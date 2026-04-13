Tóm tắt thị trường: Phong tỏa eo biển Hormuz và cuộc cách mạng chính trị tại Hungary⚖️

🌍 Địa chính trị Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã thất bại vào cuối tuần - hai bên không thể đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực trên danh nghĩa, nhưng hy vọng cho vòng đàm phán tiếp theo là rất thấp, đặc biệt sau các động thái leo thang mới nhất từ Washington.

Tổng thống Trump xác nhận sáng nay trên Truth Social rằng lệnh phong tỏa các cảng của Iran sẽ có hiệu lực vào 10:00 sáng ET (14:00 GMT). Mỹ sẽ chặn tất cả các tàu ra vào cảng Iran có chở hàng hóa của Iran, bao gồm dầu và khí đốt.

CENTCOM làm rõ rằng lệnh phong tỏa không đồng nghĩa với việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu quá cảnh; tuy nhiên, Iran cảnh báo rằng bất kỳ tàu Mỹ nào tiếp cận eo biển sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. Israel đã nâng mức cảnh báo.

Các báo cáo cho thấy Trump và các cố vấn đang cân nhắc tái triển khai các cuộc tấn công hạn chế vào Iran nếu lệnh phong tỏa không hiệu quả. Các nhà phân tích xem phong tỏa chủ yếu là công cụ gây áp lực, nhưng thị trường đã bắt đầu định giá rủi ro leo thang tiếp theo. 🗳️ Chính trị - Hungary Trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật tại Hungary, đảng đối lập Tisza Péter Magyar giành khoảng 53% số phiếu, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục. Với 98,93% phiếu đã được kiểm, Tisza có 138 ghế, Fidesz 55 ghế và Mi Hazánk 6 ghế trong tổng số 199 ghế quốc hội.

Magyar đã đạt được đa số hiến pháp (ngưỡng là 133 ghế), chấm dứt 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán. Châu Âu đã gửi lời chúc mừng, và thị trường xem kết quả này là tín hiệu cho thấy Hungary sẽ xích lại gần EU hơn—khoảng 90 tỷ euro viện trợ cho Ukraine, trước đây bị Budapest chặn, có thể sẽ được giải ngân.

Cặp EUR/USD chỉ phản ứng nhẹ với tin này—vẫn chịu áp lực từ đồng USD mạnh và giá năng lượng tăng tại châu Âu. Tuy nhiên, về dài hạn, kết quả bầu cử được xem là tích cực cho đồng euro và tài sản EU. 📉 Thị trường châu Á Phiên giao dịch châu Á mang đậm tâm lý risk-off: Nikkei 225 giảm 1,0%, chịu áp lực từ giá năng lượng tăng và lợi suất trái phiếu 10 năm của Nhật đạt mức cao nhất trong 29 năm. Hang Seng giảm 1,5%, Shanghai Composite giảm 0,3%.

ASX 200 giảm 0,5%—cổ phiếu công nghệ và khai khoáng kéo chỉ số đi xuống, dù nhóm năng lượng tăng điểm.

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 giảm 1,8% sau khi tăng 0,5% vào thứ Sáu. Hợp đồng tương lai Mỹ cũng giảm: US500 -0,70%, US100 -0,81% 💱 Currencies Đồng đô la đang mạnh lên nhờ nhu cầu đối với các tài sản an toàn và giá dầu tăng cao: DXY +0,3%, USD/JPY +0,3% (khoảng 159,7). Đồng yên vẫn yếu bất chấp các tín hiệu cứng rắn từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), do giá năng lượng tăng cao gây ra vấn đề cấu trúc cho nền kinh tế Nhật Bản.

EUR/USD giảm 0,3%, xuống dưới mức 1,1700. GBP/USD giảm 0,4%, chật vật giữ vững trên mức 1,3400.

Các loại tiền tệ từ Nam bán cầu chịu áp lực giảm rủi ro: AUD/USD -0,3% (mức hỗ trợ ở 0,7000), NZD/USD -0,2% (mức hỗ trợ ở 0,5800). Zloty: USD/PLN -0,13% (3,6394), EUR/PLN +0,12% (4,2531) - tương đối ổn định. Biến động hiện tại trên thị trường tiền tệ. Nguồn: xStation 🛢️Hàng hóa Giá dầu thô đang dẫn đầu rõ rệt hôm nay: WTI tăng 8,95% (~104,76 USD/thùng), Brent tăng 6,8% (trên 102 USD). Điều này đánh dấu sự trở lại trên ngưỡng tâm lý 100 USD sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ và tuyên bố phong tỏa.

Các nhà phân tích chỉ ra một yếu tố rủi ro khác: hợp đồng WTI tháng 5 sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 4. Việc thiếu một bước đột phá ngoại giao có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh do đầu cơ – một số dự đoán giá có thể lên tới 120 USD vào cuối tuần.

Giá vàng giảm từ -0,5% đến -0,81% (khoảng 4.720 USD/ounce) do đồng đô la mạnh và giá dầu tăng – nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp nhất là 4.700 USD. Giá bạc giảm 2,52%. Giá đồng giảm 1,3%, chịu áp lực từ tâm lý tăng trưởng yếu hơn và nguy cơ suy thoái kinh tế. 📊 Cổ phiếu và các ngành Kịch bản chính là dòng tiền rút khỏi các ngành chu kỳ: ngân hàng, hàng không, công nghiệp và bán lẻ chịu áp lực do chi phí năng lượng cao.

Chỉ số DE40 giảm 1,16%, EU50 giảm 1,15%, JP225 giảm 1,37% và CHN.cash giảm 0,84% - một bức tranh rõ ràng là tiêu cực trên toàn cầu. ₿ Tiền điện tử Bitcoin giảm 0,69% (khoảng 70.800 USD) - đang hoạt động như một tài sản rủi ro, chứ không phải như "vàng kỹ thuật số", đây là một điểm yếu trong môi trường hiện tại. Biến động hiện tại trên thị trường. Nguồn: xStation

