Tóm tắt thị trường: Giá dầu lao dốc mạnh trong cuối tuần 💥

Mỹ và Iran đã thông báo tạm dừng các cuộc tấn công quân sự sau hai tuần không kích của Mỹ. Washington ngừng các cuộc không kích sau khi các cố vấn cảnh báo rằng số lượng mục tiêu và kho dự trữ vũ khí đang dần cạn kiệt, trong khi Tehran tuyên bố sẽ hoãn các hành động trả đũa "miễn là Mỹ duy trì lệnh tạm dừng". Đây là lần hạ nhiệt thứ hai kể từ tháng 6 (thỏa thuận đầu tiên đã đổ vỡ sau khoảng một tháng). Eo biển Hormuz trên thực tế vẫn gần như bị phong tỏa (chỉ có khoảng 1–3 tàu/ngày so với hàng chục tàu như bình thường), và hai bên vẫn còn rất xa mới đạt được thỏa thuận về chương trình làm giàu uranium. Một diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng là việc Ukraine tấn công một tàu hàng của Iran trên biển Caspi, động thái mà Tehran gọi là "hành động thù địch" nhằm vào Kyiv.

Trên mặt trận kinh tế, làn sóng thuế quan mới của Donald Trump chính thức có hiệu lực từ thứ Sáu (10–12,5% đối với 60 đối tác thương mại, bao gồm EU, Trung Quốc, Anh và Canada) theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, qua đó vượt qua các hạn chế pháp lý trước đây sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2. Thị trường phản ứng khá bình tĩnh vì quyết định này đã được dự báo từ trước, tuy nhiên các chiến lược gia cảnh báo đây giờ đã trở thành một yếu tố rủi ro mang tính cấu trúc, thay vì chỉ mang tính tạm thời đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Sự kiện quan trọng nhất tuần này là cuộc họp của Fed (28–29/7) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kevin Warsh. Hiện thị trường đang định giá khoảng 30–38% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong cuộc họp này, thay vì kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2027 như trước, chủ yếu do giá dầu phục hồi và các phát biểu mang lập trường cứng rắn từ một số thành viên FOMC.

Tâm lý lạc quan về việc xung đột tạm lắng đã tạo ra những biến động mạnh trên thị trường. Giá dầu WTI giảm hơn 5% xuống khoảng 84,5 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm khoảng 4,9–5,8% xuống gần 87,5 USD/thùng. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,7–0,9%, Nasdaq 100 tăng tới 1,2%, còn Dow Jones futures tăng khoảng 0,6%, phục hồi sau hai tuần giảm liên tiếp (tuần trước S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 0,6% và 2,1%).

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 4–5 điểm cơ bản xuống 4,63%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 5,12%. Kết hợp với việc giá năng lượng đi xuống, áp lực lạm phát cũng phần nào được xoa dịu. Tuy nhiên, BMO Capital Markets lưu ý rằng lợi suất vẫn đang ở vùng cao của biên dao động do thị trường tiếp tục lo ngại Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,12%, trong khi Topix tăng 0,87%. Kospi của Hàn Quốc tăng 0,44%, còn Kosdaq tăng mạnh 1,71%. Tại các thị trường khác, ASX 200 của Australia tăng 1,17%, Hang Seng tăng 0,81%, còn CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,25%.

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp tăng trưởng chậm lại sau mức 21,1% trong tháng 5. Tính chung sáu tháng đầu năm, lợi nhuận doanh nghiệp tăng 18,7%, gần như không thay đổi so với mức 18,8% của giai đoạn tháng 1–5, cho thấy nền kinh tế vẫn được hỗ trợ bởi làn sóng đầu tư vào AI và ngành sản xuất chip.

Đồng USD suy yếu khi khẩu vị rủi ro cải thiện. Chỉ số Dollar Index giảm 0,28%, đồng euro dẫn đầu đà tăng trong nhóm G10, trong khi bảng Anh và nhiều đồng tiền nhạy cảm với rủi ro khác cũng tăng giá so với USD. USD/JPY và USD/CNH gần như đi ngang, cho thấy biến động của đồng bạc xanh chủ yếu phản ánh sự cải thiện tâm lý thị trường hơn là thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất.

Giá vàng tăng mạnh (+1%) lên vùng 4.090–4.110 USD/ounce, được hỗ trợ bởi thông tin nhu cầu mua vàng của Trung Quốc phục hồi (lượng vàng nhập khẩu trong tháng 6 đạt 173 tấn, cao nhất trong hai năm) cùng kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Tuy nhiên, sự không chắc chắn trước quyết định của Fed trong tuần này vẫn hạn chế đà tăng của kim loại quý. Giá bạc tăng mạnh hơn (+2,31%), trong khi khí tự nhiên giảm 2,83% do chịu tác động từ đợt bán tháo của giá dầu.

Ở nhóm doanh nghiệp, tâm điểm là màn chào sàn của nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT trên sàn STAR Market Thượng Hải. Cổ phiếu công ty tăng hơn 500% (khoảng 470–531% tùy nguồn thống kê), đưa CXMT trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc đại lục với khoảng 3,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, sau khi huy động 8,6 tỷ USD từ IPO. Trong khi đó, Nvidia đang đàm phán một hợp đồng cung cấp bộ nhớ quy mô rất lớn với SK Hynix (giá trị có thể lên tới 500 tỷ USD), giúp giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho AI. Công ty cũng đang thảo luận về việc cung cấp khoảng 250 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho OpenAI trong khuôn khổ một dự án trung tâm dữ liệu.

Thị trường tiền điện tử cũng hưởng lợi từ tâm lý risk-on. Bitcoin tăng 0,79% lên khoảng 65.200–65.400 USD, dù mức tăng vẫn khiêm tốn hơn đáng kể so với vàng hay các chỉ số chứng khoán.