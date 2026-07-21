Tóm tắt thị trường: Chỉ số chứng khoán tìm kiếm nhịp phục hồi giữa xung đột Mỹ - Iran

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ đang nỗ lực phục hồi sau nhịp giảm trước đó, với US500 hiện tăng khoảng 0,4%, dù tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng trước diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Phiên giao dịch hôm qua chịu áp lực từ sự leo thang mới của xung đột tại Trung Đông, làm lu mờ kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn và kích hoạt làn sóng bán tháo trên phần lớn cổ phiếu thuộc S&P 500.

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng đang giao dịch trong sắc xanh trước giờ mở cửa, với EU50 và DE40 cùng tăng gần 0,5%, trong khi EURUSD tăng 0,1%. Đáng chú ý, Bitcoin cũng phục hồi bất chấp giá dầu vẫn ở mức cao, hiện giao dịch quanh 65.500 USD, còn Ethereum tăng khoảng 1%.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn là điểm sáng hiếm hoi. Chỉ số ngành chip đã phục hồi trong phiên hôm qua sau khi trước đó rơi vào thị trường giá xuống (bear market), trong khi cổ phiếu tại Đài Loan tăng hơn 3%, nhờ đà hồi phục của TSMC và nhiều doanh nghiệp bán dẫn khác.

Song song đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông cũng được đẩy mạnh. Thông tin về khả năng tạm dừng các cuộc không kích trong 10 ngày đã xuất hiện. Giá năng lượng hạ nhiệt nhẹ giúp cải thiện khẩu vị rủi ro toàn cầu và hỗ trợ thị trường chứng khoán phục hồi.

Goldman Sachs cảnh báo giá dầu Brent có thể tăng lên 120 USD/thùng trong năm nay nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa. Thị trường chứng khoán châu Á đã phục hồi sau ba phiên giảm liên tiếp, chủ yếu nhờ nhóm bán dẫn và cổ phiếu liên quan đến AI. MSCI Asia Pacific Index tăng 2,2%, Kospi của Hàn Quốc tăng khoảng 4%, còn Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,7% sau khi bước vào vùng điều chỉnh trong phiên thứ Sáu.

Nhóm công nghệ Trung Quốc đại lục tăng gần 7%, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các tổ chức có vốn nhà nước.

Bất chấp rủi ro lạm phát và sự bất định về phản ứng của các ngân hàng trung ương, kim loại quý đang hồi phục, với vàng tăng gần 1,2% và bạc tăng gần 3%.

Trái phiếu chính phủ Anh tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau khi tân Thủ tướng Andy Burnham khiến giới đầu tư lo ngại về định hướng chính sách tài khóa.

Alphabet được cho là đang phát triển dòng chip máy chủ riêng nhằm tối ưu hóa mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp hạ tầng AI bên ngoài.

Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chịu hậu quả sau cái chết của ba binh sĩ Mỹ, trong khi các bên trung gian vẫn tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn mới. Hôm qua, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố sẽ phong tỏa tuyến hàng hải của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, làm gia tăng nguy cơ leo thang và duy trì phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu.

Ông Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp siết chặt các điều kiện để các doanh nghiệp quốc phòng được miễn trừ khỏi các quy định hạn chế sử dụng khoáng sản và vật liệu quan trọng có nguồn gốc từ một số quốc gia nước ngoài.

Các nhà thầu quốc phòng có thể mất hợp đồng với chính phủ nếu không thay thế các nhà cung cấp nước ngoài có rủi ro cao, tận dụng các nguồn cung trong nước và xây dựng bản đồ chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản và linh kiện quan trọng dùng trong hệ thống vũ khí.

Theo quân đội Iran, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhằm vào các hệ thống tên lửa của Mỹ triển khai tại Camp Arifjan (Kuwait). Đồng thời, hãng tin bán chính thức Mehr của Iran đưa tin đã xảy ra các vụ nổ tại Isfahan, cho thấy hoạt động quân sự tiếp tục leo thang.

Donald Trump cho biết ông đã điện đàm với tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về thương mại, hoạt động khai thác dầu tại Biển Bắc, hợp tác quân sự Mỹ - Anh và các nỗ lực khôi phục an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Hai bên cũng cho biết sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp.

Novartis công bố doanh thu thuần quý II/2026 đạt 14,41 tỷ USD, vượt dự báo 13,94 tỷ USD, đồng thời giữ nguyên triển vọng tài chính cả năm 2026. EPS cốt lõi đạt 2,41 USD, cao hơn kỳ vọng 2,16 USD. Doanh thu Promacta/Revolade đạt 179 triệu USD, thấp hơn dự báo 202,1 triệu USD. Tasigna mang về 142 triệu USD, thấp hơn mức đồng thuận 147,2 triệu USD. Kisqali đạt doanh thu 1,70 tỷ USD, nhỉnh hơn dự báo 1,68 tỷ USD. Pluvicto ghi nhận 651 triệu USD, thấp hơn kỳ vọng 671,7 triệu USD, còn Entresto đạt 1,18 tỷ USD, thấp hơn dự báo 1,29 tỷ USD. Điểm sáng lớn nhất là Cosentyx với doanh thu 1,82 tỷ USD, vượt xa mức đồng thuận 1,14 tỷ USD.

Schindler ghi nhận doanh thu nửa đầu năm 2026 đạt 5,33 tỷ CHF, thấp nhẹ so với kỳ vọng 5,39 tỷ CHF. Đơn hàng mới đạt 5,79 tỷ CHF, gần sát mức dự báo 5,80 tỷ CHF. Công ty tiếp tục giữ nguyên triển vọng cho năm 2026.