Tóm tắt thị trường: Điều gì tiếp theo đối với Eo biển Hormuz, lạm phát và lãi suất tại Mỹ?

Hôm qua chúng ta vừa khép lại một ngày đầy ắp sự kiện trên hầu hết các lĩnh vực.

📉 Lần đầu tiên giá cả tại Mỹ giảm trong 6 năm

Trước hết, lạm phát tháng 6 tại Mỹ đã gây bất ngờ lớn.

Trên cơ sở hàng tháng, giá cả giảm lần đầu tiên kể từ giai đoạn COVID năm 2020, với mức giảm lên tới 0,4%.

Quan trọng hơn, lạm phát lõi (2,6%) – thước đo loại trừ các nhóm giá biến động mạnh như năng lượng và thực phẩm – thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Điều này ngay lập tức khiến thị trường định giá lại lộ trình lãi suất của Fed.

Do căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran, từ đầu tuần nhà đầu tư đã từng định giá khả năng FOMC sẽ tăng lãi suất hai lần trước cuối năm.

Hiện tại, kịch bản cơ sở đã quay trở lại chỉ còn một lần tăng lãi suất. Xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 đã giảm xuống còn khoảng 68%.

🏛️ Warsh tiếp tục giữ lập trường diều hâu

Đợt điều chỉnh kỳ vọng này sẽ còn mạnh hơn nếu không có những phát biểu mang tính diều hâu của Kevin Warsh trong phiên điều trần trước Quốc hội.

Ông cho rằng "lạm phát ở một khía cạnh nào đó là một sự lựa chọn", đồng thời khẳng định Fed sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về ổn định giá cả.

Ông nhấn mạnh rằng nếu chính sách tiền tệ được điều hành đúng hướng, giai đoạn lạm phát cao kéo dài suốt 5 năm qua sẽ chỉ còn là "chuyện của quá khứ".

Ông tuyên bố rõ ràng Fed sẽ không còn chấp nhận việc lạm phát vượt mục tiêu 2%.

Khi được hỏi về khả năng chịu áp lực từ Tổng thống Donald Trump (ví dụ liên quan đến việc cắt giảm lãi suất), Warsh trả lời dứt khoát rằng ông chỉ "đơn giản là làm công việc của mình" và "không có chỗ cho chính trị trong ngân hàng trung ương".

Ông cũng nhấn mạnh nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn rất vững chắc, trong đó đầu tư vào hạ tầng AI (trung tâm dữ liệu, phần cứng và phần mềm) đang tăng tốc mạnh. Tuy nhiên, Fed vẫn theo dõi sát xu hướng này vì những tác động tiềm tàng đối với lạm phát và thị trường lao động.

🌍 Trump (một lần nữa) rút lại quyết định của mình

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục tạo ra những thông điệp thiếu nhất quán liên quan đến Eo biển Hormuz.

Cuối cùng, ông đã rút lại đề xuất áp mức phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển nhằm trang trải chi phí Mỹ bảo vệ tuyến hàng hải này.

Sau các cuộc thảo luận mà ông gọi là "rất hiệu quả" với các nhà lãnh đạo Trung Đông, khoản phí này sẽ được thay thế bằng các thỏa thuận thương mại quy mô lớn và các khoản đầu tư từ các quốc gia vùng Vịnh vào Mỹ.

Trump tuyên bố trên Truth Social rằng các khoản đầu tư từ thế giới Arab sẽ là "lớn nhất trong lịch sử" và sẽ kéo theo làn sóng xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất và đầu tư thiết bị tại Mỹ, qua đó tạo ra hàng triệu việc làm.

Thị trường phản ứng như thế nào trước tất cả những điều này?

🛢️ Năng lượng

Nhà đầu tư dường như không quá chú ý đến các phát biểu từ Tổng thống Mỹ. Mặc dù giao thông qua eo biển chưa bị dừng hoàn toàn (một số tàu vẫn đi qua với thiết bị phát tín hiệu đã tắt), lưu lượng vẫn thấp hơn rất nhiều so với những ngày đầu tháng 7. Theo dữ liệu của Kpler, số chuyến giao hàng hoàn tất đã giảm hơn một nửa trong tuần kết thúc ngày 12/7.

