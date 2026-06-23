Tóm tắt thị trường: Hạ nhiệt căng thẳng tại Hormuz, đà giảm của SpaceX kéo nhóm Big Tech đi xuống

🛢️ Hàng hóa và Địa chính trị Giá dầu giảm: Giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 78 USD/thùng khi thị trường phản ứng trước những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Bước tiến trong đàm phán Mỹ–Iran: Các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ đã đạt được tiến triển. Hai bên nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc đặc biệt nhằm tránh các sự cố đối với tàu thuyền khi đi qua eo biển Hormuz mang tính chiến lược. Ngoài ra, cả hai quốc gia cũng cam kết bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Tiến trình đàm phán: Đến nay, các bên đã đạt được đồng thuận về việc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran cũng như các vấn đề liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Thông điệp trái chiều từ Donald Trump: Ông Trump cho biết lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang ở mức cao và giá hàng hóa đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển này và có thể ngay lập tức tái áp đặt phong tỏa nếu Iran không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Nguồn tiền của Iran: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cho biết nguồn tài sản được giải phóng sẽ không chỉ được sử dụng để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Tehran sẽ có thể mua các mặt hàng khác không nằm trong danh sách trừng phạt, mặc dù không bắt buộc phải nhập khẩu nông sản từ Mỹ. 📈 Thị trường chứng khoán Đà tăng của AI hạ nhiệt: Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã rút lui khỏi vùng đỉnh lịch sử. Nasdaq Composite giảm 1,3%, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên, qua đó tiếp tục hỗ trợ đồng USD mạnh hơn. Hiện tại, hợp đồng tương lai US100 đang giảm gần 1,2%.

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm: Các thị trường châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, chịu áp lực từ làn sóng bán tháo cổ phiếu ngành bán dẫn. KOSPI giảm tới 6%, trong khi tại Nhật Bản, nơi đồng yên tiếp tục suy yếu, Nikkei 225 mất 1,62%. Một số thị trường tại Trung Quốc đóng cửa hôm nay do nghỉ lễ.

SpaceX lao dốc 16%: Giá trị vốn hóa của công ty Elon Musk đã giảm xuống dưới mức giá đóng cửa của ngày giao dịch đầu tiên sau IPO. Nguyên nhân là việc công ty công bố kế hoạch vay nợ quy mô lớn, lần đầu tiên phát hành trái phiếu đạt chuẩn đầu tư nhằm tài trợ cho tham vọng mở rộng hạ tầng AI, bất chấp việc vừa ký hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD cung cấp năng lực tính toán cho Reflection AI.

Alphabet chịu áp lực: Cổ phiếu tập đoàn này giảm mạnh sau thông tin John Jumper, Phó Chủ tịch Google DeepMind và Nobel Hóa học 2024, sẽ rời công ty để gia nhập đối thủ Anthropic. 📊 Kinh tế vĩ mô và Tiền tệ Nhật Bản (PMI sơ bộ): Dữ liệu tích cực hơn kỳ vọng. Chỉ số PMI sản xuất tăng lên 54,9 điểm (trước đó là 54,5 điểm), trong khi PMI tổng hợp tăng lên 52,5 điểm (so với 51,1 điểm trước đó), cho thấy nền kinh tế đang phục hồi vững chắc.

Úc (PMI sơ bộ): Kết quả trái chiều. Lĩnh vực sản xuất tiếp tục mở rộng với 52,1 điểm, trong khi khu vực dịch vụ vẫn nằm trong vùng suy giảm ở mức 49,9 điểm.

EURUSD đang giao dịch quanh vùng đáy của tuần trước, gần 1,14, trong khi USDJPY tiếp tục tăng lên sát 162, bất chấp những nỗ lực can thiệp bằng lời nói từ phía giới chức Nhật Bản. 🔭 Những điểm cần theo dõi hôm nay Châu Âu mở cửa thận trọng: Hợp đồng tương lai cho thấy phiên giao dịch châu Âu có thể khởi đầu đầy dè dặt sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall và châu Á. Chỉ số DE40 giảm 0,6%, trong khi UK100 mất 0,7%.

Diễn biến tiếp theo tại Trung Đông: Nhà đầu tư sẽ theo dõi liệu giá dầu có tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong bối cảnh tiến triển ngoại giao hay không. Điều này có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp vận tải nhưng lại gây áp lực lên nhóm năng lượng. Hiện giá dầu Brent đang được hỗ trợ quanh khu vực của đường trung bình động 200 kỳ.

Áp lực lên Big Tech: Tâm điểm sẽ là diễn biến của nhóm cổ phiếu bán dẫn và các doanh nghiệp liên quan đến AI. Thị trường sẽ kiểm chứng liệu đợt bán tháo cổ phiếu Alphabet và SpaceX hôm qua chỉ là hoạt động chốt lời ngắn hạn hay là khởi đầu cho một nhịp điều chỉnh sâu hơn của nhóm cổ phiếu đang được định giá cao. Ngày càng có nhiều ý kiến trên thị trường lo ngại về mức độ vay nợ khổng lồ của các công ty công nghệ, khi tốc độ tăng nợ đang vượt cả doanh thu và lợi nhuận.

Yếu tố chính trị: Nhà đầu tư cũng sẽ dần bắt đầu định vị trước các sự kiện kinh tế vĩ mô sắp tới. Lịch điều trần trước Quốc hội đã được công bố, theo đó Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ điều trần vào ngày 14/07.

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