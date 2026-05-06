Tóm tắt thị trường: Căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, phố Wall lập đỉnh mới

Chính quyền Donald Trump đã thể hiện giọng điệu rõ ràng mềm mỏng hơn đối với Iran, cho thấy ít sẵn sàng leo thang căng thẳng hơn.

Marco Rubio thông báo kết thúc Chiến dịch Epic Fury, trong khi Pete Hegseth cho biết lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì. Tướng General Caine nói rằng các cuộc tấn công của Iran chưa vượt qua ngưỡng buộc phải nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn. Thị trường xem đây là một sự chuyển hướng rõ ràng sang giảm leo thang.

Trump đã tạm dừng Project Freedom - chiến dịch của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại Strait of Hormuz. Quyết định này nhằm hỗ trợ đàm phán và giảm sự nghi ngờ của Iran đối với ý định của Mỹ. Bản thân lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực, nhưng các hoạt động hộ tống tàu đã tạm thời bị đình chỉ. Thị trường diễn giải đây là một nhượng bộ mang tính chiến thuật nhằm giúp hoàn tất một thỏa thuận.

Giá dầu hôm nay giảm 1,70% xuống còn 108,50 USD (OIL) và 100,90 USD (OIL.WTI). Tuy nhiên, rủi ro vẫn ở mức cao do lệnh phong tỏa Hormuz vẫn chính thức còn hiệu lực.

Chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng mạnh khi tâm lý cải thiện nhờ kỳ vọng hòa bình. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng hơn 6%, các chỉ số Trung Quốc tăng từ 0,60–0,90%, chỉ số Úc tăng 0,85%, và chỉ số Nhật Bản tăng 0,40%.

Hợp đồng tương lai Mỹ cũng tăng, với Nasdaq được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ của Advanced Micro Devices.

Đồng đô la Úc đạt mức cao nhất trong bốn năm, trong khi đô la New Zealand tăng lên mức cao nhất trong hai tháng. Đà tăng được thúc đẩy bởi sự suy yếu chung của USD và tâm lý “risk-on” toàn cầu cải thiện.

Giá vàng tiến gần mức 4.650 USD, tăng gần 2,00% nhờ đồng USD yếu hơn và giá dầu giảm.

European Union kêu gọi Mỹ quay trở lại mức thuế 15% đã thỏa thuận trong thỏa thuận Turnberry. Brussels muốn khôi phục các điều khoản cốt lõi của thỏa thuận trước dịp kỷ niệm một năm vào tháng 7. Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với ô tô châu Âu, cáo buộc EU không tuân thủ thỏa thuận. Hai bên đồng ý tăng cường đàm phán thương mại.

Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand giảm xuống 5,3%, vượt kỳ vọng thị trường. Tăng trưởng việc làm chậm lại nhẹ, nhưng chi phí lao động tăng mạnh hơn dự báo.

Bộ Tài chính Japan đã tăng cường các nỗ lực chống lại sự suy yếu của đồng yên, đẩy USDJPY xuống mức thấp nhất trong mười tuần. Các nhà chức trách đang cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi tình hình Trung Đông ổn định.

Cổ phiếu AMD.US vượt kỳ vọng thị trường về EPS, doanh thu và lợi nhuận hoạt động. Công ty cũng nâng dự báo doanh thu và biên lợi nhuận cho quý II. Giá cổ phiếu tăng 16,50% trong phiên after-hours.