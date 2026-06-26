Tóm tắt thị trường: Châu Á nối dài đà bán tháo của Phố Wall do chi phí phần cứng tăng cao

Chứng khoán Mỹ & Tâm lý thị trường
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Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm khi nhóm công nghệ suy yếu: Hợp đồng tương lai Phố Wall nối dài đà giảm khi các cổ phiếu công nghệ vẫn chưa thể tìm được điểm tựa vững chắc. Tâm lý thị trường tiếp tục chịu sức ép từ đợt bán tháo mạnh của Apple trong phiên trước và việc Microsoft công bố tăng giá máy chơi game Xbox trên toàn cầu. Nasdaq 100 (US100): -1,3%, S&P 500 (US500): -0,7%, Russell 2000 (US2000): -0,5%, Dow Jones (US30): -0,3%. Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 (EU50) của châu Âu cũng giảm 0,6%.
🌏 Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương
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Chứng khoán châu Á lao dốc từ vùng đỉnh do giá phần cứng tăng mạnh: Các chỉ số chứng khoán châu Á đồng loạt giảm sâu khi nhà đầu tư mạnh tay chốt lời ở nhóm cổ phiếu AI và phần cứng.
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Mặc dù Micron công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong đêm, tâm lý thị trường vẫn xấu đi đáng kể sau khi Apple giảm 6,1% và Microsoft tăng giá Xbox thêm 150 USD trên toàn cầu do chi phí chip nhớ và thiết bị lưu trữ tăng mạnh.
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KOSPI giảm 7,7% khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh: Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm tới 7,7%, mức giảm mạnh nhất khu vực, khi giới đầu tư đồng loạt chốt lời sau đợt tăng gần 70% trong quý II.
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Chỉ số kết thúc tuần với mức giảm khoảng 5%, khi các cổ phiếu AI và doanh nghiệp cung cấp bộ nhớ chịu áp lực bán rất lớn. Nikkei giảm 4,4% khi nhóm bán dẫn đồng loạt điều chỉnh: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4,4%, trong khi hợp đồng tương lai JP225 mất khoảng 4% so với tuần trước, đánh dấu một nhịp điều chỉnh kỹ thuật rõ rệt từ vùng đỉnh lịch sử.
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Dù vậy, chỉ số vẫn tăng khoảng 6% trong tháng và 38% trong quý. Thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận mức giảm tương tự: Shanghai Composite giảm 2,1% (SG20.cash: -0,8%). Hang Seng giảm 1,9% (CHN.cash: -1,3%). Thanh khoản tại cả hai thị trường vẫn ở mức thấp do kỳ nghỉ lễ trong nước.
🌍 Kinh tế, Ngân hàng Trung ương & Chính trị
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Bà Schnabel (ECB): Có thể cần tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Thành viên Ban điều hành ECB, Isabel Schnabel, cho rằng nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.. Bà nhấn mạnh rằng bản ghi nhớ hòa bình giữa Mỹ và Iran không đồng nghĩa với việc kinh tế Khu vực Đồng euro đã hoàn toàn an toàn, khi lạm phát tháng 5 đạt 3,2% và ECB dự báo lạm phát trung bình cả năm khoảng 3%.
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Fed's Williams: Chính sách hiện tại phù hợp nhưng mục tiêu lạm phát 2% sẽ bị trì hoãn
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Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết chính sách tiền tệ hiện tại vẫn đủ chặt chẽ. Tuy nhiên, ông chính thức lùi mốc đưa lạm phát về 2% từ năm 2027 sang 2028. Sau khi chỉ số PCE đạt 4,1%, Williams cho rằng các rủi ro mang tính cấu trúc vẫn tồn tại, bao gồm: làn sóng đầu tư vào AI, thuế nhập khẩu, tác động kéo dài từ xung đột Trung Đông.
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Fed's Goolsbee: Lĩnh vực dịch vụ mang lại tín hiệu tích cực. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhận định mặc dù báo cáo PCE tạo ra nhiều tiêu đề tiêu cực, nhưng dữ liệu cơ bản cho thấy lĩnh vực dịch vụ đã có những cải thiện nhẹ.. Ông tiếp tục nhấn mạnh Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và tỏ ra thận trọng với việc đưa ra định hướng dài hạn cứng nhắc, dù vẫn đánh giá Dot Plot là công cụ tham khảo hữu ích.. Lạm phát lõi tại Tokyo tăng lên 1,6% trong tháng 6
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CPI của thủ đô Nhật Bản tăng 1,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức 1,3% của tháng trước và đúng với dự báo. Đáng chú ý, chỉ số core-core CPI (loại trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng) tăng lên 1,9%, từ mức 1,6% trước đó.
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Điều này cho thấy cú sốc giá năng lượng từ Trung Đông và lạm phát giá bán buôn 6,3% trong tháng 5 đang dần lan sang các nhóm hàng khác như thực phẩm, củng cố khả năng BoJ tiếp tục tăng lãi suất.
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IMO tạm dừng chiến dịch sơ tán thủy thủ tại eo biển Hormuz. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên Hợp Quốc đã tạm dừng kế hoạch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại eo biển Hormuz.
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Quyết định được đưa ra sau khi tàu container treo cờ Singapore Ever Lovely bị một vật thể bay tấn công khi đang cách cảng Dahit (Oman) khoảng 7,5 hải lý.
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Dù không có thương vong và con tàu vẫn tiếp tục hành trình, Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez đã đình chỉ chiến dịch cho đến khi có thêm các đảm bảo về an toàn.
💱Thị trường Ngoại hối (FX)
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Đồng USD hạ nhiệt sau khi lập đỉnh, trong khi đồng franc Thụy Sĩ tiếp tục được tìm đến như tài sản trú ẩn: Chỉ số USD Index (USDIDX) giảm 0,1% trong phiên thứ hai liên tiếp sau khi chạm mức cao nhất trong 13 tháng vào ngày thứ Tư. Mặc dù biến động chung trên thị trường vẫn ở mức tương đối thấp, làn sóng bán tháo cổ phiếu toàn cầu đang gây áp lực nhẹ lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đô la Úc (AUDUSD: -0,2%). Trong khi đó, đồng franc Thụy Sĩ (CHF) tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, đặc biệt so với các đồng tiền Bắc Âu: CHFNOK: +0,4%, CHFSEK: +1,3% và các đồng tiền tại các thị trường mới nổi ở châu Âu: CHFPLN: +0,25%, CHFHUF: +0,6%. Cặp EURUSD hiện gần như đi ngang tại mức 1,1370.
🛢️ Hàng hóa, Năng lượng & Kim loại
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Giá dầu phản ứng trước các vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz, trong khi khí tự nhiên nối dài đà tăng: Giá dầu phục hồi trong những giờ giao dịch đầu phiên sau các vụ tấn công bằng tên lửa qua đêm nhằm vào các tàu hàng thương mại ở Trung Đông. Tuy nhiên, cả hai hợp đồng dầu chủ chốt vẫn đang giao dịch trong sắc đỏ: Dầu Brent (OIL): -0,75%, Dầu WTI (OIL.WTI): -1,05%
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Trong khi đó, khí tự nhiên (NATGAS) tăng phiên thứ ba liên tiếp, cộng thêm 0,7%. Kim loại quý quay trở lại xu hướng giảm: Nhóm kim loại quý tiếp tục chịu áp lực bán khi phe bán chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Hợp đồng vàng (GOLD) giảm 0,3%, lùi về quanh 4.017 USD/ounce. Hợp đồng bạc (SILVER) giảm thêm 1,8%, giao dịch gần 56,00 USD/ounce.
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