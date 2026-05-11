Tóm tắt thị trường: Đề xuất hòa bình của Iran “KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN”, thị trường biến động❗💥

🌍 Địa chính trị - Iran/Hormuz
Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình, gọi đó là “HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN” trong một bài đăng trên Truth Social. Iran, thông qua Pakistan, đã gửi một đề xuất đối ứng dựa trên kế hoạch ba giai đoạn, trong đó yêu cầu Mỹ - trước cả khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào về vũ khí hạt nhân - phải chấm dứt phong tỏa hải quân, khôi phục xuất khẩu dầu của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng, công nhận chủ quyền của Iran đối với Eo biển Hormuz, và coi lệnh ngừng bắn tại Lebanon là “lằn ranh đỏ” không được vượt qua. Washington lại có quan điểm ngược lại: nhượng bộ hạt nhân trước, mọi thứ khác tính sau.
Iran bác bỏ phản ứng của Trump và cho rằng điều đó hoàn toàn không liên quan. Một nguồn tin được hãng truyền thông thân nhà nước Tasnim trích dẫn cho biết sự không hài lòng của Trump “đương nhiên là điều tốt hơn” - ám chỉ Tehran không có ý định hạ thấp các yêu cầu của mình trước áp lực công khai. Truyền thông nhà nước Iran cũng nhấn mạnh yêu sách chủ quyền của nước này đối với Eo biển Hormuz. Nguy cơ đàm phán đổ vỡ hoàn toàn đã gia tăng đáng kể.
Israel và Mỹ đang gia tăng các phát ngôn cứng rắn liên quan đến cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Thủ tướng Netanyahu xác nhận rằng việc loại bỏ vật liệu hạt nhân của Iran vẫn là ưu tiên quân sự đang được triển khai, trong khi các báo cáo chưa được xác minh cho rằng Trump đã trực tiếp thông báo với Netanyahu về ý định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Chưa có tuyên bố nào được xác minh độc lập, nhưng việc các thông tin này lan truyền đang củng cố câu chuyện về một cuộc xung đột leo thang.
🏛️ Kinh tế toàn cầu
Dữ liệu lạm phát tháng 4 của Trung Quốc vượt xa dự báo, chấm dứt chuỗi 41 tháng giảm phát. PPI tăng 2,8% YoY - mức cao nhất kể từ tháng 7/2022 và vượt xa dự báo đồng thuận 1,6% - trong khi CPI đạt 1,2% YoY so với kỳ vọng 0,9%. Động lực chính là chi phí năng lượng tăng do chiến sự với Iran: giá dầu, khí đốt và kim loại màu đang lập đỉnh mới trên thị trường bán buôn Trung Quốc.
Lạm phát chi phí đẩy tại Trung Quốc là tin xấu đối với PBOC và chuỗi cung ứng toàn cầu. Chỉ số giá mua đầu vào tăng 3,5%, tạo ra khoảng cách lớn nhất với giá bán kể từ tháng 8/2024 - biên lợi nhuận của các nhà sản xuất đang bị bóp nghẹt. Đây là lạm phát do chi phí, không phải do nhu cầu, điều này làm giảm đáng kể khả năng nới lỏng tiền tệ mạnh tay của PBOC mà nhà đầu tư từng kỳ vọng. Đồng thời, điều này cũng làm gia tăng nguy cơ đình lạm trên toàn cầu, khi Trung Quốc là “công xưởng lớn nhất thế giới”.
PIMCO cho rằng cú sốc dầu mỏ liên quan đến Iran đã loại bỏ khả năng Fed cắt giảm lãi suất, và thậm chí việc tăng lãi suất đã quay trở lại bàn cân. Giá dầu cao hơn đang thúc đẩy lạm phát tại Mỹ, từ đó củng cố chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là bối cảnh quan trọng đối với định giá của toàn bộ thị trường tài sản toàn cầu trong tuần này.
Dữ liệu kinh tế Mỹ đáng chú ý trong tuần này: lạm phát CPI và doanh số bán lẻ, cùng với hội nghị thượng đỉnh Trump -Tập tại Bắc Kinh. Bắc Kinh đã xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của Trump từ ngày 13 - 15/5 theo lời mời của Tập Cận Bình. Cuộc gặp này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh xung đột Iran đang đóng vai trò trung tâm đối với rủi ro năng lượng toàn cầu.
⛽ Hàng hóa - dầu và khí đốt
Giá dầu mở cửa tuần mới tăng mạnh do bế tắc ngoại giao Mỹ - Iran. WTI tăng hơn 5%. Saudi Arabia (Aramco) cảnh báo rằng ngay cả khi Eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức, thị trường cũng sẽ mất nhiều tháng để trở lại bình thường - điều đó có nghĩa phần bù rủi ro hiện nay mang tính cấu trúc chứ không phải tạm thời.
