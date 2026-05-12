Tóm tắt thị trường: Tâm lý thận trọng dần quay trở lại thị trường

Tình hình thị trường và hợp đồng tương lai châu Á Thị trường châu Á mở cửa trong trạng thái khá dè dặt sau nhịp phục hồi mạnh diễn ra ở phiên trước đó. Chỉ số KOSPI bắt đầu điều chỉnh khỏi vùng đỉnh lịch sử khi xuất hiện những nghi ngờ về khả năng duy trì đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Nhìn chung, mức giảm trên các thị trường châu Á và châu Đại Dương vẫn tương đối hạn chế, phần lớn dao động dưới 0,5%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng điều chỉnh nhẹ, với S&P 500 giảm chưa tới 0,2% và NASDAQ-100 mất khoảng 0,4%. Địa chính trị: USA, Iran, và China Về địa chính trị, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường. Donald Trump được cho là đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran do tiến trình đàm phán hạt nhân không đạt được bước tiến mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ chưa có quyết định lớn nào được đưa ra trước chuyến thăm sắp tới của ông tới Trung Quốc.

Đồng thời, nội bộ Nhà Trắng cũng được cho là đang có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng mở rộng hoạt động quân sự tại khu vực Trung Đông. Thị trường ngoại hối và BoJ Trên thị trường ngoại hối, đồng Nhân dân tệ tiếp tục mạnh lên khi tỷ giá tham chiếu của đồng tiền này được thiết lập ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật vẫn chịu áp lực khi tỷ giá USDJPY quay trở lại vùng 157.5, gần như xóa bỏ tác động từ các đợt can thiệp gần đây của Nhật Bản.

Biên bản cuộc họp mới nhất của Bank of Japan cũng cho thấy khả năng tăng lãi suất vẫn đang được cân nhắc, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản vẫn duy trì mức lãi suất thực thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Sự chuyển giao quyền lực của Fed (Federal Reserve) Đối với Federal Reserve, thị trường đang theo dõi sát những thay đổi quan trọng trong bộ máy lãnh đạo. Kevin Warsh được cho là sẽ sớm được công bố vào vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc Fed với nhiệm kỳ 14 năm, trong khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng cho vị trí Chủ tịch Fed dự kiến diễn ra vào ngày mai. Jerome Powell cũng sẽ chính thức rời ghế Chủ tịch Fed vào cuối tuần này. Hàng hóa Trên thị trường hàng hóa, JPMorgan Chase cảnh báo giá dầu có thể tăng lên mức 150 USD/thùng, kéo lạm phát quay lại vùng 4%.

Theo đánh giá của ngân hàng này, nguồn cung dầu trong tháng 4 đã giảm gần 14 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu chỉ giảm khoảng hơn 4 triệu thùng/ngày.

Hiện tại, Brent Crude Oil đang giao dịch quanh ngưỡng 105 USD/thùng, còn WTI Crude Oil tiếp cận mốc 99 USD/thùng sau nhịp tăng mạnh đầu tuần.

Giá Gold điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn duy trì trên mức 4.700 USD/oz, trong khi Bitcoin giảm khoảng 0,7% nhưng vẫn giữ trên vùng 81.000 USD.

Đối với cặp EURUSD, đồng Euro đang suy yếu trở lại trong phiên châu Á và gần như xóa bỏ toàn bộ nhịp phục hồi diễn ra vào đầu tuần, dù vẫn duy trì trên vùng 1.1750. Dữ liệu kinh tế và tin tức công ty Chỉ số điều kiện kinh doanh NAB của Úc giảm xuống mức 3 (trước đó là 6). Mặc dù đây không phải chỉ báo quan trọng hàng đầu đối với nền kinh tế Úc, nhưng nó có thể là tín hiệu cho thấy Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất trong những tháng tới.

Theo The Information, OpenAI có thể tiết kiệm tới 97 tỷ USD vào năm 2030 sau thỏa thuận gần đây với Microsoft nhằm nới lỏng quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tổng doanh thu từ việc phân phối các giải pháp của OpenAI dự kiến sẽ bị giới hạn ở mức 38 tỷ USD.

Alphabet đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu bằng đồng yên lần đầu tiên trong lịch sử với quy mô lên tới hàng tỷ USD. Số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho các dự án hạ tầng AI có tổng giá trị dự kiến khoảng 190 tỷ USD. Lịch kinh tế Hôm nay vào lúc 14:30 CET, dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ sẽ được công bố. Thị trường hiện kỳ vọng CPI đạt 3,7% theo năm (y/y) và 0,6% theo tháng (m/m). Giá dầu duy trì ở mức cao, chờ đợi diễn biến tiếp theo của tình hình Trung Đông. Mức hỗ trợ quan trọng nằm gần đường SMA 50 và mức kháng cự gần nhất là 110 USD/thùng.

