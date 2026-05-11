Tóm tắt thị trường: Đề xuất hòa bình của Iran “KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN”, thị trường biến động❗💥

🌍 Địa chính trị - Iran/Hormuz

Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình, gọi đó là “HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN” trong một bài đăng trên Truth Social. Iran, thông qua Pakistan, đã gửi một đề xuất đối ứng dựa trên kế hoạch ba giai đoạn, trong đó yêu cầu Mỹ - trước cả khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào về vũ khí hạt nhân - phải chấm dứt phong tỏa hải quân, khôi phục xuất khẩu dầu của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng, công nhận chủ quyền của Iran đối với Eo biển Hormuz, và coi lệnh ngừng bắn tại Lebanon là “lằn ranh đỏ” không được vượt qua. Washington lại có quan điểm ngược lại: nhượng bộ hạt nhân trước, mọi thứ khác tính sau.

Iran bác bỏ phản ứng của Trump và cho rằng điều đó hoàn toàn không liên quan. Một nguồn tin được hãng truyền thông thân nhà nước Tasnim trích dẫn cho biết sự không hài lòng của Trump “đương nhiên là điều tốt hơn” - ám chỉ Tehran không có ý định hạ thấp các yêu cầu của mình trước áp lực công khai. Truyền thông nhà nước Iran cũng nhấn mạnh yêu sách chủ quyền của nước này đối với Eo biển Hormuz. Nguy cơ đàm phán đổ vỡ hoàn toàn đã gia tăng đáng kể.