Tóm tắt thị trường: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với câu chuyện AI?

Bất chấp sự lạc quan nhất thời được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh quý mạnh mẽ của Micron, phần lớn các công ty bán dẫn và gần như toàn bộ nhóm hyperscaler đã khép lại tuần trong sắc đỏ.

🌏 Châu Á

Chúng ta bắt đầu tuần mới với đà bán tháo cổ phiếu SK Hynix (-4,4%) và Samsung (-5,7%); hai công ty này chiếm khoảng một nửa vốn hóa của chỉ số KOSPI (-0,9%).

Chỉ số NIKKEI 225 của Nhật Bản (-1%) cũng đang giảm điểm, chịu áp lực từ diễn biến yếu kém của Kioxia (-9,4%), công ty lớn nhất trên sàn chứng khoán Nhật Bản và là nhà sản xuất bộ nhớ flash cùng ổ cứng thể rắn (SSD).

Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Trung Quốc (+2,6%) đang tăng điểm, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe nhờ dòng tiền luân chuyển. Các cổ phiếu tăng mạnh bao gồm:

CSPC Pharmaceutical Group (+10%) – nhà sản xuất các loại thuốc sáng tạo (ví dụ điều trị tim mạch hoặc ung thư) và thuốc generic.

Innovent Biologics (+7,9%) – nhà sản xuất các loại thuốc sinh học tiên tiến, chủ yếu là các liệu pháp điều trị ung thư và miễn dịch hiện đại.

JD Health International (+6,9%) – nền tảng dược phẩm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, kết hợp nhà thuốc điện tử với dịch vụ khám chữa bệnh từ xa và tư vấn y tế.

Sino Biopharmaceutical (+6,8%) – tập đoàn y tế đa ngành quy mô lớn, bao phủ toàn bộ chuỗi cung ứng từ R&D tiên tiến đến phân phối dược phẩm.

🌍 Địa chính trị

Các tiêu đề cuối tuần vẫn xoay quanh căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận khung, đồng thời tấn công các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran quanh eo biển Hormuz.

Tehran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ Ali Al Salem tại Kuwait và căn cứ Hạm đội 5 tại Bahrain, đồng thời đe dọa sẽ chấm dứt hoàn toàn các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, hai bên dự kiến sẽ quay trở lại bàn đàm phán vào thứ Ba, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường cải thiện nhẹ và giúp hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,7%.

🛢️ Hàng hóa

Giá dầu thô vẫn duy trì ở mức thấp nhất kể từ khi chiến sự bùng phát.

Dầu Brent hiện giao dịch quanh mức 72 USD/thùng.

Dầu WTI ở dưới mốc 70 USD/thùng.

Giá khí đốt cũng tiếp tục xu hướng giảm:

NATGAS dao động quanh mức 3,29 USD/MMBtu.

TTF MWh được giao dịch ở mức hơn 41 EUR.

Giá kim loại quý vẫn duy trì gần các mức đáy gần đây.

Giá một ounce vàng hiện ở dưới 4.060 USD, trong khi bạc ở mức 59 USD. Điều này tương ứng với mức giảm lần lượt khoảng 25% và 50% so với các đỉnh cục bộ được thiết lập chỉ vài tháng trước.

📈 Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Nhật Bản

Doanh số bán lẻ trong tháng 5 vượt kỳ vọng, tăng tốc lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023. Sự cải thiện của tiêu dùng nội địa, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn ở mức cao và đồng yên suy yếu, có thể trở thành một cơ sở quan trọng để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa hoàn toàn định giá khả năng tăng lãi suất trước cuối năm (xác suất theo định giá thị trường khoảng 87%), trong khi cặp USDJPY dường như đang dần tiến về vùng 162.