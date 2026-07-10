Tóm tắt thị trường: Đồng Yên bứt phá! Phiên giao dịch hôm nay sẽ diễn biến ra sao❓

Địa chính trị

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn là tâm điểm chú ý, dù thị trường đang đánh giá xung đột hiện vẫn "được kiểm soát" sau khi một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận trong đêm rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật với Tehran sẽ tiếp tục.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã "chấm dứt", nhưng sau đó lại cho biết Iran đã chủ động liên lạc để tìm kiếm một thỏa thuận.

Iran hiện kiểm soát hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, coi đây là "vũ khí chiến lược" quan trọng hơn cả chương trình hạt nhân.

Lượng tàu chở dầu đi qua eo biển đã giảm xuống còn 13 chuyến/ngày, so với mức trung bình 33 chuyến/ngày của tuần trước.

Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian nhằm đưa Washington và Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Kinh tế

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản trong tháng 6 tăng 7,1% YoY, cao hơn dự báo (6,8%) và mức của tháng 5 (6,3%), củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama công bố các biện pháp khuyến khích Quỹ hưu trí GPIF đầu tư mạnh hơn vào tài sản tài chính trong nước, giúp xoa dịu lo ngại về tính độc lập của BoJ sau đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Nhật (JGB).

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ổn định ở mức 4,541%, mặc dù các nhà quản lý danh mục cảnh báo biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ có thể gia tăng khi Fed chuyển sang cách tiếp cận linh hoạt hơn trong chính sách.

Diễn biến các chỉ số chính (Phố Wall – đóng cửa thứ Năm)

Nasdaq Composite tăng 1,3%, S&P 500 tăng 0,8% và Dow Jones tăng 0,3%. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn, sau thông tin một nhà sản xuất bộ nhớ lớn của Mỹ công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn. Sáng thứ Sáu, hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ điều chỉnh nhẹ: S&P 500 Futures: giảm khoảng 0,1%, Nasdaq Futures: giảm khoảng 0,1%, Dow Futures: đi ngang.

Thị trường châu Á

Thị trường chứng khoán châu Á bứt phá mạnh trong phiên thứ Sáu, được dẫn dắt bởi đà hồi phục của nhóm cổ phiếu chip AI. Chỉ số Kospi tăng hơn 4% (Kosdaq +5,9%), trong khi Nikkei 225 tăng khoảng 1,5–2% và Topix tăng gần 0,5–0,75%. Hang Seng tăng 0,45–1,86%, còn CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,33–0,4%. Theo Morgan Stanley, thị trường Hồng Kông và Trung Quốc gần đây đang vượt trội rõ rệt so với các thị trường khác trong khu vực. Mặc dù bật tăng trong phiên thứ Sáu, KOSPI vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Tiền tệ

Đồng yên Nhật tăng giá mạnh sau những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Katayama liên quan đến Quỹ hưu trí GPIF. Các nhà phân tích cho rằng dòng vốn mang tính cấu trúc từ các quỹ hưu trí (hiện khoảng 50% danh mục đầu tư nằm ở tài sản nước ngoài) có thể tạo lực hỗ trợ bền vững hơn cho đồng yên so với các biện pháp can thiệp tỷ giá. Trong khi đồng USD suy yếu, thì đồng zloty Ba Lan còn chịu áp lực lớn hơn khi rơi xuống mức thấp nhất trong một năm so với cả euro và USD.

Hàng hóa

Giá dầu tiếp tục dao động trong biên độ hẹp – Brent giao dịch quanh 76,40–76,57 USD/thùng và WTI ở 72,22–72,34 USD/thùng, sau khi lo ngại về hạ tầng năng lượng hạ nhiệt. Citigroup (Citi) vẫn giữ kịch bản cơ sở với giá Brent ở mức 75 USD/thùng trong quý III, với giả định Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Giá vàng giảm nhẹ (-0,21%), giao dịch quanh 4.114–4.116 USD/ounce; bạc tăng 0,58%, lên 60,24–60,32 USD/ounce; trong khi khí tự nhiên tăng 0,17%.

Doanh nghiệp

SK Hynix dự kiến chính thức niêm yết trên Nasdaq vào thứ Sáu thông qua chương trình ADR với mức giá 149 USD/ADR. Đợt phát hành đã được đăng ký mua vượt mức và công ty huy động khoảng 26,5 tỷ USD. Hiện SK Hynix đang được giao dịch với mức P/E dự phóng 4,8 lần, thấp hơn rất nhiều so với mức trung vị ngành là 29,84 lần, làm dấy lên kỳ vọng về việc "chiết khấu Hàn Quốc" (Korean discount) có thể dần thu hẹp.

Cùng lúc đó, SoftBank Group tăng hơn 11%, trong khi Samsung Electronics tăng 4,3% nhờ làn sóng phục hồi của nhóm cổ phiếu chip AI. Bên cạnh đó, thị trường hàng không sẽ tập trung theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh quý của Delta Air Lines, dự kiến công bố vào sáng thứ Sáu.

Tiền điện tử và tổng kết phiên giao dịch

Bitcoin tăng 1,14%, dao động trong vùng 63.851–64.041 USD, tiếp tục phản ánh tâm lý tích cực trên thị trường. Phiên giao dịch châu Âu hôm nay nhiều khả năng sẽ được dẫn dắt bởi các yếu tố chính gồm: màn ra mắt của SK Hynix trên Nasdaq, kết quả kinh doanh của Delta Air Lines, cùng những diễn biến mới liên quan đến đàm phán Mỹ – Iran và dòng vốn từ các quỹ hưu trí Nhật Bản.

Biến động hiện tại của thị trường. Nguồn: xStation