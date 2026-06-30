Tóm tắt thị trường🔼 Chứng khoán tiếp tục nới rộng đà tăng, Đồng JPY chạm mức thấp nhất kể từ năm 1986

Thị trường chứng khoán châu Á khép lại quý với mức tăng mạnh, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực trên Phố Wall, nơi nhóm cổ phiếu bán dẫn một lần nữa dẫn dắt đà tăng. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng gần 1,5%, ghi nhận quý tăng mạnh nhất trong gần 17 năm. Tâm lý lạc quan cũng lan sang thị trường hợp đồng tương lai, báo hiệu đà tăng tiếp tục ở cả cổ phiếu Mỹ - sau khi Dow Jones Industrial Average đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới trong phiên thứ Hai - và cổ phiếu châu Âu.

Điểm nổi bật

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chứng khoán lớn có diễn biến tốt nhất thế giới trong năm nay, với chỉ số Kospi tăng 2,9% trong phiên. Nhóm cổ phiếu bán dẫn liên quan đến AI tiếp tục dẫn dắt đà tăng. Samsung tăng hơn 5%, nâng mức tăng từ đầu năm lên trên 100%, trong khi SK Hynix kết thúc quý với mức tăng ấn tượng gần 240%.

Thị trường tiền tệ tập trung vào đồng yên Nhật, khi đồng tiền này suy yếu vượt mốc 162 so với USD, chạm mức yếu nhất kể từ năm 1986 và thấp hơn cả vùng từng kích hoạt sự can thiệp chính thức của chính phủ Nhật vào năm 2024.

Đồng yên suy yếu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản và giúp thị trường chứng khoán trong nước duy trì gần mức đỉnh lịch sử, nhưng đồng thời cũng làm tăng chi phí nhập khẩu, gây áp lực lên sức mua của người tiêu dùng và gia tăng sức ép chính trị đối với chính phủ.

Các phát biểu can thiệp bằng lời nói từ giới chức Nhật Bản, bao gồm Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Kihara và Bộ trưởng Katayama, đã không thể ngăn chặn đà giảm của đồng yên.

Dầu Brent giao dịch quanh 72,50 USD/thùng và đang hướng tới quý giảm mạnh nhất kể từ thời kỳ đại dịch. Thị trường tiếp tục phản ứng với lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz gia tăng sau những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình tại khu vực.

Morgan Stanley tiếp tục củng cố quan điểm tiêu cực đối với giá dầu, cảnh báo rằng thị trường dầu toàn cầu có thể đối mặt với tình trạng dư cung trong những tháng tới.

Bitcoin giảm nhẹ và đang giao dịch quanh 59.500 USD, trong khi vàng lùi về khoảng 3.980 USD/ounce và bạc giảm xuống dưới 58 USD/ounce. Cả kim loại quý lẫn tiền điện tử đều chịu áp lực trong ngày hôm nay khi đồng USD tăng giá trên diện rộng.

PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc trong tháng 6 tăng lên 50,3, cao hơn cả mức trước đó (50,1) và dự báo của thị trường (50,0), cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục duy trì trong vùng mở rộng. Trong khi đó, PMI dịch vụ tăng lên 50,2 từ 49,9, còn PMI tổng hợp tăng lên 50,6, phản ánh sự cải thiện tiếp tục, dù ở mức vừa phải, của nền kinh tế Trung Quốc nói chung. Dữ liệu tín dụng khu vực tư nhân và tín dụng nhà ở của Úc nhìn chung phù hợp hoặc thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của thị trường.

Những sự kiện kinh tế vĩ mô đáng chú ý trong ngày đối với nhà đầu tư bao gồm báo cáo lạm phát của Đức lúc 13:00 GMT, tiếp theo là dữ liệu số lượng việc làm còn trống JOLTS của Mỹ lúc 15:00 GMT và Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Conference Board lúc 18:00 GMT. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát các bài phát biểu của các quan chức ECB, với Philip Lane phát biểu lúc 12:30 GMT và Piero Cipollone lúc 13:00 GMT.

Triển vọng kỹ thuật USDJPY (Khung D1, W1)

Trong nhiều năm qua, thị trường luôn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ từ bỏ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Mặc dù BoJ đã thực hiện một số đợt tăng lãi suất nhỏ, lập trường tổng thể của ngân hàng này vẫn rất ôn hòa. BoJ vẫn chưa cho thấy quyết tâm đáng kể trong việc cắt giảm quy mô mua trái phiếu hoặc thắt chặt chính sách một cách mạnh mẽ, bất chấp các điều kiện kinh tế đang suy yếu. Đồng yên yếu tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản và tạo động lực quan trọng cho các doanh nghiệp niêm yết lớn nhất của nước này.

Nguồn: xStation5

Mặc dù USD/JPY đang giao dịch gần mức đỉnh của nhiều thập kỷ, chỉ báo RSI khung tuần vẫn chỉ quanh 65, cho thấy cặp tiền vẫn còn dư địa tăng trước khi rơi vào vùng quá mua về mặt kỹ thuật. Trong năm 2025, cặp tiền đã bảo vệ thành công vùng hỗ trợ quanh EMA 200 tuần gần 147,5 trước khi nối lại xu hướng tăng dài hạn. Nếu USD/JPY bứt phá dứt khoát lên trên 163, điều đó có thể mở đường cho một nhịp tăng mạnh mới.

Nguồn: xStation5