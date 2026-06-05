Tóm tắt thị trường: Tâm lý suy yếu đối với AI và căng thẳng địa chính trị gây áp lực lên thị trường

🏛️ Thị trường chứng khoán
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Phiên giao dịch thứ Năm trên các sàn chứng khoán Mỹ khép lại với phần lớn các chỉ số tăng điểm, tuy nhiên động lực lần này không còn đến từ nhóm công nghệ.
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Chỉ số Dow Jones tăng 1,73%. S&P 500 tăng 0,41%. Trong khi đó, Nasdaq giảm nhẹ.
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Nhà đầu tư đã dịch chuyển dòng vốn từ lĩnh vực công nghệ sang các doanh nghiệp thuộc nhóm tài chính, bảo hiểm và bán lẻ.
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Mức giảm mạnh nhất thuộc về Broadcom sau khi công bố kết quả doanh thu kém tích cực, trong khi cổ phiếu CrowdStrike cũng lao dốc sau khi đưa ra triển vọng không như kỳ vọng.
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Arm Holdings và Micron Technology cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.
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Phiên giao dịch này cho thấy xu hướng luân chuyển dòng tiền ngày càng rõ nét sang các lĩnh vực truyền thống của nền kinh tế, thay vì tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ vốn đã dẫn dắt đà tăng của Phố Wall trong nhiều tháng qua.
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Tâm lý tiêu cực cũng đang chi phối các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên thứ Sáu, khi phần lớn các chỉ số lớn đều giảm điểm.
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Đợt bán tháo mạnh nhất diễn ra tại Hàn Quốc, nơi chỉ số KOSPI giảm hơn 4%. Bên cạnh đó: Nikkei 225 (Nhật Bản): -1,03%, Hang Seng (Hồng Kông): -0,87%, S&P/ASX 200 (Úc): -0,69%
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Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm tâm lý đối với các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo và ngành bán dẫn.
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Nhà đầu tư châu Á thất vọng với kết quả kinh doanh và triển vọng của Broadcom, sau khi cổ phiếu công ty này giảm hơn 12%, kéo theo làn sóng bán tháo trên toàn bộ lĩnh vực công nghệ.
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Các công ty sản xuất chip của Hàn Quốc và Nhật Bản chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, khi đây là những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI toàn cầu trong những tháng gần đây.
🌍 Địa chính trị và Kinh tế vĩ mô
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Các thông tin từ Trung Đông trong ngày thứ Năm mang đến những tín hiệu trái chiều về triển vọng chấm dứt xung đột.
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Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đang ở giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán với Iran và rất gần với việc đạt được một thỏa thuận có thể dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh. Thông tin này được thị trường xem là một bước tiến tiềm năng hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
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Tuy nhiên, tình hình vẫn rất căng thẳng khi Iran cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại, nước này sẵn sàng tiến hành các hành động nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời có thể sử dụng quyền kiểm soát eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép.
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Vấn đề đảm bảo an ninh cho tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược này vẫn là một trong những chủ đề trọng tâm của các cuộc thương lượng.
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Một thách thức khác đối với tiến trình hòa bình là lập trường của Hezbollah. Lãnh đạo tổ chức này nhấn mạnh rằng chỉ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và việc Israel rút toàn bộ quân khỏi Lebanon mới có thể được chấp nhận.
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Lập trường cứng rắn này cho thấy mặc dù Mỹ và Iran tuyên bố đã đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán, việc đạt được một thỏa thuận rộng lớn và bền vững trong khu vực vẫn là nhiệm vụ rất khó khăn.
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Trong ngày thứ Năm cũng xuất hiện các tín hiệu về khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
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Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận thông qua các biện pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga vẫn cởi mở với các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tính đến lợi ích an ninh của Nga cũng như những thực tế được hình thành sau chiến tranh.
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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đáp lại tuyên bố từ Điện Kremlin bằng lời kêu gọi Nga chấm dứt các hành động quân sự và bắt đầu những bước đi cụ thể hướng tới hòa bình.
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Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng việc kéo dài xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và kêu gọi chuyển từ những tuyên bố sang các hành động thực tế. Theo Kyiv, điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận bền vững là phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
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Mặc dù phát biểu của cả hai nhà lãnh đạo có thể được xem là tín hiệu thận trọng về thiện chí đối thoại, nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu đột phá đối với các vấn đề cốt lõi. Cả Moscow và Kyiv đều giữ nguyên lập trường chính, đồng nghĩa với việc triển vọng chấm dứt chiến tranh trong ngắn hạn vẫn còn khá hạn chế.
💻 Thị trường công nghệ
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Thị trường công nghệ xuất hiện thông tin rằng đại diện chính quyền Mỹ đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ về khả năng chính phủ nắm giữ cổ phần tại những công ty AI lớn nhất của Mỹ.
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Theo các nguồn tin truyền thông, các cuộc trao đổi này xoay quanh việc các doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao một phần cổ phần cho nhà nước, và lợi nhuận từ các khoản đầu tư này có thể được sử dụng cho các mục đích công cộng, bao gồm cả khả năng chi trả trực tiếp cho người dân.
🛢️ Hàng hóa và Nguyên liệu thô
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Những diễn biến trong ngày thứ Sáu tại Trung Đông một lần nữa làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung dầu mỏ.
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Tại Oman, hoạt động bốc xếp dầu thô đã bị đình chỉ tại cảng xuất khẩu trọng yếu Mina al Fahal sau một vụ nổ xảy ra gần khu vực cầu cảng trung chuyển.
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Theo các nguồn tin ban đầu, vụ việc có thể liên quan đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mặc dù hiện chưa có xác nhận chính thức.
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Bất chấp những căng thẳng kéo dài tại Trung Đông và các gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, OPEC vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường dầu mỏ.
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Tổng thư ký của tổ chức này nhấn mạnh rằng nhu cầu dầu thô toàn cầu vẫn ở mức cao và OPEC hiện chưa thấy lý do để điều chỉnh các dự báo của mình.
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OPEC vẫn kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2026.
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Trong khi đó, thị trường kim loại quý đang chịu áp lực bán. Vàng giảm khoảng 0,7%, xuống dưới 4.500 USD/ounce. Bạc giảm hơn 1,5%, lùi xuống dưới 73 USD/ounce.
🪙 Tiền điện tử
Tâm lý tiêu cực cũng thể hiện rõ trên thị trường tiền mã hóa.
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Bitcoin giảm 0,7%, giao dịch dưới mốc 64.000 USD.
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Ethereum giảm gần 3%, tiến sát vùng 1.700 USD.
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