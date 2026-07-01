Tóm tắt thị trường: Chứng khoán hạ nhiệt sau đà tăng mạnh, vàng giảm xuống dưới 4.000 USD

Chứng khoán Mỹ & Tâm lý thị trường Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trước khi thị trường châu Âu mở cửa, tạm nghỉ sau hai phiên phục hồi mạnh nhờ nhóm công nghệ dẫn dắt. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) và Russell 2000 (US2000) cùng giảm 0,2%, trong khi S&P 500 (US500) và Dow Jones (US30) lần lượt giảm 0,15% và 0,1%. Chỉ số Euro Stoxx 50 (EU50) của châu Âu cũng giảm 0,2%.

Nike vượt kỳ vọng nhờ khoản hoàn thuế nhập khẩu nhưng triển vọng gây thất vọng: Nike công bố EPS điều chỉnh đạt 0,20 USD/cổ phiếu (so với kỳ vọng 0,13 USD) và doanh thu 10,97 tỷ USD. Kết quả được hỗ trợ bởi khoản hoàn thuế nhập khẩu của Mỹ trị giá 986 triệu USD. Tuy nhiên, cổ phiếu từng giảm tới 8% trong giao dịch ngoài giờ do doanh số tại Trung Quốc giảm 12%, doanh thu tại Mỹ yếu hơn kỳ vọng và ban lãnh đạo đưa ra dự báo lợi nhuận gần như đi ngang trong các quý tới. Hiện cổ phiếu giảm khoảng 3,3% trong giao dịch trước giờ mở cửa. 🌏 Thị trường châu Á - Thái Bình Dương Các chỉ số châu Á giao dịch giằng co, khi lo ngại về định giá của nhóm hạ tầng AI đối đầu với động lực tích cực từ Phố Wall. Sau khi vừa khép lại quý tăng mạnh nhất trong 17 năm, sự chú ý của nhà đầu tư hiện chuyển sang báo cáo việc làm Mỹ (NFP) sẽ công bố vào thứ Năm và khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, hiện được thị trường định giá khoảng 60%.

Diễn biến giữa các thị trường khá phân hóa do dòng tiền tái cơ cấu cuối quý:

Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,79%, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn.

KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,52% sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, dù nhóm công nghệ vẫn đang đối mặt với các vùng kháng cự kỹ thuật sau khi đã tăng gần 100% từ đầu năm 2026. 🌍Kinh tế & Ngân hàng Trung ương Khảo sát Tankan vượt kỳ vọng, củng cố quan điểm thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ): Chỉ số niềm tin của các nhà sản xuất lớn tăng lên +22 (kỳ vọng: 16). Chỉ số khu vực dịch vụ đạt +37. Doanh nghiệp nâng kỳ vọng lạm phát:

12 tháng tới: 2,7%, 5 năm tới: 2,6%. Các doanh nghiệp lớn cũng tăng kế hoạch đầu tư vốn (CAPEX) thêm 11,5%, tạo thêm cơ sở để BoJ tiếp tục nâng lãi suất, mặc dù nhiều doanh nghiệp vẫn xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên tỷ giá cũ 152,57 JPY/USD.

PMI sản xuất Trung Quốc tiếp tục duy trì trên ngưỡng mở rộng: RatingDog China General Manufacturing PMI giảm nhẹ từ 51,8 xuống 51,7 trong tháng 6, đánh dấu tháng mở rộng thứ 7 liên tiếp. Đơn hàng mới tăng tháng thứ 13 liên tiếp, đưa mức trung bình quý lên cao nhất kể từ cuối năm 2020. Đáng chú ý, lạm phát chi phí đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, giúp giảm áp lực biên lợi nhuận, trong khi việc làm tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2023.

Quan chức ECB phát tín hiệu mềm mỏng hơn: Thành viên Hội đồng Thống đốc Boštjan Dolenc cho rằng ECB có thể giữ nguyên chính sách đến tháng 9, do chưa xuất hiện rõ các tác động lạm phát vòng hai và giá năng lượng đã ổn định hơn.

Mārtiņš Kazaks cũng nhận định ECB không còn cần phải liên tiếp tăng lãi suất như trước, làm giảm kỳ vọng về các bước đi quyết liệt trong ngắn hạn. 💱Thị trường ngoại hối (FX) Chỉ số Dollar Index phục hồi sau nhịp điều chỉnh, đồng AUD suy yếu: USD Index (USDIDX) tăng 0,15%, bật lên sau khi giữ vững vùng hỗ trợ 101,500. AUD/USD giảm 0,3% sau khi dữ liệu sản xuất của Trung Quốc thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng. Đồng yên tiếp tục suy yếu, đưa USD/JPY tăng 0,15%. EUR/USD giảm 0,1% xuống còn 1,1410. 🛢️ Hàng hóa, năng lượng & kim loại Kim loại quý chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên, vàng mất mốc 4.000 USD: Hợp đồng vàng (GOLD) giảm 0,8%, xuống còn 3.965 USD/ounce, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 4.000 USD. Bạc (SILVER) giảm mạnh hơn, mất 1,55% xuống 57,70 USD/ounce.

Giá dầu vẫn đi ngang trong biên độ hẹp: Brent (OIL) giảm nhẹ 0,2%. Giá dầu toàn cầu tiếp tục dao động trong vùng 72–76 USD/thùng, biên độ đã duy trì suốt 5 phiên giao dịch liên tiếp, cho thấy thị trường vẫn đang chờ thêm chất xúc tác mới trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

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