Tóm tắt thị trường: Phố Wall lập đỉnh mới trong kỳ vọng mở lại eo biển Hormuz

Thông tin chưa chính thức cho thấy Iran đang đề xuất mở một phần eo biển Hormuz thông qua vùng lãnh hải của Oman. Giá dầu hiện chưa phản ứng với thông tin này và đang mở cửa ở mức đóng cửa của ngày hôm qua.

Đề xuất này phụ thuộc vào tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Hai bên cũng đang xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần nữa. Thời hạn của lệnh ngừng bắn đầu tiên sẽ hết vào thứ Ba tuần tới.

Dầu Brent đang giao dịch ngay dưới mức 95 USD/thùng, trước thời điểm rollover hợp đồng tương lai. Dầu WTI, sau khi rollover, đang giao dịch thấp hơn ở mức 88 USD/thùng.

Vàng vẫn duy trì trên 4.800 USD/ounce nhưng không tiếp tục đà phục hồi mạnh từ đầu tuần, điều này liên quan đến mức độ bất định rất lớn trên thị trường.

Trong khi đó, chúng ta đang chứng kiến các mức đỉnh lịch sử của US500 bất chấp cuộc chiến tại Iran, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp. US500 đạt gần 7.080 điểm, tăng 0,3% trong ngày. Tình hình tương tự cũng diễn ra với US100, khi hợp đồng chỉ số này phá vỡ các đỉnh lịch sử và tiến gần mốc 26.500 điểm.

EURUSD đang vượt mốc 1,1800, tuy nhiên đà tăng của cặp tiền này chủ yếu đến từ kỳ vọng giảm leo thang tại Trung Đông hơn là kỳ vọng tăng lãi suất từ ECB.

Mâu thuẫn nội bộ trong Fed tiếp tục gia tăng. Phiên điều trần của Warsh có thể bắt đầu vào tuần tới, trong khi Trump tiếp tục đe dọa sa thải Powell nếu ông không tự từ chức khỏi vị trí Thống đốc.

GDP của Anh trong tháng 2 tăng mạnh hơn kỳ vọng. Theo năm, tăng 1,0% y/y, trong khi theo tháng ghi nhận mức phục hồi 0,5% m/m. GBPUSD đang kiểm tra vùng 1,3600.

Trong phiên châu Á, dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy tín hiệu trái chiều. GDP tốt hơn kỳ vọng, nhưng đồng thời dữ liệu về giá bất động sản và doanh số bán lẻ lại yếu.

GDP quý 1 của Trung Quốc tăng 5,0% y/y, cao hơn kỳ vọng 4,8% y/y và mức trước đó là 4,5% y/y.

Doanh số bán lẻ chỉ tăng 1,7% y/y, thấp hơn kỳ vọng 2,3% y/y và mức trước đó là 2,8% y/y. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tăng 5,7% y/y, cao hơn kỳ vọng 5,5% y/y, nhưng vẫn chậm lại so với mức 6,3% y/y trước đó.

Muller từ ECB cho biết không loại trừ khả năng có động thái về lãi suất trong cuộc họp tháng 4, mặc dù phần lớn thành viên ngân hàng vẫn nghiêng về việc giữ nguyên. Cho đến gần đây, thị trường vẫn định giá xác suất tăng lãi suất là 100% vào giữa năm.

Bitcoin hôm qua đã được giao dịch ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 2, vượt mốc 75.000.

TSMC báo cáo kết quả kỷ lục trong quý 1/2026, với lợi nhuận ròng tăng 58% y/y lên 18,1 tỷ USD. Biên lợi nhuận gộp đạt 66,2%. Doanh thu thuần đạt gần 36 tỷ USD, tương đương mức tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.