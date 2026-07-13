Tóm tắt thị trường: Eo biển Hormuz bị phong tỏa?

🌍 IRGC tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz

Hôm thứ Bảy, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố rằng Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa đối với hoạt động hàng hải cho đến khi có thông báo mới. Bất kỳ hành động nào tiếp theo từ Mỹ hoặc các đồng minh nhằm đáp trả việc phong tỏa này sẽ phải đối mặt với sự trả đũa mạnh mẽ. Các căn cứ quân sự của các đồng minh Mỹ trong khu vực được đánh giá là đối tượng có nguy cơ cao nhất.

IRGC cũng cho biết, như một lời cảnh báo, lực lượng này đã nổ súng vào một con tàu sau khi con tàu này tắt hệ thống nhận dạng, di chuyển theo tuyến đường do phía Iran phê duyệt và phớt lờ yêu cầu đổi hướng.

🌍 Mỹ bác bỏ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó tuyên bố rằng Iran không kiểm soát Eo biển Hormuz và hoạt động hàng hải vẫn diễn ra thông suốt, không ghi nhận gián đoạn đáng kể. Donald Trump cũng bác bỏ tuyên bố từ Tehran, khẳng định tuyến hàng hải vẫn đảm bảo cho các tàu hoạt động hợp pháp. Đồng thời, ông cảnh báo rằng nếu Tehran không chấm dứt các hành động hiện tại, Mỹ sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Cần nhắc lại rằng chỉ vài ngày trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 80 mục tiêu tại Iran, và Tổng thống Trump cũng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara.

🛢️ Hàng hóa

Không có quá nhiều bất ngờ trên thị trường hàng hóa.

Giá dầu Brent và WTI đã quay trở lại các mức đỉnh cục bộ lần lượt quanh 79,5 USD/thùng và 74,5 USD/thùng, tương đương mức tăng khoảng 4,5%.

Giá khí tự nhiên trên sàn TTF Hà Lan cũng tăng (+3,6%). Hiện giá đã vượt nhẹ 50 USD/MWh.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,58%, gây áp lực khiến giá vàng giảm xuống khoảng 4.060 USD/ounce và giá bạc giảm còn khoảng 58,3 USD/ounce.

📈 Chứng khoán

Sắc đỏ bao trùm các thị trường châu Á. Tâm lý né tránh rủi ro tiếp tục gia tăng rõ rệt.

Sau đợt tăng mạnh nhờ màn ra mắt trên sàn Nasdaq của Mỹ, cổ phiếu SK Hynix tại Hàn Quốc giảm hơn 14% trong phiên hôm nay. Toàn bộ chỉ số KOSPI cũng lao dốc 8,2%.

Thị trường Nhật Bản với Nikkei 225 giảm 2,2%, trong khi Shanghai SE Composite của Trung Quốc giảm 1,6%.

Chỉ riêng Hang Seng tăng 0,5%, được hỗ trợ bởi JD.com (+3,7%), Alibaba (+2%), CNOOC (+1,7%) và Xiaomi (+1%).

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu và Mỹ cũng đồng loạt giảm.

Nasdaq 100 is down 1.4%.

DAX traci 0,9%.

📈 Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Tuần giao dịch quan trọng về mặt kinh tế vĩ mô bắt đầu khá yên ắng. Ngoài PMI lĩnh vực dịch vụ của New Zealand (đạt 50,6, cao hơn kỳ vọng), hôm nay không có nhiều số liệu đáng chú ý.

Thị trường sẽ hướng sự chú ý sang thứ Ba, khi Mỹ công bố lạm phát tháng 3 và Chủ tịch Fed Kevin Warsh điều trần trước Hạ viện Mỹ.

💱 Tiền tệ

Trong bối cảnh nhà đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro, USD tiếp tục giữ vị thế mạnh nhất, dù mức tăng hiện vẫn khá khiêm tốn. Cặp EURUSD dao động quanh 1,14.

Đứng đầu về mức tăng là các đồng tiền hàng hóa, gồm krone Na Uy và đô la Canada, với mức giảm so với USD không vượt quá 0,1%.

Nhóm suy yếu mạnh nhất gồm đô la Australia (-0,4%), krone Thụy Điển (-0,4%) và yên Nhật (-0,4%), khi đồng yên đang dần tiến sát các mức đáy cục bộ gần đây.

Hầu hết các đồng tiền của thị trường mới nổi cũng đồng loạt giảm giá. Diễn biến tiêu cực nhất thuộc về forint Hungary (-0,7%), won Hàn Quốc (-0,6%) và rand Nam Phi (-0,6%) – các quốc gia được đánh giá chịu ảnh hưởng lớn từ nguy cơ khủng hoảng năng lượng leo thang. Đồng zloty Ba Lan cũng nằm trong nhóm giảm mạnh với mức -0,5%.

₿ Thị trường tiền tệ

Tâm lý né tránh rủi ro đang gây áp lực lên thị trường tiền điện tử. Cả Bitcoin (-1,6%), hiện đã giảm xuống dưới mốc 63.000 USD, và Ethereum (-1,7%), hiện giao dịch quanh 1.780 USD, đều ghi nhận mức giảm trong phiên.