Giá dầu Brent và WTI tiếp tục tăng trở lại. Hiện dầu Brent giao dịch quanh 85 USD/thùng, còn WTI khoảng 80 USD/thùng.

Giá khí đốt trên sàn TTF Hà Lan cũng tăng lên khoảng 54 USD/MWh.

🧈 Kim loại quý

Sau khi tăng gần 2% nhờ số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng (lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh), giá kim loại quý cuối cùng gần như quay trở lại mức đầu phiên. Một phần nguyên nhân là do những phát biểu mang tính diều hâu của Kevin Warsh, qua đó hạn chế việc thị trường định giá lại theo hướng ôn hòa đối với chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng hiện ở khoảng 4.030 USD/ounce, trong khi bạc giao dịch quanh 58,4 USD/ounce.

📈 Chứng khoán

Thị trường châu Á tiếp tục ngập trong sắc xanh.

Dẫn đầu là chỉ số KOSPI của Hàn Quốc với mức tăng khoảng 7%. Một trong những động lực chính là dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức quay trở lại. Tâm lý tích cực đối với nhóm bán dẫn cũng cải thiện mạnh, với SK Hynix và Samsung đều tăng khoảng 10%.

Hang Seng (+1,4%) và Nikkei (+1,4%) cũng đồng loạt tăng.

Shanghai SE Composite tụt lại phía sau (-0,1%), chủ yếu do dữ liệu kinh tế của Trung Quốc kém tích cực.

Một ngày nữa với hàng loạt báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ đang chờ phía trước. Hôm qua, sự chú ý của thị trường đặc biệt tập trung vào IBM.

Báo cáo được công bố sau giai đoạn cổ phiếu tăng rất mạnh nhờ kỳ vọng vào điện toán lượng tử và AI.

Từ tháng 5/2026, cổ phiếu IBM đã tăng từ khoảng 215 USD lên gần 300 USD.

Doanh thu chỉ đạt 17,2 tỷ USD (so với mức đồng thuận 17,8 tỷ USD).

Doanh thu từ mảng phần mềm có biên lợi nhuận cao tăng chậm lại, điều mà nhà đầu tư xem là tín hiệu cảnh báo.

CEO Arvind Krishna cho biết khách hàng đã bắt đầu chuyển ngân sách CAPEX sang đầu tư vào bộ nhớ.

Cổ phiếu IBM lao dốc khoảng 24%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1987.

Hôm nay, thị trường cũng sẽ đón nhận hàng loạt báo cáo lợi nhuận.

Trước giờ mở cửa: Johnson & Johnson, Morgan Stanley, BlackRock.

Sau khi thị trường đóng cửa: United Airlines, BitMine Immersion, Kinder Morgan.

📈 Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Trung Quốc

Tăng trưởng GDP giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022. Nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 4,3% so với cùng kỳ trong quý II. Khủng hoảng bất động sản, nhu cầu nội địa yếu và đầu tư giảm (giảm 5,7% trong nửa đầu năm) tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn duy trì tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

💱 Tiền tệ

Số liệu lạm phát công bố hôm qua cùng với việc thị trường định giá lại lộ trình lãi suất của Mỹ đã khiến đồng USD bị bán mạnh. Tuy nhiên, vào cuối phiên, Kevin Warsh đã phần nào hạn chế đà suy yếu này.

Cặp EUR/USD kết thúc phiên thứ Ba với mức tăng khoảng 0,3% và tiếp tục đi lên trong hôm nay. Hiện tỷ giá đang giao dịch quanh 1,142.

Toàn bộ các đồng tiền thuộc nhóm G10 và gần như tất cả các đồng tiền của các thị trường mới nổi đều tăng giá.

Nổi bật trong số đó là đô la New Zealand nhờ các phát biểu tiếp tục mang tính diều hâu từ RBNZ và đồng krone Na Uy được hỗ trợ bởi giá năng lượng tăng.

₿ Tiền điện tử

Tâm lý tích cực sau số liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng cũng lan sang thị trường tiền mã hóa.