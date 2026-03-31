Tóm tắt thị trường: Lạc quan thận trọng tại châu Âu, lạm phát cao nhưng thấp hơn kỳ vọng

Thị trường châu Âu đang hoạt động khá ổn trước khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa. Hầu hết các chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng rõ rệt, dao động quanh 1%. Chỉ số WIG20 của Ba Lan và FTSE MIB của Italy dẫn đầu với hợp đồng tương lai tăng lần lượt 1,8% và 1,3%. FTSE 100, DAX và CAC 40 đang cắt giảm mức tăng của hợp đồng tương lai xuống khoảng 1%. Thụy Sĩ và Hà Lan ghi nhận mức tăng chậm hơn, với các chỉ số chính tăng 0,8–0,9%. Chỉ số pan-Châu Âu STOXX 600 tăng khoảng 0,6%.
Thị trường đang nhận tín hiệu trái chiều từ Donald Trump liên quan đến mức độ tham gia tiếp theo tại Trung Đông. Tổng thống cho biết ông sẵn sàng chấm dứt hoạt động mà không cần mở lại Eo biển Hormuz, trong khi cùng lúc các đơn vị bổ sung vẫn đang được triển khai đến khu vực này.
Nhà đầu tư tập trung vào triển vọng kinh tế châu Âu nhận được loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng từ “Lục địa Già”: Bán lẻ Đức giảm 0,6% trong tháng 2, thấp hơn kỳ vọng tăng 0,2%. Tỷ lệ thất nghiệp Đức giữ nguyên ở 6,3%. Dữ liệu lạm phát cuối cùng từ Pháp cho thấy tăng nhẹ lên 1,7% y/y. Chi tiêu tiêu dùng của người Pháp giảm rõ rệt 1,4%. Tăng trưởng kinh tế Vương quốc Anh phù hợp với dự báo, đạt 1% y/y. Lạm phát Eurozone thấp hơn dự báo một chút, tăng lên 2,5%.
UBS tăng hơn 3% sau khi Financial Times đưa tin rằng các nhà lập pháp Thụy Sĩ dự kiến nới lỏng một số quy định tài chính.
Unilever, tập đoàn thực phẩm, thông báo đang trong giai đoạn đàm phán tiến triển để mua lại McCormick. Cổ phiếu của công ty tăng khoảng 1%.
Givaudan nhận khuyến nghị tiêu cực từ một ngân hàng đầu tư; các nhà phân tích chỉ ra điều kiện yếu kém của thị trường hàng xa xỉ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.
Các nhà phân tích của Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng GDP Eurozone xuống 0,7% (từ 1,4%), nguyên nhân chính là giá năng lượng.
Pandora, hãng trang sức Đan Mạch, đang mở trung tâm phân phối tại Canada nhằm tránh thuế quan của Mỹ.
Đồng bảng Anh tăng mạnh nhất, tăng khoảng 0,2% so với các đồng tiền chính. Đồng franc Thụy Sĩ suy yếu, giảm khoảng 0,2% so với các đồng tiền chính.
