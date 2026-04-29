Tóm tắt thị trường: Hàng loạt quyết định của các NHTW, cùng với kết quả tài chính Q1 của nhóm Mag7 ⚡

ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ XUNG ĐỘT TRUNG ĐÔNG

• The Wall Street Journal đưa tin rằng Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo các cố vấn chuẩn bị cho một lệnh phong tỏa kéo dài, không xác định thời hạn đối với các cảng của Iran. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp tại Situation Room hôm thứ Hai - Trump đánh giá rằng cả việc nối lại chiến dịch ném bom lẫn rút lui khỏi xung đột đều mang rủi ro lớn hơn so với việc duy trì áp lực kinh tế. Strait of Hormuz - nơi khoảng 20% nguồn cung dầu và LNG toàn cầu đi qua - vẫn đang bị đóng.

• Ngoại giao vẫn bế tắc. Hai ngày trước, Iran tuyên bố sẽ không thảo luận về chương trình hạt nhân trong điều kiện hiện tại. Tehran yêu cầu bồi thường, dỡ bỏ trừng phạt và một mức độ kiểm soát nào đó đối với Strait of Hormuz, trong khi Washington yêu cầu tháo dỡ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết lệnh phong tỏa đang “phát huy tác động rõ rệt” - Iran đang gặp khó khăn trong việc lưu trữ lượng dầu chưa bán được.

TRIỂN VỌNG KINH TẾ

• Mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ vẫn tích cực - hơn 80% công ty vượt kỳ vọng, với tăng trưởng lợi nhuận Q1 khoảng 16%. Tuy nhiên, thị trường cần chất xúc tác mới để tăng tiếp. Bất kỳ tín hiệu nào về chi phí gia tăng đều có thể gây phản ứng tiêu cực, đặc biệt với các công ty vốn hóa lớn. Hôm nay là đỉnh điểm của mùa báo cáo nhóm “Magnificent Seven”.

• Các ngân hàng trung ương chưa có dấu hiệu nới lỏng. European Central Bank và Bank of England không có nhiều dư địa do lạm phát vẫn cao vì khủng hoảng năng lượng. Federal Reserve cũng không dự định thay đổi - lạm phát đang tăng trở lại. Tối nay sẽ có quyết định của FOMC (lãi suất dự kiến giữ ở 3,50–3,75%) và quyết định của Bank of Canada (dự kiến giữ ở 2,25%).

• National Institute of Economic and Social Research đã hạ dự báo tăng trưởng của Anh, cảnh báo chiến tranh Iran sẽ giữ lạm phát trên mục tiêu đến năm 2028. Canada cũng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng.

DẦU VÀ HÀNG HÓA

• Giá dầu tiếp tục tăng nhiều ngày liên tiếp. Việc WTI crude oil vượt mốc 100 USD có thể thu hút thêm dòng tiền từ các chiến lược giao dịch theo xu hướng.

• Dữ liệu từ American Petroleum Institute cho thấy nguồn cung đang thắt chặt: tồn kho dầu Mỹ giảm 1,79 triệu thùng, xăng giảm 8,47 triệu thùng, sản phẩm chưng cất giảm 2,60 triệu thùng. Điều này cho thấy việc đóng eo biển Hormuz đang gây thiếu hụt thực tế, không chỉ là biến động trên thị trường tài chính.

• Trung Quốc tăng gấp đôi hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu tháng 5 lên 500.000 tấn, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với trước chiến tranh.

• Khí tự nhiên (NATGAS) là một trong số ít hàng hóa giảm (-0,30%). Gold tăng nhẹ (+0,10%), trong khi Silver tăng mạnh hơn (+0,90%).

PHIÊN CHÂU Á

• Thị trường Nhật Bản đóng cửa do Showa Day, làm giảm thanh khoản khu vực.

• Chỉ số châu Á tăng nhẹ — Trung Quốc CHN.cash +1,05%, Nhật JP225 (hợp đồng tương lai) +0,73%. Hợp đồng tương lai Mỹ: US100 +0,35%, US500 +0,17%.

TIỀN TỆ

• Đồng USD mạnh lên trong phiên châu Á, được hỗ trợ bởi tin tức về việc kéo dài phong tỏa Iran. USDPLN tăng lên 3,6296–3,6309, EURPLN lên 4,2476–4,2493. Chỉ số USDIDX gần như không đổi (+0,01%) ở mức 98,55.

• AUD và NZD là hai đồng tiền yếu nhất (NZD -0,4%, AUD -0,3%). Dù dữ liệu lạm phát của Úc mang tính “diều hâu”, thị trường vẫn giảm kỳ vọng tăng lãi suất của Reserve Bank of Australia xuống ~75%.

• Forint Hungary, rand Nam Phi và krona Thụy Điển cũng suy yếu. Đồng yên Nhật ổn định hơn — nhiều ý kiến cho rằng Bank of Japan “không thể cứu đồng yên”. USDJPY ở mức 159,67–159,68.

• People's Bank of China ấn định tỷ giá USD/CNY ở 6,8608, cho thấy tiếp tục kiểm soát đà yếu của nhân dân tệ.

