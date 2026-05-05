Tóm tắt thị trường📈 Bitcoin phục hồi lên 81k, Phố Wall tăng dù giá dầu vẫn đang đi lên

Giá dầu đang điều chỉnh nhẹ sau đà tăng của ngày hôm qua, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số cổ phiếu - bao gồm US100 và US500 - cùng với Bitcoin đang phục hồi bất chấp sự bất định và căng thẳng cực cao tại Vịnh Ba Tư. Đồng tiền điện tử lớn nhất đang tiến gần mốc 81.000 USD, củng cố tâm lý lạc quan về khả năng quay lại xu hướng tăng. Dữ liệu vĩ mô quan trọng hôm nay bao gồm JOLTS và ISM Services của Mỹ, công bố lúc 15:00 GMT. Trước phiên, PayPal và Pfizer sẽ báo cáo kết quả, tiếp theo là Advanced Micro Devices sau khi thị trường đóng cửa.
Căng thẳng địa chính trị tại Vịnh Ba Tư đang ảnh hưởng đến logistics và an ninh dầu mỏ - một tàu của Maersk treo cờ Mỹ đã rời Vịnh qua Strait of Hormuz dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ, cho thấy rủi ro vận hành gia tăng trên một trong những tuyến năng lượng quan trọng nhất thế giới. Những diễn biến này phản ánh các mối đe dọa thực tế đối với tính liên tục của nguồn cung và sự gia tăng quân sự hóa trong khu vực.
Thị trường dầu mỏ đang phát tín hiệu thắt chặt nguồn cung trong bối cảnh xung đột Iran -Chevron cho biết triển vọng nguồn cung đang xấu đi, trong khi lượng dự trữ đang bị rút xuống, làm giảm khả năng hấp thụ các cú sốc nguồn cung của thị trường. Môi trường này hỗ trợ biến động giá năng lượng ở mức cao.
Reserve Bank of Australia (RBA) đã tăng lãi suất đúng như kỳ vọng, thắt chặt chính sách để đối phó với lạm phát dai dẳng, nâng lãi suất tiền mặt lên 4,35% từ 4,10%.
Palantir Technologies đã vượt xa kỳ vọng tài chính và nâng dự báo - công ty công bố kết quả tốt hơn dự kiến (EPS 1,33 USD so với 1,28 USD dự báo, cùng với doanh thu và EBITDA mạnh hơn), đồng thời nâng triển vọng cho Q2 và cả năm, đặc biệt ở mảng thương mại tại Mỹ. Điều này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp dữ liệu/AI và hiệu quả vận hành được cải thiện. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn giảm gần 3% trong phiên after-hours.
Mỹ đang thay đổi lập trường quản lý đối với trí tuệ nhân tạo - chính quyền đang cân nhắc áp dụng các cơ chế giám sát đối với các mô hình AI trước khi phát hành công khai, bao gồm quy trình đánh giá chính thức và thành lập nhóm công tác giữa chính phủ và Big Tech. Điều này đánh dấu sự chuyển hướng khỏi cách tiếp cận “thả lỏng” trước đây và tạo ra rủi ro pháp lý mới cho ngành.
Liên minh châu Âu cũng đang tích cực theo dõi sự phát triển của AI và hợp tác với khu vực tư nhân - việc tiếp xúc với Anthropic liên quan đến dự án Mythos cho thấy sự tham gia quản lý ngày càng tăng trong lĩnh vực AI, có thể dẫn đến sự hài hòa hoặc phân kỳ về quy định giữa EU và Mỹ.
Oil và Palantir (D1)
