc tấn công vào cơ sở của những công ty này trong khu vực được cho là có thể bắt đầu ngay từ ngày 1/4. Thị trường ban đầu bán tháo nhưng sau đó đã đảo chiều mạnh khi các tuyên bố từ hai phía giúp xoa dịu tâm lý.

📈 Tâm lý thị trường - Hưng phấn mạnh mẽ

Phố Wall kết phiên tăng mạnh: Dow Jones +980 điểm (+2,2%), S&P 500 +2,6%, Nasdaq +3,6%. Nhóm công nghệ lớn phục hồi mạnh: Meta +6%, Google +5%, Nvidia +5%, Palantir +6%. Đây là một trong những phiên tốt nhất của nhóm công nghệ trong nhiều tuần.

Chỉ số VIX giảm hơn 4 điểm về quanh 26, cho thấy tâm lý ổn định hơn, dù các chuyên gia vẫn cảnh báo chưa thể lạc quan sớm. Dù phục hồi hôm nay, S&P 500 vẫn giảm hơn 5% trong tháng 3 — tháng tệ nhất kể từ 2022, với 10/11 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ.

Chỉ ngành năng lượng là điểm sáng, tăng hơn 12,5% trong tháng nhờ giá dầu cao và gián đoạn nguồn cung. Nasdaq là chỉ số yếu nhất quý, giảm hơn 7%; S&P 500 giảm 5% và Dow Jones giảm khoảng 4% — khiến Q1/2026 trở thành một trong những quý khó khăn nhất của thị trường chứng khoán gần đây.

🏭 Kinh tế vĩ mô - Mỹ

Báo cáo JOLTS tháng 2 ghi nhận 6,882 triệu vị trí tuyển dụng, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng 6,890 triệu và giảm mạnh so với mức 7,24 triệu của tháng trước. Tỷ lệ nghỉ việc giảm xuống 1,9%, trong khi sa thải tăng lên 1,721 triệu — cho thấy thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Conference Board tháng 3 gây bất ngờ tích cực ở mức 91,8 so với dự báo 87,9, cho thấy người tiêu dùng vẫn tương đối ổn định dù căng thẳng địa chính trị gia tăng. Đáng chú ý, giá xăng tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon lần đầu kể từ tháng 8/2022.

🌍 Kinh tế vĩ mô - Châu Âu và Trung Quốc

Lạm phát Eurozone tăng lên 2,5% từ mức 1,9% do giá năng lượng tăng mạnh sau việc đóng eo biển Hormuz - mức tăng tháng lớn nhất kể từ 2022, gây thêm áp lực cho ECB.

Trung Quốc bất ngờ tích cực: PMI sản xuất lên 50,4 và PMI dịch vụ lên 50,1 — đều vượt ngưỡng 50, cho thấy mở rộng trở lại. Tuy nhiên, các nhà cung ứng cảnh báo sẽ tăng giá do biến động dầu, có thể tạo áp lực lạm phát toàn cầu.

🏢 Doanh nghiệp — Oracle và làn sóng sa thải AI

Oracle bắt đầu cắt giảm hàng nghìn nhân sự, có thể lên tới 30.000 người trong tổng 162.000 nhân viên. Công ty đang đầu tư mạnh vào hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, khiến chi phí vốn tăng mạnh — sa thải trở thành công cụ cân bằng chi phí. Dù vậy, cổ phiếu Oracle vẫn tăng trong phiên, thu hẹp mức giảm 27% từ đầu năm.

💊 Doanh nghiệp — Làn sóng M&A

McCormick tăng giá sau khi Unilever đàm phán sáp nhập mảng thực phẩm với thương vụ trị giá 44,8 tỷ USD.

Apellis Pharmaceuticals tăng mạnh sau khi Biogen công bố mua lại trị giá 5,6 tỷ USD.

Eli Lilly cũng tiếp tục mở rộng khi mua Centessa với tổng giá trị có thể lên tới 7,8 tỷ USD.

💻 Công nghệ — AI và các thương vụ lớn

Marvell Technology tăng mạnh sau khi Nvidia đầu tư 2 tỷ USD chiến lược, tích hợp vào hệ sinh thái AI Factory.

Snap tăng hơn 12% nhờ tin quỹ Irenic Capital đang tích lũy cổ phần và định giá tiềm năng cao hơn nhiều.

Phreesia giảm mạnh do cắt giảm dự báo doanh thu. Nike tăng nhẹ trước báo cáo lợi nhuận.

💱 FX - EUR dẫn đầu, USD chịu áp lực

EUR/USD tăng gần 0,8% lên 1,1552. USD suy yếu trên diện rộng: DXY -0,69%, USD/JPY giảm, GBP/USD tăng. JPY và GBP được hưởng lợi từ tâm lý giảm rủi ro địa chính trị.

CHF lại yếu hơn kỳ vọng — cho thấy đây không phải dòng tiền “trú ẩn” truyền thống mà là sự đảo chiều của premium rủi ro chiến tranh.

🛢️ Hàng hóa - Dầu điều chỉnh

Dầu Brent giảm ~3,8% xuống 104,5 USD/thùng, WTI giảm 2,8% xuống 102 USD/thùng khi rủi ro địa chính trị được gỡ bỏ.

Vàng tăng mạnh +3,3% lên 4.660 USD/oz, bạc tăng +6,6% lên 74,7 USD — chủ yếu nhờ USD suy yếu.

👉 Tổng kết: Thị trường đang phản ứng mạnh với kỳ vọng hạ nhiệt xung đột, nhưng biến động vẫn rất cao khi yếu tố địa chính trị chưa thực sự rõ ràng.