Tóm tắt thị trường: Phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ–Iran 🗽

Thị trường toàn cầu quay trở lại xu hướng tăng sau một khoảng dừng ngắn, khi các tín hiệu cho thấy Iran có thể tham gia đàm phán với Mỹ đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông trước thời hạn ngừng bắn đang đến gần. Đồng thời, giá dầu vẫn chịu áp lực giảm.
Trong phiên thứ Ba, chỉ số MSCI All Country World tăng nhẹ 0,1%, được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị giảm bớt và làn sóng lạc quan mới xoay quanh lĩnh vực AI, qua đó tiếp tục thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán châu Á. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) tăng 0,15%, duy trì quanh mức 7.160 điểm.
Cần lưu ý rằng chuỗi tăng 11 phiên liên tiếp trước đó của chỉ số đã kết thúc vào thứ Hai. Đây là chuỗi tăng dài nhất trong 5 năm, dù căng thẳng gia tăng tại Trung Đông vào cuối tuần đã tạm thời làm suy yếu niềm tin vào một giải pháp trong ngắn hạn.
Trong khu vực, Hàn Quốc nổi bật khi thị trường chứng khoán đạt mức đỉnh lịch sử mới. Ngược lại, cổ phiếu Apple chịu áp lực trong giao dịch ngoài giờ tại Mỹ sau thông tin về sự thay đổi lãnh đạo cấp cao.
Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán cho thấy động lực tích cực từ châu Á có thể lan sang thị trường châu Âu và Phố Wall.
Kim loại quý ghi nhận nhịp điều chỉnh: vàng giảm 0,6% xuống khoảng 4.800 USD/ounce, trong khi bạc giảm 1% về khoảng 78,90 USD/ounce.
Tâm lý yếu hơn cũng xuất hiện trên thị trường tài sản số, với Bitcoin giảm về quanh mức 75.750 USD.
Tại châu Á, lĩnh vực công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Chỉ số công nghệ MSCI tăng 2,4%, nâng mức tăng từ đầu năm lên hơn 38%.
Sức mạnh của ngành bán dẫn tiếp tục được củng cố khi chỉ số Philadelphia Semiconductor ghi nhận phiên tăng thứ 14 liên tiếp—một chuỗi tăng trước đó chỉ từng xuất hiện vào năm 2014.
Ở góc độ doanh nghiệp, Amazon và Anthropic thu hút sự chú ý. Hai công ty dự định mở rộng năng lực suy luận AI tại châu Á và châu Âu, với Anthropic dự kiến phân bổ hơn 100 tỷ USD cho các công nghệ AWS.
Ngoài ra, Amazon cũng phát tín hiệu có thể đầu tư tới 25 tỷ USD vào Anthropic, điều mà thị trường xem là dấu hiệu cho thấy cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang ngày càng gia tăng.
Liên quan đến Apple, công ty thông báo John Ternus sẽ đảm nhận vị trí CEO, trong khi Tim Cook chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành. Theo Apple, ông Cook sẽ tiếp tục hỗ trợ một số lĩnh vực hoạt động, bao gồm tương tác với các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.
Biểu đồ US500 (khung thời gian D1)
