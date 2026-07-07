Tóm tắt thị trường: Cổ phiếu AI bị bán tháo

Cổ phiếu

Sau phiên giao dịch tương đối tích cực trong ngày thứ Hai, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang giảm hơn 1%. Tâm lý đối với các doanh nghiệp dẫn đầu cuộc cách mạng AI – những công ty đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay – lại tiếp tục xấu đi.

Nguyên nhân kích hoạt đợt bán tháo là kết quả kinh doanh sơ bộ quý II của Samsung. Mặc dù công ty công bố lợi nhuận hoạt động kỷ lục (58,4 tỷ USD) và doanh thu kỷ lục (112 tỷ USD), nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng giới đầu tư. Kỳ vọng của thị trường đã được đặt ở mức cao hơn, và kịch bản rất tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu từ trước. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Samsung giảm gần 10%.

Theo sau Samsung, toàn bộ chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng lao dốc. Đợt bán tháo một lần nữa nghiêm trọng đến mức giao dịch phải tạm ngừng trong 20 phút. Hiện chỉ số giảm khoảng 6% trong ngày.