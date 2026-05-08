Tóm tắt thị trường: Chỉ số tăng bất chấp nổ súng tại eo biển Hormuz 📈 💥

Một cuộc đấu súng đã xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lực lượng Mỹ và Iran. Cả hai bên đều cáo buộc đối phương khiêu khích vụ tấn công, điều này đe dọa nghiêm trọng tới lệnh ngừng bắn hiện tại. Tổng thống Trump mô tả các cuộc không kích này là một “love tap” và cảnh báo sẽ tiếp tục leo thang nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân. Mỹ tuyên bố đã phòng thủ thành công, trong khi Iran cho biết phía Mỹ chịu tổn thất.
Trước đó, theo hãng Fox, các phát súng của Mỹ đã nhắm vào các cảng của Iran. Donald Trump cho biết cuộc đấu súng xảy ra trong lúc các tàu khu trục Mỹ bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.
Các cơ quan chức năng Mỹ (DOJ và CFTC) đang điều tra hơn 2.6 tỷ USD vị thế bán khống trên hợp đồng dầu, được mở ngay trước các thông báo quan trọng liên quan đến xung đột Mỹ-Iran. Giới chức nghi ngờ có hành vi sử dụng thông tin nội bộ chưa được công bố (insider trading).
Giá dầu quay đầu giảm và hiện thấp hơn mức đóng cửa của hai phiên gần nhất: OIL (Brent) giảm 1.8% xuống còn 101 USD/thùng, WTI giảm 2.25% xuống còn 95.50 USD/thùng
Các thị trường chứng khoán châu Âu đang chuẩn bị cho đà tăng tiếp diễn bất chấp bất ổn, xóa gần hết nhịp điều chỉnh tối qua. Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang giao dịch trong sắc xanh: US100: +0.5%, US500: +0.4%, US30: +0.25%, US2000: +0.2% và EU50 tăng thêm 0.3%.
Trong khi đó, thị trường châu Á ghi nhận giảm điểm do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, bất chấp tâm lý tích cực từ futures phương Tây: HSCEI của Trung Quốc giảm 0.6%, Nikkei 225 của Nhật Bản và Nifty 50 của Ấn Độ giảm khoảng 0.4%, KOSPI của Hàn Quốc diễn biến tích cực hơn khi chỉ giảm 0.1%
Biến động trên các đồng tiền chủ chốt vẫn khá hạn chế, cho thấy sự bất định của nhà đầu tư trước những thay đổi liên tục trong tâm lý thị trường. Đồng AUD là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10: AUDUSD: +0.25%. Trong khi đó đồng yên Nhật suy yếu, dù không so với USD: EURJPY: +0.1%, USDJPY đi ngang. Đồng yên cũng suy yếu so với các đồng tiền Bắc Âu: USDNOK: +0.15% và EURSEK: +0.15%
Sự thiếu định hướng rõ ràng cũng xuất hiện trên thị trường crypto: Bitcoin gần như đi ngang dưới mốc 80,000 USD, Ethereum giảm 0.3% xuống còn 2,280 USD
Kim loại quý tiếp tục đà tăng mạnh: Gold tăng 0.8% lên 4,726 USD/ounce. Silver tăng thêm 2.5% và quay trở lại trên mốc 80 USD/ounce
Joachim Nagel, Chủ tịch Bundesbank Đức, cho biết ECB có thể tăng lãi suất vào tháng 6 nếu triển vọng không cải thiện. Theo thành viên hội đồng ECB này, lạm phát tại Eurozone sẽ đạt trung bình 2.7% trong năm 2026.
