Tóm tắt thị trường: Tâm lý lạc quan tương đối quay trở lại thị trường

ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ TRUNG ĐÔNG

• Tình trạng bế tắc trong quan hệ Mỹ - Iran đã kéo dài sang tuần thứ chín - hai bên vẫn chưa thể thống nhất thời điểm cho vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan. Iran từ chối đàm phán khi lệnh phong tỏa hải quân vẫn còn hiệu lực, trong khi Trump cho biết ông “có rất nhiều thời gian” và không có ý định vội vàng giải quyết xung đột. Trước đó, Trump từng hứa sẽ đạt được giải pháp trong “4 đến 5 tuần.”

• Trump đã công bố gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon thêm ba tuần sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với đại diện hai bên. Tuy nhiên, sự lạc quan nhanh chóng bị dập tắt - Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danon, nói với CNN rằng việc gia hạn này “không hoàn toàn chắc chắn,” đồng thời cảnh báo Hezbollah vẫn đang phóng rocket, làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn.

• Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ “bắn hạ và phá hủy bất kỳ tàu nào” rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Mỹ hiện đã kiểm soát khu vực này. Trên thực tế, Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ tuyến đường biển chiến lược này, và tình hình vẫn rất căng thẳng.

• Trump đe dọa áp thuế “rất nặng” lên Vương quốc Anh nếu London không rút lại Thuế Dịch vụ Kỹ thuật số (Digital Services Tax) - loại thuế nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ như Apple, Google và Meta. Đây là một điểm nóng mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương trước chuyến thăm cấp nhà nước của Trump tới Anh.

KINH TẾ VÀ DỮ LIỆU VĨ MÔ

• Lạm phát cơ bản của Nhật Bản (core CPI) đạt 1,8% so với cùng kỳ trong tháng 3, phù hợp kỳ vọng nhưng vẫn dưới mục tiêu 2% của BOJ - tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, PPI dịch vụ gây bất ngờ khi tăng lên 3,1% (so với dự báo 3,0% và trước đó 2,7%), cho thấy áp lực giá vẫn đang tích tụ. Cú sốc năng lượng liên quan đến xung đột với Iran được dự báo sẽ đẩy lạm phát vượt mục tiêu trong các tháng tới, khiến khả năng tăng lãi suất vào tháng 6 của BOJ vẫn còn bỏ ngỏ.

• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama đã gia tăng các phát biểu mang tính can thiệp đối với đồng yên, cảnh báo sẽ có “hành động quyết liệt” chống lại đầu cơ tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Đồng yên hiện dao động quanh mức tâm lý 160/USD. Việc nhắc đến phối hợp với Washington gợi nhớ đến bối cảnh trước lần can thiệp tiền tệ chung Mỹ - Nhật đầu tiên trong 15 năm.

• Trump cảnh báo người dân Mỹ rằng giá xăng sẽ còn duy trì ở mức cao “trong một thời gian nữa” do việc siết chặt các lệnh trừng phạt với Iran. Điều này có tác động trực tiếp đến lạm phát - chi phí năng lượng lan sang vận tải, logistics và hàng tiêu dùng có thể làm gia tăng áp lực giá, khiến việc điều hành lãi suất của Fed trở nên phức tạp hơn.

• Lufthansa đã hủy 20.000 chuyến bay do giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh - hệ quả trực tiếp từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ liên quan đến xung đột tại khu vực Vịnh Ba Tư. Đây là dấu hiệu cho thấy khủng hoảng năng lượng đang bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến ngành vận tải châu Âu.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - PHỐ WALL VÀ CHÂU Á

• Phố Wall kết thúc phiên thứ Năm trong sắc đỏ - S&P 500 giảm 0,4% và Nasdaq Composite mất 0,9% (phiên tệ nhất trong gần một tháng), dù trước đó cả hai chỉ số đều lập đỉnh trong ngày. Tính cả tuần, S&P 500 chỉ giảm 0,3% và Nasdaq giảm 0,1% - mức giảm khá nhẹ nếu so với mức tăng 16–17% của giá dầu trong tuần.

• Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ diễn biến trái chiều trước phiên thứ Sáu - futures S&P 500 gần như đi ngang, Nasdaq 100 tăng khoảng 0,4% (dẫn dắt bởi Intel), trong khi Dow futures giảm khoảng 0,2%. Thị trường vẫn trong trạng thái “tăng trưởng tập trung” - theo Cameron Dawson (NewEdge Wealth), đà tăng chủ yếu đến từ nhóm bán dẫn, với ETF iShares Semiconductor (SOXX) ghi nhận chuỗi 17 phiên tăng liên tiếp.

• Thị trường châu Á giao dịch trái chiều trong phiên thứ Sáu. Nikkei 225 tăng 0,71% nhờ sức mạnh của nhóm công nghệ, trong khi Topix tăng 0,30%. Ngược lại, Hang Seng giảm 0,61%, CSI 300 giảm 0,28%, Kospi giảm 0,23%, và ASX 200 của Úc giảm 0,29%. Việc gia hạn lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon không đủ để trấn an tâm lý nhà đầu tư.