• EURUSD giảm nhẹ (-0,07%) xuống 1,1703. GBPUSD gần như đi ngang.

KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU

• UBS công bố kết quả Q1 rất ấn tượng – lợi nhuận ròng đạt 3,04 tỷ USD (+80% so với cùng kỳ), vượt xa mức dự báo 2,42 tỷ USD. Tài sản ròng mới trong mảng quản lý tài sản đạt 37,4 tỷ USD (so với kỳ vọng 24,9 tỷ USD). Ngân hàng thông báo chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ USD trong Q2 và bày tỏ sự tự tin vào việc đạt được mục tiêu năm 2026, đồng thời nhấn mạnh thị trường vẫn ổn định nhờ kỳ vọng vào một giải pháp ngoại giao tại Trung Đông.

• Banco Santander cũng vượt kỳ vọng – lợi nhuận ròng đạt 5,46 tỷ EUR (so với dự báo 4,97 tỷ EUR), thu nhập lãi thuần đạt 11,02 tỷ EUR. Deutsche Bank báo cáo doanh thu 8,67 tỷ EUR (so với kỳ vọng 8,55 tỷ EUR), lợi nhuận ròng đạt 1,91 tỷ EUR (+7,7% so với cùng kỳ).

• Mercedes-Benz công bố doanh thu 31,60 tỷ EUR (thấp hơn nhẹ so với dự báo 31,8 tỷ EUR), nhưng EBIT điều chỉnh đạt 1,77 tỷ EUR — vượt đáng kể kỳ vọng (1,6 tỷ EUR). Biên lợi nhuận mảng xe du lịch đạt 4,1% so với dự báo 3,17%. Công ty xác nhận giữ nguyên triển vọng năm 2026.

CÁC BÁO CÁO QUAN TRỌNG HÔM NAY – ĐỈNH ĐIỂM MÙA KQKD

• Hôm nay là một trong những ngày quan trọng nhất của toàn bộ mùa báo cáo. Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, AbbVie, Automatic Data Processing và TotalEnergies sẽ công bố kết quả. Tuy nhiên, điểm nóng thực sự nằm ở sau phiên.

• Bốn công ty thuộc nhóm “Magnificent Seven” sẽ báo cáo sau giờ đóng cửa: Microsoft, Meta Platforms, Amazon và Alphabet. Những công ty này có trọng số rất lớn trong chỉ số S&P 500 và Nasdaq — kết quả của họ có thể định hướng thị trường trong nhiều ngày tới. Nhà đầu tư không chỉ kỳ vọng vượt dự báo mà còn cần bằng chứng rõ ràng về khả năng kiếm tiền từ AI, tăng trưởng mảng cloud và duy trì lợi nhuận.

• Ngoài các “megacap” công nghệ, QUALCOMM, Ford Motor và Carvana cũng sẽ báo cáo sau phiên. QUALCOMM sẽ cung cấp góc nhìn về thị trường bán dẫn, trong khi Ford phản ánh tác động của chi phí năng lượng và nguyên vật liệu.

• Tại châu Âu, AstraZeneca, adidas và TotalEnergies đã công bố trước giờ mở cửa, trong khi kết quả từ UBS, Deutsche Bank, Banco Santander và Mercedes-Benz đang định hình tâm lý phiên sáng. Ngày mai sẽ có thêm loạt báo cáo lớn như Apple, Mastercard, Eli Lilly, Caterpillar và Volkswagen.

TIỀN MÃ HÓA

• Bitcoin tăng 1,13%, giao dịch quanh 77.109–77.311 USD. Đồng tiền này đang hưởng lợi từ tâm lý ưa rủi ro trong mùa báo cáo lợi nhuận, nhưng vẫn nhạy cảm với diễn biến địa chính trị.

KỲ VỌNG PHIÊN HÔM NAY

• Sự kiện quan trọng nhất là quyết định lãi suất của Federal Reserve (20:00 CET) và Bank of Canada (15:45 CET). Cả hai dự kiến giữ nguyên lãi suất, nhưng các buổi họp báo (Jerome Powell lúc 20:30 và BoC lúc 16:30) sẽ rất quan trọng cho định hướng chính sách.

• Dữ liệu đơn hàng hàng hóa lâu bền, giấy phép xây dựng và nhà ở Mỹ (14:30 CET) sẽ phản ánh sức khỏe nền kinh tế thực. Báo cáo tồn kho dầu chính thức từ Energy Information Administration sẽ xác nhận hoặc bác bỏ số liệu API hôm qua.

• Tại châu Âu, tâm điểm là dữ liệu lạm phát — CPI và HICP của Đức — cho thấy mức độ lan tỏa của khủng hoảng năng lượng vào giá tiêu dùng, đồng thời có thể hạn chế khả năng European Central Bank phát tín hiệu nới lỏng.

• Thị trường đã liên tục “bắt đáy” với kỳ vọng nhượng bộ địa chính trị, nhưng thực tế chưa có thay đổi đáng kể — giá dầu trên 100 USD và việc đóng Strait of Hormuz vẫn là rủi ro lớn đối với đà tăng của thị trường.