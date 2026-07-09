Tóm tắt thị trường🚩 Phố Wall cố gắng phục hồi trước áp lực từ giá dầu giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang

Chứng khoán châu Á đã đánh mất phần lớn mức tăng trước đó và hiện chỉ còn tăng khoảng 0,1%, khi đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn suy yếu. Dù vậy, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn tăng, với US100 tăng 0,6% và US500 tăng 0,3%, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu cũng cho thấy thị trường sẽ mở cửa tích cực hơn.

Dầu Brent tăng hơn 1% lên quanh 79 USD/thùng, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp sau một đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran. Trái phiếu chính phủ tại Nhật Bản, Australia và New Zealand tiếp tục giảm khi thị trường ngày càng định giá khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trước rủi ro lạm phát gia tăng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tiến sát mức cao nhất trong năm vào ngày thứ Tư, mặc dù thị trường trái phiếu Mỹ nhìn chung giao dịch ổn định trong phiên châu Á. Trong khi đó, chỉ số USD suy yếu nhẹ, còn Bitcoin phục hồi lên 62.500 USD.

Giá vàng giảm phiên thứ tư liên tiếp, xuống quanh 4.050 USD/ounce, trong khi bạc mất gần 1%, rơi xuống dưới 58 USD/ounce, khi kỳ vọng lãi suất cao hơn tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi.

Hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz gần như đình trệ sau ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Điều này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn tại một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, mặc dù thị trường chứng khoán hiện vẫn chưa phản ánh kịch bản gián đoạn nguồn cung kéo dài. Mỹ cũng đã hủy bỏ cơ chế miễn trừ từng cho phép Tehran xuất khẩu dầu ra thị trường quốc tế sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.

CPI tháng 6 của Trung Quốc tăng 1,0% YoY, thấp hơn mức dự báo 1,1% và giảm so với 1,2% của tháng 5. Trong khi đó, PPI tăng tốc lên 4,1% YoY, đúng như kỳ vọng và cao hơn mức 3,9% của tháng trước. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 1%.

Gần 400 công ty trong S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ vào hôm qua, mặc dù chỉ số đã thu hẹp một phần mức giảm sau khi Donald Trump cho biết ông không kỳ vọng chiến sự sẽ bùng phát trở lại.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn vượt trội hơn thị trường sau các thông tin cho rằng Trung Quốc có thể cho phép các doanh nghiệp AI hàng đầu mua một số lượng hạn chế bộ xử lý Nvidia H200.

Apple đang mở rộng quan hệ hợp tác với Broadcom, với giá trị thỏa thuận đối với các linh kiện sản xuất tại Mỹ được kỳ vọng vượt 30 tỷ USD. Trong khi đó, Meta dự kiến đầu tư khoảng 10 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Canada, tiếp tục mở rộng hạ tầng AI của mình.