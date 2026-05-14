Tóm tắt: Thị trường “đóng băng” khi hội nghị Mỹ - Trung bắt đầu

Hợp đồng tương lai các chỉ số chính của Phố Wall đang gần như đứng yên khi hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Xi Jinping chính thức bắt đầu tại Beijing. Dow Jones Industrial Average và S&P 500 giao dịch đi ngang, Russell 2000 giảm khoảng 0,2%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq-100 tăng nhẹ 0,1%. Euro Stoxx 50 gần như không đổi.
Donald Trump đã có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị với Xi Jinping. Các chủ đề chính bao gồm thương mại, dỡ bỏ thuế quan song phương và vai trò của Trung Quốc trong xung đột tại Trung Đông. Trump đi cùng phái đoàn doanh nghiệp, trong đó có CEO của Tesla và Nvidia. Chương trình nghị sự cũng bao gồm Đài Loan và trí tuệ nhân tạo. Ông Trump tuyên bố quan hệ Mỹ - Trung sẽ “tốt hơn bao giờ hết”.
Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho rằng thị trường lao động đang cải thiện, trong khi chiến tranh tại Iran đang thúc đẩy lạm phát cao. Ông ủng hộ việc vẫn mở khả năng tăng lãi suất, điều này trái ngược với kỳ vọng của Donald Trump đối với Kevin Warsh. Kashkari nhấn mạnh rằng Chủ tịch Fed chỉ là một trong 12 người bỏ phiếu và cần thuyết phục các thành viên khác ủng hộ quan điểm của mình.
Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận mức tăng vừa phải, được hỗ trợ bởi nhóm công nghệ sau đà lập đỉnh của Phố Wall. Tuy nhiên, cổ phiếu Trung Quốc lại giảm từ mức đỉnh nhiều năm do hoạt động chốt lời đúng ngày diễn ra hội nghị Trump–Xi (CHN.cash: -1,8%, HK.cash: -1,4%). Chỉ số Hang Seng được hỗ trợ bởi cổ phiếu Alibaba Group. Thị trường tại Úc, Nhật Bản (JP225: -0,8%) và Singapore (SG20.cash: -0,7%) đều trong sắc đỏ. Nhà đầu tư tiếp tục lo ngại tác động của chiến tranh Iran lên giá dầu và lạm phát toàn cầu.
Thành viên hội đồng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Bank of Japan, ông Kazuyuki Masu, kêu gọi tăng lãi suất sớm nhất có thể nếu không có suy giảm kinh tế đáng kể. Dù trước đây ủng hộ giữ nguyên chính sách, ông hiện cảnh báo áp lực lạm phát kéo dài từ cú sốc năng lượng. Ông cho rằng Nhật Bản đã bước vào giai đoạn giá cả tăng, cần hành động quyết liệt để giữ lạm phát ở mục tiêu 2%.
Đồng USD giao dịch đi ngang, biến động rất nhỏ so với các đồng tiền G10 sau giai đoạn biến động mạnh gần đây do dữ liệu lạm phát Mỹ và kỳ vọng về hội nghị Trung Quốc. USDJPY tăng 0,1% dù BoJ phát tín hiệu diều hâu. EURUSD đi ngang ở mức 1,171.
Dầu phục hồi 0,7% (Brent / OIL lên 106 USD/thùng; OIL.WTI lên 101 USD/thùng). NATGAS tiếp tục tăng nhẹ 0,7%.
Kim loại quý biến động tương tự tiền tệ và dầu. GOLD tăng nhẹ 0,25% lên 4.700 USD/oz, trong khi SILVER giảm 0,25% xuống 87 USD/oz.
Tâm lý crypto vẫn trái chiều, nhưng các token lớn có nhịp tăng nhẹ. Bitcoin tăng 0,3% lên 79.800 USD, Ethereum cũng tăng 0,3% lên 2.265 USD.
