Tóm tắt thị trường: Chứng khoán châu Á lao dốc sau kết quả kinh doanh của SK Hynix và các cuộc tấn công từ Iran

📉 Chứng khoán và chỉ số Hợp đồng tương lai các chỉ số Phố Wall tiếp tục chịu áp lực từ căng thẳng tại Trung Đông và kết quả kinh doanh của SK Hynix – nhà cung cấp quan trọng của Nvidia – khi doanh nghiệp này không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm mạnh nhất (-0,5%), trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) và Russell 2000 (US2000) đều giảm khoảng 0,15%. Hợp đồng tương lai Dow Jones (US30) giao dịch gần như đi ngang nhờ tỷ trọng lớn của các cổ phiếu giá trị (value stocks).

Chỉ số EU50 của châu Âu cũng đang giảm (-0,3%). 🌏Phiên giao dịch châu Á Thị trường châu Á chứng kiến một đợt bán tháo mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu tăng, lo ngại Fed sẽ duy trì lập trường hawkish và những nghi ngờ về mức định giá của nhóm cổ phiếu AI.

Tại thời điểm giảm mạnh nhất, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lao dốc tới 11%, trong khi chỉ số chuẩn của Đài Loan giảm gần 4%. Hợp đồng tương lai Nikkei 225 (JP225) giảm 1,6%. Trong khi đó, chỉ số HSCEI của Trung Quốc vẫn giữ được sắc xanh nhẹ (CHN.cash: +0,8%).

Các ông lớn công nghệ dẫn đầu đà giảm: SK Hynix mất hơn 9% dù ghi nhận doanh thu kỷ lục, Samsung giảm từ 5–8%, còn TSMC giảm hơn 2%.

SK Hynix: Lợi nhuận hoạt động của công ty tăng 557% lên 60,5 nghìn tỷ won trong quý vừa qua, tuy nhiên cả doanh thu và lợi nhuận hoạt động đều thấp hơn dự báo. Kết quả từ nhà cung cấp bộ nhớ chủ chốt của Nvidia đã làm gia tăng lo ngại rằng làn sóng AI và động lực tăng trưởng của ngành bán dẫn đang chậm lại, kéo theo đợt bán tháo mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ tại Mỹ (-6%). 🏦 Kinh tế vĩ mô & Địa chính trị Leo thang căng thẳng tại Trung Đông: Iran tuyên bố rằng nếu không đạt được thỏa thuận với Oman, nước này sẽ tiếp tục duy trì lập trường hiện tại đối với eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Jordan cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn năm tên lửa phóng từ Iran.

Lạm phát CPI của Australia: CPI giảm nhanh hơn kỳ vọng, từ 4,0% trong tháng 5 xuống còn 3,8% YoY trong tháng 6. Chỉ số theo quý của Q2 cũng giảm từ 4,1% xuống 3,9% (dự báo: 4,1%). Chỉ số trimmed mean đạt 3,6% (dự báo: 3,7%, trước đó: 3,5%). Mặc dù chi phí nhà ở vẫn tăng mạnh (+6,8%), lạm phát trong lĩnh vực vận tải đã giảm đáng kể. Nhìn chung, dữ liệu này làm giảm kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 8. Đồng AUD đang suy yếu so với toàn bộ các đồng tiền thuộc nhóm G10. 💱 Ngoại hối, Hàng hóa & Tiền điện tử Ngoại hối (FX): Chỉ số USD đang chững lại trước quyết định lãi suất của Fed (USDIDX: -0,1%). Đồng AUD là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 sau dữ liệu CPI thấp hơn kỳ vọng (AUDUSD: -0,25%, AUDNZD: -0,3%). Trong khi đó, đồng đô la New Zealand (NZDUSD: -0,3%) và đồng yên Nhật (USDJPY: -0,2%) đang tăng giá nhờ kỳ vọng lập trường hawkish hơn từ các ngân hàng trung ương trong nước. EURUSD tăng nhẹ 0,05% lên 1,1399.

Dầu thô & Báo cáo API: Hợp đồng tương lai dầu Brent phục hồi 3,3%, lên vùng 84–85 USD/thùng. Trong khi đó, báo cáo tồn kho nhiên liệu hàng tuần của API cho thấy lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh (+3,3 triệu thùng so với kỳ vọng giảm -1,35 triệu thùng), cùng với lượng xăng tồn kho tăng (+0,92 triệu thùng so với kỳ vọng giảm -1,2 triệu thùng), phản ánh nhu cầu yếu hơn dự kiến.

Kim loại quý: Biến động của vàng đang chậm lại cùng với đồng USD trước quyết định từ FOMC (hiện giao dịch đi ngang quanh 4.030 USD/oz), trong khi bạc tăng 1,3% lên 57,90 USD/oz.

Tiền điện tử: Bitcoin cũng đi ngang (quanh 64.000 USD), trong khi Ethereum giảm nhẹ 0,5% xuống 1.914 USD.

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