Anh và Pháp đang triệu tập cuộc họp bộ trưởng quốc phòng từ 40 quốc gia vào thứ Ba để thảo luận về việc khôi phục vận tải qua Eo biển Hormuz. Pháp đã triển khai tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle, trong khi Anh điều tàu khu trục HMS Dragon. Iran cảnh báo rằng bất kỳ tàu chiến nước ngoài nào cũng sẽ phải đối mặt với “phản ứng ngay lập tức và quyết đoán”. Macron nhấn mạnh rằng Pháp chưa từng lên kế hoạch cho chiến dịch bên trong eo biển và nhiệm vụ sẽ được phối hợp với Iran - điều này làm dấy lên nghi vấn về phạm vi và hiệu quả thực tế của sứ mệnh được đề xuất.
🌏 Thị trường châu Á
Phiên giao dịch châu Á kết thúc với diễn biến trái chiều. Nikkei 225 tăng khoảng +0,9%; ASX 200 (-0,8%) chịu áp lực từ các rủi ro toàn cầu.
KOSPI là ngôi sao của phiên châu Á - tăng hơn +4–5%, lập đỉnh lịch sử mới. Động lực đến từ nhóm công nghệ (chất bán dẫn: Samsung, SK Hynix). Sở giao dịch Hàn Quốc đã kích hoạt “sidecar” (tạm dừng giao dịch thuật toán trong 5 phút) sau khi hợp đồng tương lai KOSPI 200 tăng 5%. Dự báo EPS năm 2026 đã tăng +265% YTD cho toàn thị trường và +42% nếu loại trừ Samsung và SK Hynix.
💱 Tiền tệ (Forex)
USD mạnh lên đầu tuần nhờ giá dầu cao hơn và tâm lý né tránh rủi ro gia tăng sau khi Trump bác bỏ đề xuất của Iran. USDIDX (DXY) tăng khoảng +0,25%, trong khi USDJPY tiến sát 157. Trong nhóm tiền tệ rủi ro cao, thị trường mở cửa trong sắc đỏ rõ rệt: INR (-0,8%), THB (-0,8%), HUF (-0,8%), ILS (-0,5%).
CNY (nhân dân tệ) nổi bật tích cực so với các đồng tiền thị trường mới nổi khác. Đồng nhân dân tệ tăng tới 0,2% so với USD nhờ dữ liệu thương mại và lạm phát Trung Quốc tốt hơn kỳ vọng (xuất khẩu tháng 4 tăng 14,1%). Tuy nhiên, PBOC đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 6,8467 so với ước tính thị trường là 6,7988 - yếu hơn nhẹ so với kỳ vọng, cho thấy ngân hàng trung ương vẫn quản lý tỷ giá một cách thận trọng. CHF là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10, tăng khoảng +1,6% so với SEK.
🏢 Doanh nghiệp
Apollo Global Management đang cân nhắc bán một quỹ tín dụng trị giá 3 tỷ USD (theo WSJ) do áp lực từ tỷ lệ vỡ nợ gia tăng và yêu cầu rút vốn. Đây là dấu hiệu sớm cho thấy căng thẳng trong lĩnh vực tín dụng tư nhân - phân khúc đã tăng trưởng mạnh sau năm 2022 và đặc biệt nhạy cảm với môi trường lãi suất cao và chất lượng tín dụng suy giảm trong bối cảnh đình lạm.
Doanh số ô tô Trung Quốc giảm tháng thứ bảy liên tiếp, nhưng xuất khẩu xe điện đang bùng nổ. Chi phí nhiên liệu cao do cú sốc Iran đang làm suy yếu nhu cầu trong nước đối với xe truyền thống, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu xe điện Trung Quốc ra toàn cầu - BYD và các thương hiệu khác đang hưởng lợi từ sự thay đổi địa chính trị trong xu hướng tiêu dùng.
📅Những điều cần theo dõi hôm nay
Yếu tố rủi ro chính là diễn biến tiếp theo trong quan hệ ngoại giao Mỹ–Iran, bất kỳ dấu hiệu leo thang nào (ví dụ xác nhận hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân) đều có thể khiến giá dầu tăng vọt và gây áp lực lên cổ phiếu. Thứ Ba sẽ diễn ra cuộc họp của 40 bộ trưởng quốc phòng về Eo biển Hormuz - cần theo dõi sát các tuyên bố sau cuộc họp.
Dữ liệu CPI và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tuần này sẽ định hình câu chuyện xung quanh Fed; PIMCO đã phát tín hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất không còn nằm trên bàn đàm phán.
Hội nghị Trump–Tập (13–15/5) - yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi đối với thương mại, trừng phạt và tình hình Iran; thị trường sẽ bắt đầu định vị trước sự kiện này.
Thị trường châu Âu nhiều khả năng mở cửa trong áp lực: giá năng lượng cao hơn, tâm lý toàn cầu suy yếu, căng thẳng địa chính trị - bối cảnh tiêu cực cho DAX, CAC và Euro Stoxx 50 (hợp đồng tương lai EU50 -0,51%).
