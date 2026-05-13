Tóm tắt thị trường: Lạm phát tăng cao đang phần nào gây áp lực cho thị trường

Phiên giao dịch châu Á diễn ra tương đối yên ắng. Các chỉ số Trung Quốc tăng trong khoảng 0,00–0,17%, trong khi JP225 của Nhật Bản và SG20cash của Singapore tăng 1,30%.
Đồng USD tiếp tục mạnh lên nhẹ, dù biến động trên thị trường ngoại hối vẫn còn hạn chế. Sự chú ý của thị trường tiếp tục tập trung vào tình trạng mong manh của hoạt động vận chuyển năng lượng qua Eo biển Hormuz.
Theo đánh giá tình báo Mỹ, Iran đã khôi phục khả năng vận hành tại 30 trong số 33 bệ phóng tên lửa dọc Eo biển Hormuz. Điều này đồng nghĩa Tehran một lần nữa có thể triển khai các bệ phóng di động và trong một số trường hợp có thể phóng tên lửa từ các vị trí kiên cố.
Iran được cho là vẫn còn khoảng 70% kho bệ phóng và tên lửa trước chiến tranh. Điều này bao gồm cả tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công các mục tiêu trong khu vực và tên lửa hành trình tầm ngắn dành cho mục tiêu trên bộ và trên biển.
CEO Nvidia Jensen Huang đã tham gia phái đoàn của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc cùng nhiều đại diện hàng đầu của giới doanh nghiệp Mỹ. Trump tuyên bố sẽ gây áp lực lên Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy Trung Quốc mở cửa nền kinh tế hơn nữa. Các chip Nvidia H200 hiện vẫn chưa được cơ quan quản lý Trung Quốc phê duyệt để bán ra thị trường.
Dữ liệu CPI mạnh của Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng lạm phát. Tỷ lệ hòa vốn lạm phát kỳ hạn 5 năm đã lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2022, trong khi thước đo kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2023. Giá dầu cao tiếp tục là yếu tố quan trọng. Thị trường ngày càng lo ngại Fed có thể buộc phải duy trì chính sách thắt chặt hoặc thậm chí tăng lãi suất thêm một lần nữa.
Giá dầu đang giảm nhẹ trong phiên hôm nay, với OIL giảm 0,80% xuống còn 106 USD/thùng và OIL.WTI giảm 1,00% xuống 101 USD/thùng.
Thượng viện bang Alaska đã thông qua dự luật HB 1 công nhận vàng và bạc dưới dạng tiền xu là phương tiện thanh toán hợp pháp. Dự luật cũng miễn thuế bán hàng và thuế sử dụng địa phương đối với các giao dịch sử dụng kim loại quý.
Ngân hàng Dự trữ New Zealand cho biết kỳ vọng lạm phát đã tăng nhẹ. Điều này phù hợp với xu hướng toàn cầu về lạm phát dai dẳng. Giá năng lượng cao tiếp tục là rủi ro tăng chính.
