Tóm tắt thị trường: Chứng khoán châu Á giảm do đà bán tháo cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ

📉 Chỉ số & Phiên giao dịch châu Á Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ mở cửa tăng nhẹ, duy trì quanh mức đóng cửa của ngày hôm qua sau một phiên giao dịch đầy biến động, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn. Hợp đồng tương lai của Nasdaq (US100), S&P 500 (US500), DJIA (US30) và Russell 2000 (US2000) đều tăng khoảng 0,15%, tương đương với mức tăng của hợp đồng tương lai Stoxx 50 châu Âu (EU50). Cổ phiếu SpaceX chạm mức thấp nhất mọi thời đại trước chuyến bay Starship: Cổ phiếu SpaceX ( SPCX.US ) giảm xuống mức thấp kỷ lục 132,75 USD, xuyên thủng mức giá IPO 135 USD. Bất chấp tâm lý lạc quan chung trên Phố Wall, sự chú ý của nhà đầu tư hiện chuyển sang chuyến bay thử nghiệm Starship lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào thứ Năm, được xem là chất xúc tác quan trọng trong ngắn hạn.

Thị trường châu Á giảm điểm do bán tháo cổ phiếu chip và lo ngại địa chính trị: Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm trong phiên thứ Năm, chịu áp lực từ đợt điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn và căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran gần eo biển Hormuz mang tính chiến lược. Trong khi Nikkei 225 giảm 2,7% ( JP225 : -1,24%) và KOSPI của Hàn Quốc lao dốc hơn 6% — với các ông lớn ngành chip như SK Hynix và Samsung Electronics giảm từ 8% đến 11% — thì Hang Seng của Hồng Kông lại đi ngược xu hướng khi tăng 1,7%.

Nhà đầu tư chờ kết quả kinh doanh của TSMC để đánh giá nhu cầu AI: Bất chấp sự suy yếu trên diện rộng của thị trường, sự chú ý của giới đầu tư vẫn tập trung mạnh vào báo cáo kết quả kinh doanh sắp công bố của TSMC nhằm đánh giá tính bền vững dài hạn của nhu cầu trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. 🌍 Kinh tế & Địa chính trị Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất lên 2,75% khi lạm phát gia tăng: BOK đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản — lần tăng đầu tiên kể từ tháng 1/2023 — nhằm đối phó với lạm phát dai dẳng ở mức 3,2%, trong bối cảnh GDP quý I tăng trưởng mạnh (+3,8%).

Bộ trưởng Tài chính Katayama tiếp tục cảnh báo về tỷ giá khi đồng yên vẫn chịu áp lực: Bà Satsuki Katayama lặp lại những cảnh báo quen thuộc rằng chính phủ sẵn sàng có hành động phù hợp trên thị trường ngoại hối bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Tuy nhiên, bà không đưa ra thêm chi tiết cụ thể nào khi đồng yên tiếp tục dao động quanh mức 162 JPY/USD. Katayama từ chối bình luận về các ngưỡng tỷ giá cụ thể, cho rằng tỷ giá chịu tác động của nhiều yếu tố, đồng thời nhấn mạnh việc nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế toàn cầu của Nhật Bản là chìa khóa để duy trì niềm tin vào đồng yên.

Trump cân nhắc leo thang quân sự với Iran: Tổng thống Trump được cho là đang nghiêng về phương án mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ. Các kế hoạch đang được thảo luận ở cấp cao bao gồm tăng cường không kích, triển khai lực lượng mặt đất để kiểm soát các đảo chiến lược như đảo Kharg và tấn công các cơ sở ngầm kiên cố bị nghi ngờ là nơi tiến hành các hoạt động hạt nhân bí mật.

Trump muốn giữ nguyên lãi suất hơn là tăng thêm, kỳ vọng lạm phát sẽ giảm: Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng lạm phát sẽ kết thúc năm ở mức thấp hơn hiện tại. Ông tiếp tục khẳng định mong muốn Fed cắt giảm lãi suất, nhưng cho rằng việc tạm dừng điều chỉnh lãi suất vẫn tốt hơn là tiếp tục tăng. 💱 Ngoại hối (FX) Giao dịch trầm lắng trên các cặp tiền tệ chính: Chỉ số USD ( USDIDX ) tăng nhẹ 0,05%, khi chỉ số PPI thấp hơn kỳ vọng phần nào làm giảm kỳ vọng về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất. Biến động trên các cặp tiền tệ có thanh khoản cao nhất (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) đều không vượt quá +/-0,05%.

Các đồng tiền Antipodean và franc Thụy Sĩ có diễn biến phân hóa: Ngoại lệ trong bức tranh giao dịch trầm lắng là các đồng tiền Antipodean (NZDUSD: +0,15%, AUDUSD: -0,1%). Trong nhóm G10, đồng franc Thụy Sĩ là đồng tiền suy yếu mạnh nhất (GBPCHF, USDCHF: +0,25%). Cặp EURUSD tăng 0,05% lên 1,1467. 🛢️ Năng lượng & Kim loại quý Hàng hóa năng lượng chịu áp lực bán: Hợp đồng tương lai dầu Brent ( OIL ) giảm 1,2% xuống còn 84,50 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 1,65% xuống 79,90 USD/thùng. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên ( NATGAS ) giảm 0,5% tại Mỹ nhưng tăng 0,2% tại châu Âu.

Kim loại quý tiếp tục giảm thêm một nhịp: Kim loại quý tiếp tục suy yếu dù đồng USD đã ổn định hơn. Vàng giảm 0,7% xuống còn 4.030 USD/ounce, trong khi Bạc giảm 0,8% xuống còn 57,30 USD/ounce.

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