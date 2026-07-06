Tóm tắt thị trường

Tình hình địa chính trị vẫn tương đối ổn định - chưa có bước đột phá mới nào trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhưng đã có 160 tàu (98 tàu chở dầu) đi qua eo biển Hormuz trong tuần trước, vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 138 lượt/ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Zelenskyy để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Tại Biển Đỏ, một tàu chở hàng đã bị tấn công ngoài khơi Yemen, mặc dù lệnh ngừng bắn với lực lượng Houthi vẫn tương đối được duy trì.

Về mặt kinh tế, sự kiện quan trọng nhất trong tuần sẽ là biên bản cuộc họp Fed tháng 6 (thứ Tư) - cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Kevin Warsh, người từng chỉ trích Fed vì quá phụ thuộc vào chính sách "forward guidance". Sau báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng, thị trường hiện định giá khoảng 78% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7, nhưng xác suất điều chỉnh lãi suất vào tháng 9 đang gia tăng. OPEC+ đã xác nhận lần tăng hạn ngạch sản lượng thứ 5 liên tiếp, thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 8, nâng tổng mức tăng kể từ tháng 4 lên gần 800.000 thùng/ngày. Hôm nay lúc 16:00, chỉ số ISM Dịch vụ của Mỹ tháng 6 sẽ được công bố (dự báo: 54,2 so với 54,5 kỳ trước), đồng thời thành viên Fed Christopher Waller sẽ có bài phát biểu vào tối nay.

Phố Wall khép lại tuần trước với mức tăng mạnh - Dow Jones tiến sát mức đỉnh lịch sử (+2% trong tuần), S&P 500 tăng 1,8%, còn Nasdaq tăng 2,1%, bất chấp sự suy yếu của nhóm bán dẫn (ETF SMH -3,2%). Hôm nay, hợp đồng tương lai giao dịch giảm nhẹ: S&P 500 -0,15%, Nasdaq -0,48%, trong khi hợp đồng tương lai tại châu Âu (DAX, FTSE) gần như đi ngang, còn EuroStoxx 50 giảm nhẹ khoảng 0,2%.

Thị trường châu Á giao dịch trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp AI và chip bán dẫn. Nikkei giảm 0,7–1,4%, còn Kospi của Hàn Quốc giảm 0,9–1,2% sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cảnh báo về các quỹ ETF sử dụng đòn bẩy liên quan đến Samsung và SK Hynix (hai cổ phiếu này chiếm 55,3% vốn hóa của chỉ số). Hang Seng của Hồng Kông giữ được sắc xanh (+0,4%), trong khi CSI 300 của Trung Quốc gần như đi ngang, tương tự ASX 200 của Australia.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD vẫn tương đối ổn định (chỉ số DXY quanh 100,9), trong khi đồng yên Nhật tiếp tục là tâm điểm. USD/JPY dao động quanh 161,5–161,9, ngay dưới mức đỉnh 40 năm (kể từ năm 1986) là 162,84. Nguy cơ Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vẫn là yếu tố chính hạn chế đà mất giá của đồng yên, mặc dù nhiều tổ chức phân tích (bao gồm Goldman Sachs, đơn vị đã nâng dự báo lên 165) cho rằng việc can thiệp đơn lẻ sẽ không thể đảo ngược xu hướng nếu các yếu tố kinh tế vĩ mô không thay đổi. EUR/USD giữ quanh 1,1430–1,1435, GBP/USD quanh 1,3351–1,3381, còn won Hàn Quốc bắt đầu ngày giao dịch giao ngay 24 giờ ở mức 1.532–1.534.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu giảm nhẹ sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+, Brent giảm xuống khoảng 71,78–71,90 USD/thùng (mức thấp nhất trong 4 tháng), còn WTI giảm về 68,47–68,72 USD/thùng. Vàng điều chỉnh sau khi tăng hơn 2% trong tuần trước, hiện giao dịch quanh 4.151–4.172 USD/ounce dưới áp lực từ đồng USD mạnh lên đôi chút, mặc dù J.P. Morgan vẫn đặt mục tiêu 4.300 USD trong quý III. Bạc giảm khoảng 1% xuống 61,7–61,8 USD, trong khi khí tự nhiên là mặt hàng giảm mạnh nhất, mất gần 2%.

Về doanh nghiệp, Samsung Electronics đang thu hút nhiều sự chú ý nhất; vào thứ Ba, công ty được kỳ vọng sẽ báo cáo lợi nhuận hoạt động tăng gấp 18 lần (lên khoảng 86 nghìn tỷ won, tương đương 56,35 tỷ USD) nhờ làn sóng bùng nổ của bộ nhớ AI. SK Hynix đang chuẩn bị cho IPO trị giá 28 tỷ USD tại Mỹ, trong khi Delta Air Lines và PepsiCo sẽ mở màn mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ trong tuần này, trước khi mùa báo cáo của các ngân hàng chính thức bắt đầu vào tuần tới.

Bitcoin vẫn ổn định quanh 63.000–63.200 USD (+0,11%), gần như không phản ứng trước các diễn biến của thị trường trong hôm nay.