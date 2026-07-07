Tóm tắt thị trường: Cổ phiếu AI bị bán tháo

Cổ phiếu
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Sau phiên giao dịch tương đối tích cực trong ngày thứ Hai, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang giảm hơn 1%. Tâm lý đối với các doanh nghiệp dẫn đầu cuộc cách mạng AI – những công ty đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay – lại tiếp tục xấu đi.
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Nguyên nhân kích hoạt đợt bán tháo là kết quả kinh doanh sơ bộ quý II của Samsung. Mặc dù công ty công bố lợi nhuận hoạt động kỷ lục (58,4 tỷ USD) và doanh thu kỷ lục (112 tỷ USD), nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng giới đầu tư. Kỳ vọng của thị trường đã được đặt ở mức cao hơn, và kịch bản rất tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu từ trước. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Samsung giảm gần 10%.
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Theo sau Samsung, toàn bộ chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng lao dốc. Đợt bán tháo một lần nữa nghiêm trọng đến mức giao dịch phải tạm ngừng trong 20 phút. Hiện chỉ số giảm khoảng 6% trong ngày.
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Các thị trường chứng khoán châu Á khác cũng chìm trong sắc đỏ: Shanghai SE Composite giảm 1,6%, Hang Seng giảm chưa đến 0,5%, còn Nikkei mất 2,2%. Một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất tại Nhật Bản là Kioxia (-11%) – công ty có vốn hóa lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Nhật Bản và là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ NAND Flash và SSD lớn nhất thế giới (trước đây hoạt động dưới tên Toshiba Memory).
Địa chính trị
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Những phát biểu hôm qua của Tổng thống Donald Trump về tình hình Trung Đông hầu như không tạo ra nhiều phản ứng. Ông tuyên bố rằng "Iran phải ký một thỏa thuận," nếu không "Mỹ sẽ quay trở lại và hoàn tất công việc." Tuy nhiên, phản ứng của thị trường là rất hạn chế và giá các mặt hàng năng lượng hầu như không thay đổi.
Hàng hóa
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Giá dầu thô đang có dấu hiệu ổn định, với Brent giao dịch quanh 73 USD/thùng (+0,9% trong ngày) và WTI quanh 69 USD/thùng.
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Khí đốt TTF tăng lên trên 46 EUR/MWh (+4,9% trong ngày), trong khi khí tự nhiên của Mỹ giảm xuống còn 3,23 USD/MMBtu (-0,6% kể từ đầu ngày).
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Kim loại quý đồng loạt giảm giá, một phần do lợi suất trái phiếu chính phủ tại các nền kinh tế lớn tiếp tục tăng trở lại. Hiện vàng giao dịch quanh 4.125 USD/ounce Troy (-1%), còn bạc ở mức trên 60 USD/ounce (-2,4%).
Dữ liệu kinh tế vĩ mô
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Dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy tại Đức công bố hôm qua vượt kỳ vọng (tăng 6,2%). Hôm nay, số liệu sản xuất công nghiệp tháng 5 cũng tích cực hơn dự báo (tăng mạnh 0,9% so với tháng trước).
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Đức vẫn đang chờ đợi những tác động từ gói kích thích tài khóa khổng lồ được Thủ tướng Friedrich Merz công bố vào tháng 3 năm ngoái. Khi đó, 500 tỷ euro đã được phân bổ cho đầu tư vào hạ tầng, y tế, năng lượng và chuyển đổi số.
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Lạm phát PPI của Khu vực đồng euro cũng tăng lên 5,9%. Tuy nhiên, mức này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
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Dữ liệu doanh số bán lẻ (1,6% so với cùng kỳ năm trước) cũng không tạo bất ngờ.
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Tại Mỹ, các chỉ số PMI tháng 6 đã được điều chỉnh giảm nhẹ. PMI tổng hợp được xác nhận ở mức 51,9, cho thấy tăng trưởng kinh tế đang chậm lại so với mức rất ấn tượng 2,7% trong quý I.
Tiền tệ
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Nhờ giá dầu Brent tăng nhẹ (+0,8% so với cuối phiên thứ Sáu) và khí LNG trên sàn TTF của Hà Lan tăng mạnh hơn (+3% trong cùng khoảng thời gian), đồng krone Na Uy (+0,5%) hiện là đồng tiền tăng mạnh nhất trong tuần.
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Ngược lại, các đồng tiền trú ẩn truyền thống lại suy yếu, cụ thể là yên Nhật và franc Thụy Sĩ (đều giảm 0,3%).
Tiền điện tử
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Bitcoin (-1,2%) và Ethereum (-1,4%) tiếp tục xu hướng giảm.
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