TIỀN TỆ

• Đồng USD tăng nhẹ, giao dịch trong biên độ hẹp. USDJPY vẫn quanh mức 159.8 — gần ngưỡng quan trọng 160, nơi giới chức Nhật Bản đã phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp. EURUSD giảm nhẹ (-0,04%) xuống 1.168, trong khi GBPUSD gần như đi ngang ở mức 1.346.

• Đồng zloty suy yếu nhẹ – USD/PLN ở mức 3.63 (+0,06%), EUR/PLN ở mức 4.24 (+0,08%). Trên thị trường tiền tệ rộng hơn, các đồng tiền hàng hóa và thị trường mới nổi đang chịu áp lực – krone Na Uy, rand Nam Phi và peso Mexico đều suy yếu so với USD. Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá USD/CNY ở mức 6.8674, cao hơn đáng kể so với ước tính thị trường (6.8400), cho thấy xu hướng làm suy yếu có kiểm soát của đồng nhân dân tệ.

HÀNG HÓA

• Giá dầu thô vẫn ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz. Brent đã tăng gần 17% trong tuần, trong khi WTI tăng khoảng 16%. Sáng thứ Sáu, WTI giao dịch quanh mức 96 USD (-1,0% trong phiên), còn Brent gần 99 USD (-1,2%). Đây là nhịp điều chỉnh sau đà tăng mạnh trong tuần, nhưng xu hướng chính vẫn là tăng.

• Giá vàng điều chỉnh giảm - mất 0,36% xuống khoảng 4.677 USD/ounce. Bạc giảm 0,60%. Khí tự nhiên (NATGAS) giảm 0,51%. Goldman Sachs ước tính sản lượng dầu tại Vịnh Ba Tư có thể phục hồi nhanh sau khi eo biển Hormuz được mở lại, nhưng hiện tại đây vẫn chỉ là kịch bản giả định.

• Khủng hoảng nhiên liệu đang ảnh hưởng đến các nhà máy lọc dầu châu Á - xung đột với Iran buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm công suất, đe dọa nguồn cung dầu diesel và nhiên liệu máy bay trong khu vực. Đây chính là nguyên nhân khiến Lufthansa quyết định hủy 20.000 chuyến bay.

DOANH NGHIỆP

• Intel - cổ phiếu tăng 19% sau khi công bố kết quả quý 1 vượt xa kỳ vọng (EPS đạt 0,29 USD so với dự báo 0,01 USD, doanh thu đạt 13,58 tỷ USD so với 12,42 tỷ USD). Công ty cũng nâng dự báo cho quý 2. Đây là động lực chính thúc đẩy đà tăng của Nasdaq.

• SAP tăng 5% trong giao dịch ngoài giờ nhờ kết quả tốt hơn kỳ vọng (EPS đạt 1,72 USD so với 1,69 USD) và doanh thu mảng điện toán đám mây tăng 19%. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng dự báo năm 2026 giả định căng thẳng Trung Đông sẽ hạ nhiệt.

• Nike công bố sa thải 1.400 nhân viên - đây là đợt cắt giảm thứ hai trong năm nay.

• DeepSeek đã phát hành phiên bản thử nghiệm của mô hình V4 - bước tiến mới trong cuộc đua AI tại Trung Quốc. Mô hình này mã nguồn mở và được thiết kế để cạnh tranh với các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu thế giới (LLMs). Alibaba cũng thông báo tích hợp mô hình Qwen vào các phương tiện do BYD và Volkswagen (liên doanh nội địa) sản xuất, phản ánh xu hướng AI ngày càng lan rộng trong ngành ô tô.

TIỀN ĐIỆN TỬ

• Bitcoin giảm 0,38%, giao dịch quanh vùng 77.500–77.700 USD. Thị trường crypto đang chờ đợi hội nghị crypto vào thứ Bảy tại Mar-a-Lago, nơi Trump dự kiến phát biểu - sự kiện chỉ dành cho 297 người nắm giữ lớn nhất của memecoin $TRUMP. Điều này có thể gây biến động mạnh trong phân khúc memecoin vào cuối tuần.

KỲ VỌNG TRONG PHIÊN HÔM NAY

• Trước khi thị trường Mỹ mở cửa, Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications và SLB sẽ công bố báo cáo tài chính - đặc biệt, kết quả của SLB (ngành dầu khí) có thể cung cấp thêm góc nhìn về tác động của khủng hoảng năng lượng lên ngành.

• Vào 16:00 CET, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (bản cuối tháng 4) sẽ được công bố - trong bối cảnh Trump cảnh báo về giá xăng cao, dữ liệu này có thể xác nhận sự suy yếu trong tâm lý hộ gia đình Mỹ.

• Thị trường sẽ tiếp tục nhạy cảm với tin tức từ Trung Đông - cuối tuần được dự báo nhiều biến động do Israel gia tăng mức độ sẵn sàng cho khả năng leo thang xung đột. Đà tăng tập trung hẹp (chủ yếu ở nhóm bán dẫn) cùng với sự lệch pha giữa tâm lý lạc quan của nhà đầu tư và rủi ro địa chính trị tạo ra một môi trường mong manh, nơi bất kỳ tin xấu nào cũng có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh.

Biến động của thị trường. Nguồn: xStation