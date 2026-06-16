Tóm tắt thị trường: BoJ tăng lãi suất, chứng khoán Mỹ nới rộng đà tăng

Ngân hàng Trung ương: BOJ tăng lãi suất nhưng làm dịu thông điệp bằng việc mua JGB Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng lãi suất chính sách lên 1,0%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Quyết định này đã được thị trường dự báo rộng rãi và là một phần trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ một cách dần dần.

BOJ cũng nhấn mạnh các rủi ro lạm phát theo chiều hướng tăng, cho thấy CPI có thể tăng rõ rệt vượt mục tiêu 2%. Mặc dù lãi suất được nâng lên, đồng yên hầu như không phản ứng, với tỷ giá USDJPY vẫn duy trì trên mốc 160.

Đồng thời, BOJ thông báo sẽ dừng quá trình tiếp tục cắt giảm lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản kể từ tháng 4/2027, duy trì quy mô mua hàng tháng ở khoảng 2 nghìn tỷ yên. Điều này bổ sung yếu tố ôn hòa hơn vào một quyết định lãi suất vốn mang tính "diều hâu". Chứng khoán: JP225 phục hồi sau quyết định của BOJ JP225 (Nikkei 225) ban đầu giảm sau thông báo của BOJ nhưng sau đó đã lấy lại toàn bộ mức giảm. Nhà đầu tư đón nhận việc tăng lãi suất khá bình tĩnh do động thái này đã được báo trước từ lâu.

Thị trường hiện tập trung vào khả năng BOJ sẽ tiếp tục một đợt thắt chặt chính sách khác ngay trong tháng 7. Tâm lý cũng được hỗ trợ bởi sự lạc quan xoay quanh tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ngân hàng Trung ương: RBA giữ nguyên lãi suất và chuyển sang trạng thái chờ đợi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%, đúng như kỳ vọng của thị trường, sau ba lần tăng lãi suất trong năm nay. Quyết định được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối.

RBA nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao nhưng muốn đánh giá tác động của các đợt thắt chặt trước đó cũng như ảnh hưởng từ những gián đoạn trên thị trường dầu mỏ. AUDUSD hầu như không phản ứng, khiến quyết định này nhìn chung mang tính trung lập đối với thị trường.

Ngân hàng Trung ương Úc cũng cảnh báo rằng các gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu sẽ cần thời gian để được giải quyết. Giá nhiên liệu cao hơn dự kiến sẽ dần lan sang giá của các hàng hóa và dịch vụ khác.

Đồng thời, một số ngôn từ mang tính "diều hâu" xuất hiện trong tuyên bố hồi tháng 5 đã được làm mềm đi. Điều này cho thấy RBA nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái chờ đợi, trừ khi lạm phát tăng tốc đáng kể trở lại. Hàng hóa: Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu Brent Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu Brent quý IV/2026 xuống còn 80 USD/thùng, từ mức 90 USD/thùng, đồng thời giảm dự báo giá trung bình năm 2027 xuống còn 75 USD/thùng.

Việc điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng rằng xuất khẩu dầu từ Vịnh Ba Tư sẽ trở lại bình thường vào cuối tháng 7, sớm hơn một tháng so với giả định trước đó. Đây là lần thứ hai ngân hàng hạ dự báo chỉ trong vòng một tuần và củng cố quan điểm rằng phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ đang dần biến mất.

Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được một thỏa thuận lâu dài liên quan đến Eo biển Hormuz, giá dầu vẫn có thể duy trì ở mức cao trong một thời gian dài. Tồn kho toàn cầu có thể đã giảm 1–1,5 tỷ thùng, trong khi chi phí bảo hiểm vận tải biển vẫn cao hơn đáng kể so với mức bình thường. Kinh tế: Trung Quốc cho thấy sản xuất công nghiệp vững vàng nhưng nhu cầu nội địa yếu Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ trong tháng 5, vượt kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, doanh số bán lẻ giảm 0,6% so với cùng kỳ, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên theo năm kể từ sau đại dịch.

Dữ liệu đầu tư tài sản cố định cũng suy yếu rõ rệt. Các số liệu cho thấy các lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu và ngành AI vẫn duy trì khả năng chống chịu, trong khi nhu cầu nội địa tiếp tục suy yếu.

Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm nhanh hơn đôi chút trong tháng 5 so với tháng trước. Các thành phố lớn đang xuất hiện những dấu hiệu ổn định ban đầu, nhưng toàn bộ lĩnh vực bất động sản vẫn còn mong manh. Kim loại quý: Barclays duy trì quan điểm tích cực đối với vàng Barclays cho rằng đợt điều chỉnh 20–25% gần đây của giá vàng chỉ là quá trình tái cân bằng vị thế, chứ không phải sự thay đổi của xu hướng dài hạn. Ngân hàng giữ nguyên dự báo giá vàng năm 2026 ở mức 4.791 USD/ounce và dự báo năm 2027 ở mức 4.900 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích của Barclays, vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi các rủi ro lạm phát, bất ổn chính trị và xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương. Đồng USD suy yếu cùng lợi suất trái phiếu giảm sau khi căng thẳng liên quan đến Iran hạ nhiệt cũng có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.