Tóm tắt thị trường: Các chỉ số ổn định trở lại sau đợt bán tháo 🔼 Thị trường chờ đợi báo cáo lợi nhuận của Micron

Thị trường chứng khoán toàn cầu đang nỗ lực ổn định trở lại sau đợt bán tháo do nhóm AI dẫn dắt trong phiên thứ Ba. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng trước khi Micron công bố báo cáo kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay. Báo cáo này có thể trở thành phép thử quan trọng đối với nhu cầu chip nhớ phục vụ hạ tầng AI. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) tăng 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu cho thấy thị trường sẽ mở cửa khá bình lặng.

SpaceX đã định giá đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong lịch sử với quy mô 25 tỷ USD, bao gồm các trái phiếu đáo hạn trong giai đoạn từ năm 2031 đến 2056. Cổ phiếu chỉ tăng 0,5% sau khi thị trường Mỹ đóng cửa và đã giảm tới 22% trong những ngày gần đây. Số tiền huy động dự kiến sẽ được sử dụng để hoàn trả các khoản vay cầu nối (bridge financing) và phục vụ các mục đích chung của doanh nghiệp. Quy mô của đợt phát hành cho thấy ngay cả những công ty công nghệ tăng trưởng nhanh nhất cũng ngày càng phải tìm đến thị trường nợ, đặc biệt trong môi trường lãi suất cao.

FedEx cũng công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa và tiếp tục được xem là một trong những thước đo quan trọng của thương mại và hoạt động kinh tế toàn cầu. Cổ phiếu giảm 6% sau báo cáo và đã mất gần 25% giá trị trong vài tuần gần đây. Công ty ghi nhận EPS điều chỉnh đạt 6,31 USD, so với 6,07 USD cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ lên 25 tỷ USD. Doanh thu của Federal Express tăng 14% lên 21,6 tỷ USD, và ban lãnh đạo dự báo EPS điều chỉnh năm tài chính 2026 trong khoảng 16,90–18,10 USD. Các kết quả này cho thấy hoạt động vận tải và logistics vẫn tương đối vững vàng bất chấp những lo ngại về sự suy giảm kinh tế.

Chỉ số MSCI All Country World Index giảm 0,1%, trong khi chỉ số chứng khoán châu Á diện rộng kết phiên giảm 0,4%, gần như xóa sạch mức tăng gần 1% trước đó. Diễn biến này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn còn khá mong manh.

Cổ phiếu TSMC giảm hơn 3%, nối tiếp làn sóng bán tháo trong ngành bán dẫn sau áp lực trước đó đối với các cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ nhích nhẹ trước giờ mở cửa Phố Wall, cho thấy nỗ lực phục hồi sau các phiên giảm mạnh, dù quy mô phục hồi vẫn còn khá hạn chế.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đã lấy lại một phần mức giảm khi cổ phiếu Samsung tăng nhờ thông tin công ty có thể công bố chương trình mua lại cổ phiếu quỹ. Tuy vậy, tâm lý thị trường vẫn mong manh sau một trong những đợt bán tháo mạnh nhất trong lịch sử của chỉ số này.

Đợt lao dốc của KOSPI trong phiên thứ Ba chủ yếu xuất phát từ việc các vị thế đòn bẩy tập trung vào nhóm cổ phiếu bán dẫn và các doanh nghiệp hưởng lợi từ AI bị tháo gỡ nhanh chóng, cho thấy phần lớn đà tăng trước đó được hỗ trợ bởi hoạt động đầu cơ sử dụng đòn bẩy mạnh.

Trên thị trường ngoại hối, xu hướng phòng thủ truyền thống tiếp tục được thể hiện rõ: đồng USD tăng lên mức cao nhất trong bảy tháng, trong khi nhu cầu đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn với định giá của các tài sản rủi ro khi đánh giá lại tác động của mặt bằng lãi suất cao.

Giá dầu tiếp tục giảm nhưng không tạo được động lực đáng kể cho thị trường chứng khoán. Dầu Brent tiến về vùng 76 USD/thùng khi thị trường dần loại bỏ phần bù rủi ro địa chính trị liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Việc hoạt động của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường sau thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran đã làm giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó hạn chế áp lực tăng đối với giá dầu.