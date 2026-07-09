Tóm tắt thị trường🚩 Phố Wall cố gắng phục hồi trước áp lực từ giá dầu giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang

- Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ bất chấp giá dầu đi lên.
- Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.
- Lạm phát CPI tháng 6 của Trung Quốc thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng của thị trường.
- Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ bất chấp giá dầu đi lên.
- Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.
- Lạm phát CPI tháng 6 của Trung Quốc thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng của thị trường.
-
Chứng khoán châu Á đã đánh mất phần lớn mức tăng trước đó và hiện chỉ còn tăng khoảng 0,1%, khi đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn suy yếu. Dù vậy, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn tăng, với US100 tăng 0,6% và US500 tăng 0,3%, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu cũng cho thấy thị trường sẽ mở cửa tích cực hơn.
-
Dầu Brent tăng hơn 1% lên quanh 79 USD/thùng, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp sau một đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran. Trái phiếu chính phủ tại Nhật Bản, Australia và New Zealand tiếp tục giảm khi thị trường ngày càng định giá khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trước rủi ro lạm phát gia tăng.
-
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tiến sát mức cao nhất trong năm vào ngày thứ Tư, mặc dù thị trường trái phiếu Mỹ nhìn chung giao dịch ổn định trong phiên châu Á. Trong khi đó, chỉ số USD suy yếu nhẹ, còn Bitcoin phục hồi lên 62.500 USD.
-
Giá vàng giảm phiên thứ tư liên tiếp, xuống quanh 4.050 USD/ounce, trong khi bạc mất gần 1%, rơi xuống dưới 58 USD/ounce, khi kỳ vọng lãi suất cao hơn tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi.
-
Hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz gần như đình trệ sau ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Điều này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn tại một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, mặc dù thị trường chứng khoán hiện vẫn chưa phản ánh kịch bản gián đoạn nguồn cung kéo dài. Mỹ cũng đã hủy bỏ cơ chế miễn trừ từng cho phép Tehran xuất khẩu dầu ra thị trường quốc tế sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.
-
CPI tháng 6 của Trung Quốc tăng 1,0% YoY, thấp hơn mức dự báo 1,1% và giảm so với 1,2% của tháng 5. Trong khi đó, PPI tăng tốc lên 4,1% YoY, đúng như kỳ vọng và cao hơn mức 3,9% của tháng trước. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 1%.
-
Gần 400 công ty trong S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ vào hôm qua, mặc dù chỉ số đã thu hẹp một phần mức giảm sau khi Donald Trump cho biết ông không kỳ vọng chiến sự sẽ bùng phát trở lại.
-
Nhóm cổ phiếu bán dẫn vượt trội hơn thị trường sau các thông tin cho rằng Trung Quốc có thể cho phép các doanh nghiệp AI hàng đầu mua một số lượng hạn chế bộ xử lý Nvidia H200.
-
Apple đang mở rộng quan hệ hợp tác với Broadcom, với giá trị thỏa thuận đối với các linh kiện sản xuất tại Mỹ được kỳ vọng vượt 30 tỷ USD. Trong khi đó, Meta dự kiến đầu tư khoảng 10 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Canada, tiếp tục mở rộng hạ tầng AI của mình.
-
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin đã xảy ra 8 vụ nổ gần thành phố Bandar Abbas. Theo các báo cáo, hai quả đạn đã đánh trúng cảng Sirik, trong khi hai quả khác phát nổ tại cảng Jask. Ngoài ra còn xuất hiện thông tin về việc một cây cầu ở đông bắc Iran bị phá hủy, tuy nhiên các thông tin này vẫn chưa được xác minh độc lập. Tehran cảnh báo có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, trong khi các quan chức Mỹ cho biết làn sóng không kích tiếp theo nhằm vào Iran có thể còn dữ dội hơn.
US 500 (D1)
Hợp đồng tương lai S&P 500 một lần nữa bật tăng từ đường trung bình động hàm mũ EMA50 (đường màu cam), vốn đã đóng vai trò hỗ trợ trong phiên giao dịch hôm qua. Trong hai nhịp điều chỉnh mạnh diễn ra trong tháng 6, chỉ số đã có thời điểm giảm xuống dưới đường này trước khi nhanh chóng phục hồi. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 7.460 điểm, trong khi vùng kháng cự gần nhất được xác định tại các đỉnh cục bộ gần 7.650 điểm.
Nguồn: xStation 5
GOLD - Liệu Vàng đã kết thúc đà tăng và vào chu kỳ giảm giá?
Tin đầu ngày: Leo thang căng thẳng tại Trung Đông. FOMC lo ngại về lạm phát
Biên bản FOMC: Định hướng "diều hâu", nhưng thị trường phản ứng không đáng kể
Hội nghị thượng đỉnh tại Ankara: Trump chưa phát tín hiệu leo thang toàn diện, giá dầu hạn chế đà tăng
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.