Tóm tắt thị trường: Dầu giảm sau khi Trump tuyên bố hòa bình

🌍 Địa chính trị Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã gần đạt được thỏa thuận với Iran, khiến các kế hoạch không kích của Mỹ bị tạm dừng và tạo ra làn sóng lạc quan bất ngờ trên các thị trường toàn cầu.

Một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết tại châu Âu ngay trong cuối tuần này, với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Giới chức tại Tehran đang giữ khoảng cách với tuyên bố từ Nhà Trắng, nhấn mạnh rằng sự phê chuẩn cuối cùng từ Lãnh tụ Tối cao vẫn chưa được ban hành. Tuy nhiên, hãng tin FARS cho biết khả năng đạt được thỏa thuận là rất cao.

Theo Axios, thỏa thuận bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, mở hoàn toàn Eo biển Hormuz và nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Căng thẳng tại khu vực Eo biển Hormuz vẫn ở mức cao – lực lượng Mỹ đã bắn hạ hai máy bay không người lái chiến đấu của Iran đang nhắm vào các tàu thương mại trong đêm.

Hải quân Iran (IRGC) đã chặn một tàu chở dầu cố gắng đi qua Eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp, đồng thời các vụ nổ cũng được ghi nhận gần Sirik. 📈 Thị trường chứng khoán và doanh nghiệp Thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh nhờ kỳ vọng giảm leo thang căng thẳng – chỉ số MSCI AC Asia Pacific tăng 3,5%, mức tăng tốt nhất trong hai tháng.

Nikkei của Nhật Bản tăng khoảng 4%, nhưng sau đó thu hẹp còn 2,8%. Hợp đồng JP225 hiện giảm nhẹ. Kospi của Hàn Quốc tăng 5%, trong khi chỉ số Hang Seng CE của Hồng Kông tăng 1,6%.

Hợp đồng tương lai tại châu Âu tăng trong phiên châu Á nhưng hiện đã thu hẹp đà tăng và giảm nhẹ trước giờ mở cửa. Tuy nhiên, thị trường cơ sở vẫn sẽ mở cửa trong sắc xanh do phần lớn mức tăng của ngày hôm qua diễn ra trên thị trường phái sinh.

SpaceX chính thức niêm yết trên Nasdaq hôm nay sau đợt IPO kỷ lục trị giá 75 tỷ USD – thị trường phi chính thức đang định giá cổ phiếu ở mức cao hơn 35%, tương đương mức định giá doanh nghiệp 2,4 nghìn tỷ USD.

Adobe Inc. thông báo Giám đốc Tài chính (CFO) rời công ty, làm sâu sắc thêm khoảng trống trong ban lãnh đạo sau khi CEO cũng tuyên bố từ chức.

Cổ phiếu Intel tăng mạnh sau khi Bank of America nâng khuyến nghị đối với nhà sản xuất chip Mỹ lên mức “mua” (buy).

Alibaba Group đã đưa ra đề nghị trị giá 1,5 tỷ USD để thâu tóm Pupu, tạo ra thách thức trực tiếp với Meituan trong lĩnh vực thương mại điện tử. 📊 Kinh tế vĩ mô và trái phiếu Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4,47%.

Thị trường lãi suất đã điều chỉnh mạnh kỳ vọng đối với Fed, đẩy khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản từ tháng 12 sang quý I năm 2027.

GDP của Anh giảm 0,1% so với tháng trước trong tháng 4, đúng với dự báo, trong khi lĩnh vực dịch vụ chậm lại (-0,2% m/m).

Lạm phát CPI cuối cùng của Đức trong tháng 5 đạt 2,6% y/y, xác nhận ước tính trước đó và giảm từ mức 2,9% ghi nhận trong tháng 4.

PMI sản xuất của New Zealand giảm xuống 49,9 điểm, phản ánh tác động tiêu cực từ chi phí nhiên liệu và xung đột tại Trung Đông. 🛢️ Hàng hóa Giá dầu thô giảm mạnh sau thông tin về khả năng đạt được hòa bình. Dầu Brent giảm xuống dưới 90 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Dầu WTI giao dịch dưới 85 USD/thùng.

Tồn kho nhiên liệu và hàng hóa toàn cầu đang giảm mạnh. Dự trữ nhiên liệu tại Singapore xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013, trong khi tồn kho dầu của Mỹ đã giảm liên tiếp trong 5 tuần.

Giá vàng giao ngay giảm 0,7%, bất chấp việc giá dầu đi xuống. Hiện vàng đang giao dịch dưới 4.200 USD/ounce. 💱Tiền tệ Các cặp tiền tệ chính tương đối ổn định. Tỷ giá của cặp tiền tệ quan trọng nhất, EURUSD, ở mức 1,1567, trong khi đồng nhân dân tệ Trung Quốc giao dịch ở mức 6,7642 đổi 1 USD.

Đồng yên Nhật suy yếu 0,2% so với USD xuống 160,25, tiếp tục chịu áp lực gần vùng có khả năng xảy ra can thiệp tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được cho là sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới. ₿ Tiền điện tử Bitcoin phục hồi trong phiên châu Á nhưng hiện đang giảm 0,5% và lùi xuống dưới mốc 63.000 USD.

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